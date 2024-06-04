Турция хочет вступить в БРИКС – что ответили в Кремле
Глава МИД Турции заявил о желании страны вступить в БРИКС
13:04 04.06.2024 (обновлено: 13:09 04.06.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил о желании страны вступить в состав БРИКС, пишет РИА Новости.
"Конечно, мы хотели бы стать членом БРИКС. Посмотрим, как пойдет дело в этом году", - сказал он во время визита делегации Турции в Пекин.
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Россия приветствуют интерес официальной Анкары к вступлению в этот союз.
"Мы, безусловно, все приветствуем такой повышенный интерес к БРИКС со стороны наших соседних в том числе государств и таких важных наших партнеров, как Турция. Безусловно, тема этого интереса будет на повестке дня саммита БРИКС, который будет под председательством России, к которому готовимся очень активно", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов.
На следующей неделе Хакан Фидан должен посетить с визитом Россию и принять участие в заседании совета глав МИД БРИКС, сообщило ранее государственное агентство Турции Anadolu.
В середине мая гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и глава китайского информагентства "Синьхуа" Фу Хуа подписали меморандум о проведении Экспертного форума БРИКС. Он состоится на полях Петербургского международного экономического форума. Программа мероприятия объединит ведущих специалистов в области экономики, политологии и международных отношений из России, Китая, Индии, Бразилии, Южной Африки, Египта, Ирана, ОАЭ, Саудовской Аравии и Эфиопии.
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