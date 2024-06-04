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Турция хочет вступить в БРИКС – что ответили в Кремле

Турция хочет вступить в БРИКС – что ответили в Кремле - РИА Новости Крым, 04.06.2024

Турция хочет вступить в БРИКС – что ответили в Кремле

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил о желании страны вступить в состав БРИКС, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 04.06.2024

2024-06-04T13:04

2024-06-04T13:04

2024-06-04T13:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил о желании страны вступить в состав БРИКС, пишет РИА Новости.По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Россия приветствуют интерес официальной Анкары к вступлению в этот союз.На следующей неделе Хакан Фидан должен посетить с визитом Россию и принять участие в заседании совета глав МИД БРИКС, сообщило ранее государственное агентство Турции Anadolu.В середине мая гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и глава китайского информагентства "Синьхуа" Фу Хуа подписали меморандум о проведении Экспертного форума БРИКС. Он состоится на полях Петербургского международного экономического форума. Программа мероприятия объединит ведущих специалистов в области экономики, политологии и международных отношений из России, Китая, Индии, Бразилии, Южной Африки, Египта, Ирана, ОАЭ, Саудовской Аравии и Эфиопии.Читайте также на РИА Новости Крым:Что будет с Ираном и Ближним Востоком после гибели президента РаисиЗайдет ли турецкий бизнес в Крым и новые регионы РоссииСирия в БРИКС: в МИД РФ оценили перспективу

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

турция, россия, брикс, политика, дмитрий песков, новости, в мире, внешняя политика, хакан фидан