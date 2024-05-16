https://crimea.ria.ru/20240516/kiselev-v-kitae-podpisal-memorandum-po-ekspertnomu-forumu-briks-1137323339.html

Киселев в Китае подписал меморандум по Экспертному форуму БРИКС

Киселев в Китае подписал меморандум по Экспертному форуму БРИКС - РИА Новости Крым, 16.05.2024

Киселев в Китае подписал меморандум по Экспертному форуму БРИКС

Гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и глава китайского информагентства "Синьхуа" Фу Хуа подписали меморандум о проведении... РИА Новости Крым, 16.05.2024

2024-05-16T10:47

2024-05-16T10:47

2024-05-16T10:47

дмитрий киселев

международная медиагруппа "россия сегодня"

китай

визит путина в китай

россия

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сми

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. Гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и глава китайского информагентства "Синьхуа" Фу Хуа подписали меморандум о проведении Экспертного форума БРИКС. Церемония подписания состоялась в Доме народных собраний в Пекине в рамках государственного визита президента РФ Владимира Путина в КНР, пишет РИА Новости.По данным информагентства, форум состоится в 2024 году на полях Петербургского международного экономического форума. Программа мероприятия объединит ведущих специалистов в области экономики, политологии и международных отношений из России, Китая, Индии, Бразилии, Южной Африки, Египта, Ирана, ОАЭ, Саудовской Аравии и Эфиопии.Темой форума станет поиск путей решения вопросов, стоящих перед БРИКС и обсуждение роли межправительственной организации в международных отношениях.Владимир Путин 16-17 мая находится в Китае с государственным визитом. Переговоры прошли сначала в узком, затем в расширенном составе. В целом они продлились порядка 2,5 часов. Позже планируется государственный прием от имени председателя КНР, торжественный концерт по случаю 75-летия установления дипломатических отношений и открытия Годов культуры России и Китая, чаепитие и прогулка по парку, неформальный ужин.Читайте также на РИА Новости Крым:Интервью Владимира Путина Дмитрию КиселевуБРИКС может стать альтернативой недееспособной ООН – экспертОтношения России и Китая выдержали испытания – Си Цзиньпин

китай

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий киселев, международная медиагруппа "россия сегодня", китай, визит путина в китай, россия, политика, сми, новости