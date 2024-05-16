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Киселев в Китае подписал меморандум по Экспертному форуму БРИКС - РИА Новости Крым, 16.05.2024
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Киселев в Китае подписал меморандум по Экспертному форуму БРИКС
Киселев в Китае подписал меморандум по Экспертному форуму БРИКС - РИА Новости Крым, 16.05.2024
Киселев в Китае подписал меморандум по Экспертному форуму БРИКС
Гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и глава китайского информагентства "Синьхуа" Фу Хуа подписали меморандум о проведении... РИА Новости Крым, 16.05.2024
2024-05-16T10:47
2024-05-16T10:47
дмитрий киселев
международная медиагруппа "россия сегодня"
китай
визит путина в китай
россия
политика
сми
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. Гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и глава китайского информагентства "Синьхуа" Фу Хуа подписали меморандум о проведении Экспертного форума БРИКС. Церемония подписания состоялась в Доме народных собраний в Пекине в рамках государственного визита президента РФ Владимира Путина в КНР, пишет РИА Новости.По данным информагентства, форум состоится в 2024 году на полях Петербургского международного экономического форума. Программа мероприятия объединит ведущих специалистов в области экономики, политологии и международных отношений из России, Китая, Индии, Бразилии, Южной Африки, Египта, Ирана, ОАЭ, Саудовской Аравии и Эфиопии.Темой форума станет поиск путей решения вопросов, стоящих перед БРИКС и обсуждение роли межправительственной организации в международных отношениях.Владимир Путин 16-17 мая находится в Китае с государственным визитом. Переговоры прошли сначала в узком, затем в расширенном составе. В целом они продлились порядка 2,5 часов. Позже планируется государственный прием от имени председателя КНР, торжественный концерт по случаю 75-летия установления дипломатических отношений и открытия Годов культуры России и Китая, чаепитие и прогулка по парку, неформальный ужин.Читайте также на РИА Новости Крым:Интервью Владимира Путина Дмитрию КиселевуБРИКС может стать альтернативой недееспособной ООН – экспертОтношения России и Китая выдержали испытания – Си Цзиньпин
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Новости
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
дмитрий киселев, международная медиагруппа "россия сегодня", китай, визит путина в китай, россия, политика, сми, новости
Киселев в Китае подписал меморандум по Экспертному форуму БРИКС

"Россия сегодня" и "Синьхуа" проведут Экспертный форум БРИКС

10:47 16.05.2024
 
© РИА Новости . Антон Денисов / Перейти в фотобанкСимволика БРИКС
Символика БРИКС - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости . Антон Денисов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. Гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и глава китайского информагентства "Синьхуа" Фу Хуа подписали меморандум о проведении Экспертного форума БРИКС. Церемония подписания состоялась в Доме народных собраний в Пекине в рамках государственного визита президента РФ Владимира Путина в КНР, пишет РИА Новости.
По данным информагентства, форум состоится в 2024 году на полях Петербургского международного экономического форума. Программа мероприятия объединит ведущих специалистов в области экономики, политологии и международных отношений из России, Китая, Индии, Бразилии, Южной Африки, Египта, Ирана, ОАЭ, Саудовской Аравии и Эфиопии.
Темой форума станет поиск путей решения вопросов, стоящих перед БРИКС и обсуждение роли межправительственной организации в международных отношениях.
Владимир Путин 16-17 мая находится в Китае с государственным визитом. Переговоры прошли сначала в узком, затем в расширенном составе. В целом они продлились порядка 2,5 часов. Позже планируется государственный прием от имени председателя КНР, торжественный концерт по случаю 75-летия установления дипломатических отношений и открытия Годов культуры России и Китая, чаепитие и прогулка по парку, неформальный ужин.
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Отношения России и Китая выдержали испытания – Си Цзиньпин
 
Дмитрий КиселевМеждународная медиагруппа "Россия сегодня"КитайВизит Путина в КитайРоссияПолитикаСМИНовости
 
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Заголовок открываемого материала
10:47Киселев в Китае подписал меморандум по Экспертному форуму БРИКС
10:42Что происходит в Севастополе после ночной ракетной атаки ВСУ
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09:49В Крыму предотвращен теракт на железной дороге — ФСБ
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09:34Стало известно о состоянии Фицо после перенесенной операции
09:17Шойгу рассказал о главной задаче на новом посту
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08:32Отношения России и Китая выдержали испытания – Си Цзиньпин
08:05Заходят патрули РФ и обеспечивают контроль – обстановка под Харьковом
07:40Четыре региона России атакованы ВСУ в ночь на четверг
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06:32Путин и Си Цзиньпин в Пекине начали переговоры
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00:35В Севастополе осколками сбитой ракеты повреждены два частных дома
00:32Над Крымом сбиты 5 ракет ATACMS
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