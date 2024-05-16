https://crimea.ria.ru/20240516/putin-i-si-tszinpin-podpisali-zayavlenie-ob-uglublenii-partnerstva-1137321785.html
Путин и Си Цзиньпин подписали заявление об углублении партнерства
Путин и Си Цзиньпин подписали заявление об углублении партнерства - РИА Новости Крым, 16.05.2024
Путин и Си Цзиньпин подписали заявление об углублении партнерства
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров в Пекине приняли совместное заявление об углублении отношений... РИА Новости Крым, 16.05.2024
2024-05-16T09:46
2024-05-16T09:46
2024-05-16T09:46
владимир путин (политик)
си цзиньпин (председатель кнр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров в Пекине приняли совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Об этом сообщает РИА Новости.Помощник президента России Юрий Ушаков ранее сообщал, документ приурочен к 75-летию установления дипломатических отношений между двумя странами.Кроме того, после переговоров российская и китайская стороны подписали еще порядка 10 документов о сотрудничестве. В частности генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и глава китайского информационного агентства Синьхуа Фу Хуа подписали меморандум о проведении Экспертного форума БРИКС. Экспертный форум будет проводиться на полях Петербургского международного экономического форума.Также документы подписаны на уровне Минэкономразвития, Миндальвостокразвития, Минприроды, Россельхознадзора, Роспотребнадзора и других ведомств и организаций.Владимир Путин 16-17 мая находится в Китае с государственным визитом. Переговоры прошли сначала в узком, затем в расширенном составе. В целом они продлились порядка 2,5 часов. Позже планируется государственный прием от имени председателя КНР, торжественный концерт по случаю 75-летия установления дипломатических отношений и открытия Годов культуры России и Китая, чаепитие и прогулка по парку, неформальный ужин.Читайте также на РИА Новости Крым:90% платежей между Россией и КНР проводятся в национальных валютахОтношения России и Китая выдержали испытания – Си ЦзиньпинКрым сыграет важную роль в развитии отношений России и Китая – эксперт
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин (политик), си цзиньпин (председатель кнр), китай, визит путина в китай, россия, новости, политика, внешняя политика, экономика, дмитрий киселев, международная медиагруппа "россия сегодня"
Путин и Си Цзиньпин подписали заявление об углублении партнерства
Путин и Си Цзиньпин приняли совместное заявление об углублении всеобъемлющего партнерства
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров в Пекине приняли совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Об этом сообщает РИА Новости.
Помощник президента России Юрий Ушаков ранее сообщал, документ приурочен к 75-летию установления дипломатических отношений между двумя странами.
Совместное заявление включает больше 30 страниц, в нем отмечается "особый характер двусторонних отношений, будут обозначены дальнейшие пути развития всего комплекса двусторонних связей, отмечена ведущая роль России и Китая в формировании справедливого и демократического миропорядка".
Кроме того, после переговоров российская и китайская стороны подписали еще порядка 10 документов о сотрудничестве. В частности генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и глава китайского информационного агентства Синьхуа Фу Хуа подписали меморандум о проведении Экспертного форума БРИКС. Экспертный форум будет проводиться на полях Петербургского международного экономического форума.
Также документы подписаны на уровне Минэкономразвития, Миндальвостокразвития, Минприроды, Россельхознадзора, Роспотребнадзора и других ведомств и организаций.
Владимир Путин 16-17 мая находится в Китае с государственным визитом. Переговоры прошли сначала в узком, затем в расширенном составе. В целом они продлились порядка 2,5 часов. Позже планируется государственный прием от имени председателя КНР, торжественный концерт по случаю 75-летия установления дипломатических отношений и открытия Годов культуры России и Китая, чаепитие и прогулка по парку, неформальный ужин.
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