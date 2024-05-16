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Крым сыграет важную роль в развитии отношений России и Китая – эксперт

Крым сыграет важную роль в развитии отношений России и Китая – эксперт - РИА Новости Крым, 16.05.2024

Крым сыграет важную роль в развитии отношений России и Китая – эксперт

Поездки предпринимателей Крыма в Китай и китайских бизнесменов в Крым, которые уже организовываются, выведут торговые отношения между РФ и КНР на новый уровень. РИА Новости Крым, 16.05.2024

2024-05-16T06:53

2024-05-16T06:53

2024-05-16T08:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Поездки предпринимателей Крыма в Китай и китайских бизнесменов в Крым, которые уже организовываются, выведут торговые отношения между РФ и КНР на новый уровень. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил политолог, заместитель председателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.По словам Колесниченко, запланированная поездка президента РФ Владимира Путина в Пекин после своей инаугурации является прежде всего подтверждением тому, что Россия и Китай – единомышленники и партнерство между странами будет крепнуть на фоне общих внешних угроз."Китай - достаточно закрытая страна, хотя желание с нами работать там постоянно проявляют", сказал эксперт. Потому инициатива, исходящая от России, очень важна, считает он. При этом важно, чтобы идеи, "предложенные на самом верху, исполнялись внизу" вовремя и эффективно.Лучшим примером того, как это должно происходить, является организация поездок бизнесменов из Крыма в Китай и китайских - в Крым для обмена опытом и обсуждения возможности сотрудничества, сказал Колесниченко. По мнению политолога, это станет не только своего рода новым толчком в развитии отношений между странами, но и доказательством истинных интересов Китая, связанных с Россией."Представитель Китая, который работает на территории Крыма и Краснодарского края объявил, что в течение мая собирает группу крымских предпринимателей, которых за счет торгово-промышленной палаты Китая повезут в КНР, чтобы они познакомились на выставке с китайскими предпринимателями. А потом китайские бизнесмены поедут в Крым, который якобы под санкциями", - заключил эксперт.Ранее глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель сообщил, что несколько китайских инвесторов планируют развернуть в Крыму сеть станций технического обслуживания (СТО) автомобилей, а также построить культурный центр. 15 мая президент России Владимир Путин в интервью китайскому информационному агентству Синьхуа заявил, что Китай занимает позицию главного торгового партнера РФ, страны удвоили товарооборот и сотрудничество будет наращиваться. Читайте также на РИА Новости Крым: Как Крым может "забрать" доход США и Европы – китайский публицистБлогеры из Китая честно поделились впечатлениями о КрымеКитай предостерег США от пересечения "красных линий"Крым готов встречать туристов из Китая: перспективы и проблемы

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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