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Крым сыграет важную роль в развитии отношений России и Китая – эксперт - РИА Новости Крым, 16.05.2024
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Крым сыграет важную роль в развитии отношений России и Китая – эксперт
Крым сыграет важную роль в развитии отношений России и Китая – эксперт - РИА Новости Крым, 16.05.2024
Крым сыграет важную роль в развитии отношений России и Китая – эксперт
Поездки предпринимателей Крыма в Китай и китайских бизнесменов в Крым, которые уже организовываются, выведут торговые отношения между РФ и КНР на новый уровень. РИА Новости Крым, 16.05.2024
2024-05-16T06:53
2024-05-16T08:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Поездки предпринимателей Крыма в Китай и китайских бизнесменов в Крым, которые уже организовываются, выведут торговые отношения между РФ и КНР на новый уровень. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил политолог, заместитель председателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.По словам Колесниченко, запланированная поездка президента РФ Владимира Путина в Пекин после своей инаугурации является прежде всего подтверждением тому, что Россия и Китай – единомышленники и партнерство между странами будет крепнуть на фоне общих внешних угроз."Китай - достаточно закрытая страна, хотя желание с нами работать там постоянно проявляют", сказал эксперт. Потому инициатива, исходящая от России, очень важна, считает он. При этом важно, чтобы идеи, "предложенные на самом верху, исполнялись внизу" вовремя и эффективно.Лучшим примером того, как это должно происходить, является организация поездок бизнесменов из Крыма в Китай и китайских - в Крым для обмена опытом и обсуждения возможности сотрудничества, сказал Колесниченко. По мнению политолога, это станет не только своего рода новым толчком в развитии отношений между странами, но и доказательством истинных интересов Китая, связанных с Россией."Представитель Китая, который работает на территории Крыма и Краснодарского края объявил, что в течение мая собирает группу крымских предпринимателей, которых за счет торгово-промышленной палаты Китая повезут в КНР, чтобы они познакомились на выставке с китайскими предпринимателями. А потом китайские бизнесмены поедут в Крым, который якобы под санкциями", - заключил эксперт.Ранее глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель сообщил, что несколько китайских инвесторов планируют развернуть в Крыму сеть станций технического обслуживания (СТО) автомобилей, а также построить культурный центр. 15 мая президент России Владимир Путин в интервью китайскому информационному агентству Синьхуа заявил, что Китай занимает позицию главного торгового партнера РФ, страны удвоили товарооборот и сотрудничество будет наращиваться. Читайте также на РИА Новости Крым: Как Крым может "забрать" доход США и Европы – китайский публицистБлогеры из Китая честно поделились впечатлениями о КрымеКитай предостерег США от пересечения "красных линий"Крым готов встречать туристов из Китая: перспективы и проблемы
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крым, китай, предпринимательство, новости, новости крыма, вадим колесниченко, экономика, сотрудничество, политика, россия, санкции, санкции против россии
Крым сыграет важную роль в развитии отношений России и Китая – эксперт

Обмен опытом бизнесменов из Крыма и Китая обозначит новый этап отношений стран

06:53 16.05.2024 (обновлено: 08:44 16.05.2024)
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкФлаги России и Китая
Флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Поездки предпринимателей Крыма в Китай и китайских бизнесменов в Крым, которые уже организовываются, выведут торговые отношения между РФ и КНР на новый уровень. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил политолог, заместитель председателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.
По словам Колесниченко, запланированная поездка президента РФ Владимира Путина в Пекин после своей инаугурации является прежде всего подтверждением тому, что Россия и Китай – единомышленники и партнерство между странами будет крепнуть на фоне общих внешних угроз.
"В первую очередь это подтверждение того, что мы дружим спина к спине, что с точки зрения восточной философии очень важно", – отметил Колесниченко.
"Китай - достаточно закрытая страна, хотя желание с нами работать там постоянно проявляют", сказал эксперт. Потому инициатива, исходящая от России, очень важна, считает он. При этом важно, чтобы идеи, "предложенные на самом верху, исполнялись внизу" вовремя и эффективно.
Лучшим примером того, как это должно происходить, является организация поездок бизнесменов из Крыма в Китай и китайских - в Крым для обмена опытом и обсуждения возможности сотрудничества, сказал Колесниченко. По мнению политолога, это станет не только своего рода новым толчком в развитии отношений между странами, но и доказательством истинных интересов Китая, связанных с Россией.
"Представитель Китая, который работает на территории Крыма и Краснодарского края объявил, что в течение мая собирает группу крымских предпринимателей, которых за счет торгово-промышленной палаты Китая повезут в КНР, чтобы они познакомились на выставке с китайскими предпринимателями. А потом китайские бизнесмены поедут в Крым, который якобы под санкциями", - заключил эксперт.
Ранее глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель сообщил, что несколько китайских инвесторов планируют развернуть в Крыму сеть станций технического обслуживания (СТО) автомобилей, а также построить культурный центр.
15 мая президент России Владимир Путин в интервью китайскому информационному агентству Синьхуа заявил, что Китай занимает позицию главного торгового партнера РФ, страны удвоили товарооборот и сотрудничество будет наращиваться.
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