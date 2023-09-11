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Блогеры из Китая честно поделились впечатлениями о Крыме - РИА Новости Крым, 11.09.2023
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Блогеры из Китая честно поделились впечатлениями о Крыме
Блогеры из Китая честно поделились впечатлениями о Крыме - РИА Новости Крым, 11.09.2023
Блогеры из Китая честно поделились впечатлениями о Крыме
Членов делегации из Китая, которые побывали с визитом в Крыму и Севастополе, впечатлили достопримечательности полуострова и щедрость его жителей. Об этом... РИА Новости Крым, 11.09.2023
2023-09-11T11:26
2023-09-11T11:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен — РИА Новости Крым. Членов делегации из Китая, которые побывали с визитом в Крыму и Севастополе, впечатлили достопримечательности полуострова и щедрость его жителей. Об этом рассказал блогер из Китая Жао Цзинь на площадке медиагруппы "Россия сегодня" в Москве.Делегация китайских блогеров и экспертов в рамках визита в Россию, организованного мультимедийным изданием "Украина.ру" международной медиагруппы "Россия сегодня", посетили на прошлой неделе Москву, Донецкую Народную Республику, Крым и Севастополь. Они запечатлели процесс возрождения Мариуполя, встретились с врио главы ДНР Денисом Пушилиным и главой Крыма Сергеем Аксеновым, пообщались с властями Севастополя.В ходе визита на полуостров представители китайских медиа посетили также местные предприятия, в том числе фабрику по производству мороженого, севастопольские вузы, учреждения органов власти. Иностранные гости пообщались с местными жителями и были приятно удивлены их радушию и щедрости."Во время поездки я особенно уделял внимание общению с местными жителями, спрашивал их мнение насчет нынешней ситуации и будущего. И вот в Севастополе я общался с человеком, который приехал туда из Мариуполя. Он предположил, что мы имеем отношение к СМИ, мы подтвердили это. И тогда этот мужчина подарил нам фрукты и поблагодарил нас за нашу работу. Это было очень неожиданно и приятно, для нас это был не просто приятный подарок, а признание и желание людей общаться и дружить с китайским народом. Это очень трогательно", - добавил Жао Цзинь.Ранее блогеры из Китая рассказали о том, что в китайских СМИ недостаточно информации о Крыме, поэтому они приехали на полуостров, чтобы лично увидеть его историко-культурные объекты, пообщаться с людьми и оценить ситуацию в этом российском регионе.Читайте также на РИА Новости Крым:Что неразрывно свяжет Крым и КитайЧто поразило китайцев в КрымуМы увидели боль Донбасса: блогеры из Китая честно рассказали о Мариуполе
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китай, визит китайских блогеров в донбасс и крым, крым, новости крыма, севастополь, общество, в мире, россия, туризм, туризм в крыму
Блогеры из Китая честно поделились впечатлениями о Крыме

Блогеров из Китая впечатлили красоты Крыма и щедрость Севастополя

11:26 11.09.2023 (обновлено: 11:28 11.09.2023)
 
© РИА Новости Крым . Михаил МакеевБлогер Жао Цзинь
Блогер Жао Цзинь - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости Крым . Михаил Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен — РИА Новости Крым. Членов делегации из Китая, которые побывали с визитом в Крыму и Севастополе, впечатлили достопримечательности полуострова и щедрость его жителей. Об этом рассказал блогер из Китая Жао Цзинь на площадке медиагруппы "Россия сегодня" в Москве.
Делегация китайских блогеров и экспертов в рамках визита в Россию, организованного мультимедийным изданием "Украина.ру" международной медиагруппы "Россия сегодня", посетили на прошлой неделе Москву, Донецкую Народную Республику, Крым и Севастополь. Они запечатлели процесс возрождения Мариуполя, встретились с врио главы ДНР Денисом Пушилиным и главой Крыма Сергеем Аксеновым, пообщались с властями Севастополя.
"В Крыму и Севастополе мы увидели замечательные природные пейзажи. Благодаря встрече с руководством региона мы узнали, что в Крыму будут очень рады китайским туристам. И я уверен, что у нас еще будет возможность приехать в этот прекрасный регион, взяв с собой еще больше китайских туристов. Потому что Китай – это, безусловно, очень большой туристический рынок", - рассказал он.
В ходе визита на полуостров представители китайских медиа посетили также местные предприятия, в том числе фабрику по производству мороженого, севастопольские вузы, учреждения органов власти. Иностранные гости пообщались с местными жителями и были приятно удивлены их радушию и щедрости.
"Во время поездки я особенно уделял внимание общению с местными жителями, спрашивал их мнение насчет нынешней ситуации и будущего. И вот в Севастополе я общался с человеком, который приехал туда из Мариуполя. Он предположил, что мы имеем отношение к СМИ, мы подтвердили это. И тогда этот мужчина подарил нам фрукты и поблагодарил нас за нашу работу. Это было очень неожиданно и приятно, для нас это был не просто приятный подарок, а признание и желание людей общаться и дружить с китайским народом. Это очень трогательно", - добавил Жао Цзинь.
Ранее блогеры из Китая рассказали о том, что в китайских СМИ недостаточно информации о Крыме, поэтому они приехали на полуостров, чтобы лично увидеть его историко-культурные объекты, пообщаться с людьми и оценить ситуацию в этом российском регионе.
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