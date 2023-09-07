https://crimea.ria.ru/20230907/chto-porazilo-kitaytsev-v-krymu-1131232437.html
Что поразило китайцев в Крыму
Что поразило китайцев в Крыму - РИА Новости Крым, 07.09.2023
Что поразило китайцев в Крыму
Блогер из Китая Хун Юань во время визита в Симферополь рассказал, что был приятно удивлен, что в центре крымской столицы установлен памятник вождю пролетариата... РИА Новости Крым, 07.09.2023
2023-09-07T14:31
2023-09-07T14:31
2023-09-07T14:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен — РИА Новости Крым. Блогер из Китая Хун Юань во время визита в Симферополь рассказал, что был приятно удивлен, что в центре крымской столицы установлен памятник вождю пролетариата Владимиру Ленину и центральная площадь носит его имя. Об этом он рассказал в пресс-центре РИА Новости Крым.Делегация китайских блогеров и экспертов в четверг прибыла в Крым в рамках визита в Россию, организованного мультимедийным изданием "Украина.ру" международной медиагруппы "Россия сегодня". Они уже посетили Москву, Донецкую Народную Республику и сейчас приехали на полуостров. Представители китайской делегации встретились с главой Крыма Сергеем Аксеновым. В планах – осмотр памятных мест и достопримечательностей, а также посещение местных предприятий.Несмотря на то, что после распада СССР прошло уже более 30 лет, Ленин по сей день является для китайцев одним из главных символов России. В Китае Владимира Ильича чтят как основателя первого в мире социалистического государства, очень хорошо знают его биографию, поскольку уверены: без Советского Союза не было бы и КНР. Он показал Китаю путь социализма, по которому Поднебесная продолжает идти и сегодня. Так называемый "красный" туризм по ленинским местам пользуется среди китайцев популярностью.Как сообщалось, китайские блогеры до приезда в Крым побывали в Донбассе, посетили восстановленный мемориальный комплекс "Саур-Могила", запечатлели процесс возрождения Мариуполя и встретились с врио главы Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным. Кроме того, они побывали на выставке фоторабот корреспондентов "Россия сегодня", посвященной журналисту Андрею Стенину, погибшему на юго-востоке Украины в августе 2014 года.Читайте также на РИА Новости Крым:"Они русские и это факт": журналист из Норвегии рассказал правду о Крыме"Европа не там, а тут": что поразило иностранцев в КрымуГреки призвали налаживать сотрудничество с Крымом
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крым, симферополь, общество, культура, история, китай, визит китайских блогеров в донбасс и крым, новости крыма, медиагруппа "россия сегодня"
Что поразило китайцев в Крыму
Блогер из Китая Юань заявил, что политическая фигура Ленина связывает китайцев и россиян
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен — РИА Новости Крым. Блогер из Китая Хун Юань во время визита в Симферополь рассказал, что был приятно удивлен, что в центре крымской столицы установлен памятник вождю пролетариата Владимиру Ленину и центральная площадь носит его имя. Об этом он рассказал в пресс-центре РИА Новости Крым.
Делегация китайских блогеров и экспертов в четверг прибыла в Крым в рамках визита в Россию, организованного мультимедийным изданием "Украина.ру" международной медиагруппы "Россия сегодня". Они уже посетили Москву, Донецкую Народную Республику и сейчас приехали на полуостров. Представители китайской делегации встретились с главой Крыма Сергеем Аксеновым. В планах – осмотр памятных мест и достопримечательностей, а также посещение местных предприятий.
"Будучи блогером и военным экспертом скажу, что когда я пришел на центральную площадь в Симферополе и увидел памятник Ленину, то меня это очень поразило и вдохновило. Это показало связь нас, китайцев, которые идут по социалистическому пути развития, с вами. Это то, что нас с вами связывает. Мы все изучали по истории работы Ленина и Сталина, и я надеюсь, что мы все будем помнить историю и не забывать ее уроки", - рассказал он.
Несмотря на то, что после распада СССР прошло уже более 30 лет, Ленин по сей день является для китайцев одним из главных символов России. В Китае Владимира Ильича чтят как основателя первого в мире социалистического государства, очень хорошо знают его биографию, поскольку уверены: без Советского Союза не было бы и КНР. Он показал Китаю путь социализма, по которому Поднебесная продолжает идти и сегодня. Так называемый "красный" туризм по ленинским местам пользуется среди китайцев популярностью.
Как сообщалось, китайские блогеры до приезда в Крым побывали в Донбассе, посетили восстановленный мемориальный комплекс "Саур-Могила", запечатлели процесс возрождения Мариуполя
и встретились с врио главы Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным. Кроме того, они побывали на выставке фоторабот корреспондентов "Россия сегодня", посвященной журналисту Андрею Стенину, погибшему на юго-востоке Украины в августе 2014 года.
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