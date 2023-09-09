https://crimea.ria.ru/20230909/chto-nerazryvno-svyazhet-krym-i-kitay-1131273851.html

Что неразрывно свяжет Крым и Китай

Что неразрывно свяжет Крым и Китай - РИА Новости Крым, 09.09.2023

Что неразрывно свяжет Крым и Китай

Современные китайцы очень любят туризм, соскучились по поездкам после ковидных ограничений и очень мало знают о прекрасном Крыме, куда ехали бы очень многие,... РИА Новости Крым, 09.09.2023

2023-09-09T22:31

2023-09-09T22:31

2023-09-09T22:31

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СЕВАСТОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Современные китайцы очень любят туризм, соскучились по поездкам после ковидных ограничений и очень мало знают о прекрасном Крыме, куда ехали бы очень многие, постоянно и с большим энтузиазмом. Такое мнение в интервью РИА Новости Крым высказал китайский блогер-миллионник, публицист Сюй Цзицзюнь, пребывая в Севастополе в рамках визита в Крым в составе китайской делегации. По его словам, современные китайцы очень любят туризм. Из-за ковидных ограничений у них не получалось выезжать на отдых, даже внутренний китайский туризм пострадал. Однако после того как все ограничения, связанные с пандемией, были сняты, китайские туристы вновь активно путешествуют.При этом "все китайские туристические объекты заполнены людьми, и чего-то хочется нового, свежего", подчеркнул Сюй Цзицзюнь. Отвечая на вопрос о возможности открытия в Крыму российско-китайских производств и торговых сетей, он заявил, что китайцы готовы, хотят этого и поедут, "как только будут решены соответствующие вопросы на правительственном уровне". Он также выразил надежду на то, что дружба между российским и китайским народом будет только крепнуть.Делегация китайских блогеров и экспертов в четверг, 7 сентября, прибыла в Крым в рамках визита в РФ, которое организовало мультимедийное издание "Украина.ру" международной медиагруппы "Россия сегодня". До этого делегация посетила Москву и Донецкую народную республику. В Крыму представители китайской делегации встретились с главой республики Сергеем Аксеновым, посетили пресс-центр РИА Новости Крым и познакомились с некоторыми достопримечательностями. Ряд встреч и культурная программа была организована для гостей также в Севастополе. В этот день они встречались с представителями правительства города, руководством Севастопольского государственного университета, а также посещали музей-заповедник "Херсонес Таврический" и музейный комплекс "35-я береговая батарея".Читайте также на РИА Новости Крым:Что расскажут китайцы на родине после визита в Крым и Донбасс Экономист призвал не повторять перекоса во внешней торговле с Китаем Россия и Китай будут совместно строить базу на Луне

https://crimea.ria.ru/20230908/kak-krym-mozhet-zabrat-dokhod-ssha-i-evropy--kitayskiy-publitsist-1131268746.html

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Анна Петрова

Анна Петрова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

китай, севастополь, россия, в мире, туризм, общество