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Что неразрывно свяжет Крым и Китай - РИА Новости Крым, 09.09.2023
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Что неразрывно свяжет Крым и Китай
Что неразрывно свяжет Крым и Китай - РИА Новости Крым, 09.09.2023
Что неразрывно свяжет Крым и Китай
Современные китайцы очень любят туризм, соскучились по поездкам после ковидных ограничений и очень мало знают о прекрасном Крыме, куда ехали бы очень многие,... РИА Новости Крым, 09.09.2023
2023-09-09T22:31
2023-09-09T22:31
эксклюзивы риа новости крым
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севастополь
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туризм
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СЕВАСТОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Современные китайцы очень любят туризм, соскучились по поездкам после ковидных ограничений и очень мало знают о прекрасном Крыме, куда ехали бы очень многие, постоянно и с большим энтузиазмом. Такое мнение в интервью РИА Новости Крым высказал китайский блогер-миллионник, публицист Сюй Цзицзюнь, пребывая в Севастополе в рамках визита в Крым в составе китайской делегации. По его словам, современные китайцы очень любят туризм. Из-за ковидных ограничений у них не получалось выезжать на отдых, даже внутренний китайский туризм пострадал. Однако после того как все ограничения, связанные с пандемией, были сняты, китайские туристы вновь активно путешествуют.При этом "все китайские туристические объекты заполнены людьми, и чего-то хочется нового, свежего", подчеркнул Сюй Цзицзюнь. Отвечая на вопрос о возможности открытия в Крыму российско-китайских производств и торговых сетей, он заявил, что китайцы готовы, хотят этого и поедут, "как только будут решены соответствующие вопросы на правительственном уровне". Он также выразил надежду на то, что дружба между российским и китайским народом будет только крепнуть.Делегация китайских блогеров и экспертов в четверг, 7 сентября, прибыла в Крым в рамках визита в РФ, которое организовало мультимедийное издание "Украина.ру" международной медиагруппы "Россия сегодня". До этого делегация посетила Москву и Донецкую народную республику. В Крыму представители китайской делегации встретились с главой республики Сергеем Аксеновым, посетили пресс-центр РИА Новости Крым и познакомились с некоторыми достопримечательностями. Ряд встреч и культурная программа была организована для гостей также в Севастополе. В этот день они встречались с представителями правительства города, руководством Севастопольского государственного университета, а также посещали музей-заповедник "Херсонес Таврический" и музейный комплекс "35-я береговая батарея".Читайте также на РИА Новости Крым:Что расскажут китайцы на родине после визита в Крым и Донбасс Экономист призвал не повторять перекоса во внешней торговле с Китаем Россия и Китай будут совместно строить базу на Луне
https://crimea.ria.ru/20230908/kak-krym-mozhet-zabrat-dokhod-ssha-i-evropy--kitayskiy-publitsist-1131268746.html
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Анна Петрова
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
китай, севастополь, россия, в мире, туризм, общество
Что неразрывно свяжет Крым и Китай

Крым прекрасен и должен открыться для китайского туриста – китайский блогер

22:31 09.09.2023
 
© РИА Новости . Татьяна Меель / Перейти в фотобанкВыдача виз
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© РИА Новости . Татьяна Меель
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Анна Петрова
Собственный корреспондент
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СЕВАСТОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Современные китайцы очень любят туризм, соскучились по поездкам после ковидных ограничений и очень мало знают о прекрасном Крыме, куда ехали бы очень многие, постоянно и с большим энтузиазмом. Такое мнение в интервью РИА Новости Крым высказал китайский блогер-миллионник, публицист Сюй Цзицзюнь, пребывая в Севастополе в рамках визита в Крым в составе китайской делегации.

"Крым прекрасен: прекрасная обстановка, богатые природные ресурсы, комфортный климат. Это место, которое обязательно понравится китайцам в плане туризма", – отметил Сюй Цзицзюнь.

По его словам, современные китайцы очень любят туризм. Из-за ковидных ограничений у них не получалось выезжать на отдых, даже внутренний китайский туризм пострадал. Однако после того как все ограничения, связанные с пандемией, были сняты, китайские туристы вновь активно путешествуют.
При этом "все китайские туристические объекты заполнены людьми, и чего-то хочется нового, свежего", подчеркнул Сюй Цзицзюнь.

"И вот есть такое место, как Крым, о котором китайцы, положа руку на сердце, знают мало. Крымчанам нужно делать все для того, чтобы рекламировать полуостров, чтобы китайцы сюда ехали, знали, какой он красивый. Они непременно будут сюда приезжать и приезжать", – поделился мнением блогер.

Отвечая на вопрос о возможности открытия в Крыму российско-китайских производств и торговых сетей, он заявил, что китайцы готовы, хотят этого и поедут, "как только будут решены соответствующие вопросы на правительственном уровне".

"Мы хотим сюда приехать, хотим здесь работать. Когда на уровне правительства решатся вопросы – китайцы сами поедут", – уверен Сюй Цзицзюнь.

Он также выразил надежду на то, что дружба между российским и китайским народом будет только крепнуть.
Делегация китайских блогеров и экспертов в четверг, 7 сентября, прибыла в Крым в рамках визита в РФ, которое организовало мультимедийное издание "Украина.ру" международной медиагруппы "Россия сегодня". До этого делегация посетила Москву и Донецкую народную республику.
В Крыму представители китайской делегации встретились с главой республики Сергеем Аксеновым, посетили пресс-центр РИА Новости Крым и познакомились с некоторыми достопримечательностями. Ряд встреч и культурная программа была организована для гостей также в Севастополе. В этот день они встречались с представителями правительства города, руководством Севастопольского государственного университета, а также посещали музей-заповедник "Херсонес Таврический" и музейный комплекс "35-я береговая батарея".
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