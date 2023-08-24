Россия и Китай будут совместно строить базу на Луне
Россия и Китай опубликовали план строительства космической базы на Луне – портал БРИКС
© Infobrics.orgКитай и Россия объявили о своих будущих планах относительно Луны
© Infobrics.org
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости Крым. Россия и Китай опубликовали Руководство, в котором подробно описаны совместные планы двух государств по освоению Луны. На поверхности естественного спутника Земли планируется построить космическую базу, способную конкурировать с лунным проектом НАСА. Как сообщает официальный портал стран БРИКС, к сотрудничеству приглашаются также другие заинтересованные страны.
Согласно документу, Россия и Китай организуют пять совместно разработанных миссий для создания базовой архитектуры. Комплекс включает командный центр, базовые энергетические и телекоммуникационные объекты, а также создание объектов исследования Луны.
"Этот заключительный этап будет включать в себя завершение строительства всех орбитальных и наземных объектов, которые предоставляют энергетические, коммуникационные, исследовательские, разведочные и транспортные услуги", - говорится в сообщении.
В Руководстве сказано, что партнеры будут иметь возможность проводить свои собственные миссии в рамках каждого этапа. Они должны будут соответствовать целям каждого рассматриваемого этапа, а их возможные роли будут варьироваться от помощи в разведке до строительства необходимой инфраструктуры на орбите и на поверхности Луны.
11 августа в Роскосмосе заявили о запуске первой лунной миссии в истории современной России – к спутнику Земли отправилась станция "Луна-25". Аппарат должен был прилуниться в ранее не исследованной части Луны и и выполнять задачи по поиску там воды.
Спустя два дня на станции произошло успешное включение научных приборов, первые измерения были переданы команде проекта. 17 августа с ее помощью удалось получить первый снимок обратной стороны Луны, который запечатлел южный полярный кратер Зеерман.
19 августа на борту аппарата произошла нештатная ситуация, вследствие которой лунная станция прекратила свое существование. Однако в Роскосмосе сообщили, что это только первая часть большой лунной программы, в результате которой были получены ценные научные сведения. На данный момент уже планируется полет следующей лунной станции – "Луна-26", которую рассчитывают отправить в 2025 году.
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