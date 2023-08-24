https://crimea.ria.ru/20230824/rossiya-i-kitay-budut-sovmestno-stroit-bazu-na-lune-1130930529.html

Россия и Китай будут совместно строить базу на Луне

Россия и Китай будут совместно строить базу на Луне - РИА Новости Крым, 24.08.2023

Россия и Китай будут совместно строить базу на Луне

Россия и Китай опубликовали Руководство, в котором подробно описаны совместные планы двух государств по освоению Луны. На поверхности естественного спутника... РИА Новости Крым, 24.08.2023

2023-08-24T16:37

2023-08-24T16:37

2023-08-24T16:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости Крым. Россия и Китай опубликовали Руководство, в котором подробно описаны совместные планы двух государств по освоению Луны. На поверхности естественного спутника Земли планируется построить космическую базу, способную конкурировать с лунным проектом НАСА. Как сообщает официальный портал стран БРИКС, к сотрудничеству приглашаются также другие заинтересованные страны.Согласно документу, Россия и Китай организуют пять совместно разработанных миссий для создания базовой архитектуры. Комплекс включает командный центр, базовые энергетические и телекоммуникационные объекты, а также создание объектов исследования Луны.В Руководстве сказано, что партнеры будут иметь возможность проводить свои собственные миссии в рамках каждого этапа. Они должны будут соответствовать целям каждого рассматриваемого этапа, а их возможные роли будут варьироваться от помощи в разведке до строительства необходимой инфраструктуры на орбите и на поверхности Луны.11 августа в Роскосмосе заявили о запуске первой лунной миссии в истории современной России – к спутнику Земли отправилась станция "Луна-25". Аппарат должен был прилуниться в ранее не исследованной части Луны и и выполнять задачи по поиску там воды.Спустя два дня на станции произошло успешное включение научных приборов, первые измерения были переданы команде проекта. 17 августа с ее помощью удалось получить первый снимок обратной стороны Луны, который запечатлел южный полярный кратер Зеерман.19 августа на борту аппарата произошла нештатная ситуация, вследствие которой лунная станция прекратила свое существование. Однако в Роскосмосе сообщили, что это только первая часть большой лунной программы, в результате которой были получены ценные научные сведения. На данный момент уже планируется полет следующей лунной станции – "Луна-26", которую рассчитывают отправить в 2025 году.Читайте также на РИА Новости Крым:Шкаплеров: "Луна-25" – это большой прорыв в космонавтикеРоскосмос рассказал о ходе перелета станции "Луна-25"Полет на Луну: впервые в современной истории России

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луна, космос, новости, россия, китай, в мире, брикс, наука и технологии