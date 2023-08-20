https://crimea.ria.ru/20230820/luna-25-pervaya-lunnaya-stantsiya-v-istorii-sovremennoy-rossii-1130834296.html

"Луна-25": первая лунная станция в истории современной России

"Луна-25": первая лунная станция в истории современной России - РИА Новости Крым, 20.08.2023

"Луна-25": первая лунная станция в истории современной России

20 августа Роскосмос сообщил о крушении автоматической станции "Луна-25". Это был первый с 1976 года космический аппарат, отправленный к спутнику Земли. РИА Новости Крым, 20.08.2023

2023-08-20T16:37

2023-08-20T16:37

2023-08-20T16:37

луна

первая в истории современной россии миссия на луну

видео

роскосмос

владимир путин (политик)

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20 августа Роскосмос сообщил о крушении автоматической станции "Луна-25". Это был первый с 1976 года космический аппарат, отправленный к спутнику Земли.О возобновлении лунной программы Владимир Путин объявил в апреле 2022 года. Впервые за полвека была создана отечественная лунная станция. 11 августа ракета "Союз 2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и установленной на нем "Луной-25" стартовала с космодрома Восточный. Основной целью миссии было подтверждение наличия воды в грунте. Предполагалась первая в истории посадка в районе южного полюса Луны.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Луна-25": первая лунная станция в истории современной России 20 августа Роскосмос сообщил о крушении автоматической станции "Луна-25". Это был первый с 1976 года космический аппарат, отправленный к спутнику Земли. О возобновлении лунной программы Владимир Путин объявил в апреле 2022 года. Впервые за полвека была создана отечественная лунная станция. 11 августа ракета "Союз 2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и установленной на нем "Луной-25" стартовала с космодрома Восточный. Основной целью миссии было подтверждение наличия воды в грунте. Предполагалась первая в истории посадка в районе южного полюса Луны. 2023-08-20T16:37 true PT2M58S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луна, первая в истории современной россии миссия на луну, видео, роскосмос, владимир путин (политик), видео