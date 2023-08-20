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"Луна-25": первая лунная станция в истории современной России - РИА Новости Крым, 20.08.2023
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"Луна-25": первая лунная станция в истории современной России
"Луна-25": первая лунная станция в истории современной России - РИА Новости Крым, 20.08.2023
"Луна-25": первая лунная станция в истории современной России
20 августа Роскосмос сообщил о крушении автоматической станции "Луна-25". Это был первый с 1976 года космический аппарат, отправленный к спутнику Земли. РИА Новости Крым, 20.08.2023
2023-08-20T16:37
2023-08-20T16:37
луна
первая в истории современной россии миссия на луну
видео
роскосмос
владимир путин (политик)
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20 августа Роскосмос сообщил о крушении автоматической станции "Луна-25". Это был первый с 1976 года космический аппарат, отправленный к спутнику Земли.О возобновлении лунной программы Владимир Путин объявил в апреле 2022 года. Впервые за полвека была создана отечественная лунная станция. 11 августа ракета "Союз 2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и установленной на нем "Луной-25" стартовала с космодрома Восточный. Основной целью миссии было подтверждение наличия воды в грунте. Предполагалась первая в истории посадка в районе южного полюса Луны.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
"Луна-25": первая лунная станция в истории современной России
20 августа Роскосмос сообщил о крушении автоматической станции "Луна-25". Это был первый с 1976 года космический аппарат, отправленный к спутнику Земли. О возобновлении лунной программы Владимир Путин объявил в апреле 2022 года. Впервые за полвека была создана отечественная лунная станция. 11 августа ракета "Союз 2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и установленной на нем "Луной-25" стартовала с космодрома Восточный. Основной целью миссии было подтверждение наличия воды в грунте. Предполагалась первая в истории посадка в районе южного полюса Луны.
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луна, первая в истории современной россии миссия на луну, видео, роскосмос, владимир путин (политик), видео
"Луна-25": первая лунная станция в истории современной России
20 августа Роскосмос сообщил о крушении автоматической станции "Луна-25". Это был первый с 1976 года космический аппарат, отправленный к спутнику Земли.
2023-08-20T16:37
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"Луна-25": первая лунная станция в истории современной России

"Луна-25": первая лунная станция в истории современной России

16:37 20.08.2023
 
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20 августа Роскосмос сообщил о крушении автоматической станции "Луна-25". Это был первый с 1976 года космический аппарат, отправленный к спутнику Земли.
О возобновлении лунной программы Владимир Путин объявил в апреле 2022 года. Впервые за полвека была создана отечественная лунная станция. 11 августа ракета "Союз 2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и установленной на нем "Луной-25" стартовала с космодрома Восточный. Основной целью миссии было подтверждение наличия воды в грунте. Предполагалась первая в истории посадка в районе южного полюса Луны.
ЛунаПервая в истории современной России миссия на ЛунуВидеоРоскосмосВладимир Путин (политик)
 
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