https://crimea.ria.ru/20230811/shkaplerov-luna-25--eto-bolshoy-proryv-v-kosmonavtike-1130676295.html

Шкаплеров: "Луна-25" – это большой прорыв в космонавтике

Шкаплеров: "Луна-25" – это большой прорыв в космонавтике - РИА Новости Крым, 11.08.2023

Шкаплеров: "Луна-25" – это большой прорыв в космонавтике

С космодрома Восточный осуществлен запуск ракетоносителя "Союз 2.1б" с автоматической станцией "Луна-25". В эфире радио "Спутник в Крыму" севастополец,... РИА Новости Крым, 11.08.2023

2023-08-11T16:14

2023-08-11T16:14

2023-08-11T16:14

луна

роскосмос

первая в истории современной россии миссия на луну

космос

космодром "восточный"

россия

наука и технологии

антон шкаплеров (космонавт, герой россии)

наса

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. С космодрома Восточный осуществлен запуск ракетоносителя "Союз 2.1б" с автоматической станцией "Луна-25". В эфире радио "Спутник в Крыму" севастополец, космонавт-испытатель Антон Шкаплеров рассказал об изучении естественного спутника Земли и будущем российской космонавтики.На Луну за водой"Ракета отработала штатно, разгонный блок отделился от третьей ступени и сейчас выводит автоматическую станцию на траекторию перелета к Луне", - говорится в сообщении Роскосмоса.По словам Антона Шкаплерова, в современной России это первая миссия на естественный спутник Земли. "Луна-24" была в далеком 1976 году. Космонавты продолжают осваивать солнечную систему. Начали это делать еще с Сергеем Павловичем Королевым. В последнее время находились в основном на околоземной орбите. Станция "Луна-25" для России - это большой прорыв в современной космонавтике.Луну уже давно изучают. Но пока не получен ответ на главный вопрос: есть ли на ней вода? Если ее найдут на поверхности спутника или в его недрах, то, по словам космонавта, на Луне можно будет строить базы.На автоматической станции "Луна-25" имеется специальная установка для бурения. Она может пробурить порядка двух метров и взять пробы. По ним и определят либо прямо на Луне, либо уже на Земле, есть ли на естественном спутнике нашей планеты вода.Эксперимент будет проводиться на Южном полюсе. Космонавт предполагает, что в будущем там будут производиться посадки, прилунения аппаратов, в том числе пилотируемых.Глобальные задачи РоскосмосаСегодня два основных партнера Роскосмоса - НАСА и Китай. Они также осваивают Луну по своим программам. Шкаплеров рассказывает, что американцы совершали облет естественного спутника Земли беспилотным кораблем. Далее они с компаньонами (без участия России) планируют облететь ее уже с экипажем, следующий этап - высадка на Луну. Они хотят, чтобы в новой программе под названием "Артемида" первый шаг на Луне был сделан женщиной.Про китайцев, по словам российского космонавта, мало что известно, так как они все держат под секретом. Не исключено, что у России будет с ними совместная лунная программа. Есть информация, что об этом ведутся переговоры.Сейчас наша страна делает акцент на строительстве своей Российской орбитальной станции (РОС). По словам Шкаплерова, она будет летать через полюса, покрывать всю планету.Собеседник отмечает, что Роскосмос в ближайшем будущем планирует выпускать каждый день по спутнику. Это необходимо и по политическим соображениям. Опыт показал, что нам могут в любой момент обрубить связь, коммуникации. Поэтому необходимо все это иметь свое.Сейчас строится космодром Восточный, откуда был осуществлен запуск ракетоносителя со станицей "Луна-25". Работы идут с запасом на будущее. Используются новейшие технологии. Этот проект осуществляется, несмотря на сегодняшнее сложное положение в экономике страны.Многое для развития российского космоса сделал и продолжает делать Крым. Это и Центр управления полетами под Евпаторией, откуда управлялись наши спутники, луноход и антенны дальней связи. Все это функционирует. Шкаплеров не исключает, что в глобальной программе Роскосмоса будут задействованы и предприятия Крыма, которые выпускают электронику.Недавно был объявлен новый набор космонавтов. По словам собеседника, Роскосмосу нужны молодые люди, которые полетят на Луну и будут осваивать ближайшие планеты.В завершении разговора Антон Шкаплеров ответил скептикам, которые считают, что Земля плоская, а на съемки фильма "Вызов" актеры в космос не летали.Читайте также на РИА Новости Крым:Полет на Луну: впервые в современной истории РоссииПутин наградил космонавта Шкаплерова Орденом ГагаринаПолмиллиарда за выходные: космический фильм "Вызов" возглавил прокат

космос

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крым

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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