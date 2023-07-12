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Шкаплеров рассказал, кого отберут в космонавты - РИА Новости Крым, 12.07.2023
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https://crimea.ria.ru/20230712/shkaplerov-rasskazal-kogo-otberut-v-kosmonavty-1129984279.html
Шкаплеров рассказал, кого отберут в космонавты
Шкаплеров рассказал, кого отберут в космонавты - РИА Новости Крым, 12.07.2023
Шкаплеров рассказал, кого отберут в космонавты
Госкорпорация "Роскосмос" и Центр подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина сообщили о старте открытого конкурса по отбору кандидатов в космонавты... РИА Новости Крым, 12.07.2023
2023-07-12T17:16
2023-07-12T17:16
космос
роскосмос
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крым
общество
антон шкаплеров (космонавт, герой россии)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл — РИА Новости Крым. Госкорпорация "Роскосмос" и Центр подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина сообщили о старте открытого конкурса по отбору кандидатов в космонавты Российской Федерации. У кого больше шансов стать космонавтом и что для этого нужно, РИА Новости Крым рассказал Герой России, заместитель начальника 1-го управления ЦПК, севастополец Антон Шкаплеров."Во-первых, претендент должен иметь гражданство Российской Федерации. Возраст до 35 лет на конец 2023 года. Это уже четвертый открытый набор, и нас интересует любое высшее образование. Но в приоритете люди, занятые в авиационно-космической отрасли и имеющие инженерное образование. Подходят также специалисты по связи, IT, врачи", - отметил он.По словам Шкаплерова, претендент должен вести здоровый образ жизни, заниматься спортом. Приветствуется также наличие серебряного или золотого значка ГТО."У крымчан тоже есть шанс стать космонавтами. У нас прекрасные молодые люди и девушки, и хорошие вузы. К тому же, человек может быть родом из Крыма и получить образование в Москве, Санкт-Петербурге, например", - заметил он.Шкпалеров рассказал, что отбор идет в заочной и очной форме. На заочной претендент готовит документы, отправляет их до конца октября. Если он подходит, то его вызывают в Звездный городок. Изучается его амбулаторная карта, заключения онкологов, психологов и других специалистов. Отбор на месте занимает до трех недель. Проживание в гостинице, питание для претендентов бесплатное.Сколько отберут космонавтов, зависит от долговременной государственной космической программы, количества будущих стартов на российских и американских кораблях. Сейчас в отряде 26 человек. Набор объявляют по необходимости.Согласно информации на сайте ФГБУ "Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина", копии личных и медицинских документов от претендентов принимают до 30 октября 2023 года. При этом к ним есть конкретные требования. Например, вес должен быть не меньше 50 кг и не более 90 кг, рост - от 150 до 190 см в положении стоя, а сидя - 80-99 см. Важен и обхват груди: 94 - 112 см. Размер обуви - максимум 46.Первый крымский космонавт (76-й — в России) - Василий Циблиев, Герой России, генерал-лейтенант ВВС. Второй космонавт-крымчанин (100-й космонавт страны) - Олег Котов из Симферополя, Герой России. Первый космонавт из Севастополя (111-й в стране) - Герой России, полковник Антон Шкаплеров.Читайте также на РИА Новости Крым:Как Крым покорял космосКто открыл миру космос: лица первыхКрымчанин Антон Шкаплеров покинул отряд космонавтов
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Анна Карпенко
Анна Карпенко
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РИА Новости Крым
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4.7
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news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
1
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
космос, роскосмос, россия, крым, общество, антон шкаплеров (космонавт, герой россии)
Шкаплеров рассказал, кого отберут в космонавты

Открытый набор в отряд космонавтов Роскосмоса: какие требования предъявят к кандидатам

17:16 12.07.2023
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВывоз ракеты-носителя с ТПК "Союз МС-19" на стартовую площадку
Вывоз ракеты-носителя с ТПК Союз МС-19 на стартовую площадку - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Анна Карпенко
Корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл — РИА Новости Крым. Госкорпорация "Роскосмос" и Центр подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина сообщили о старте открытого конкурса по отбору кандидатов в космонавты Российской Федерации. У кого больше шансов стать космонавтом и что для этого нужно, РИА Новости Крым рассказал Герой России, заместитель начальника 1-го управления ЦПК, севастополец Антон Шкаплеров.
"Во-первых, претендент должен иметь гражданство Российской Федерации. Возраст до 35 лет на конец 2023 года. Это уже четвертый открытый набор, и нас интересует любое высшее образование. Но в приоритете люди, занятые в авиационно-космической отрасли и имеющие инженерное образование. Подходят также специалисты по связи, IT, врачи", - отметил он.
По словам Шкаплерова, претендент должен вести здоровый образ жизни, заниматься спортом. Приветствуется также наличие серебряного или золотого значка ГТО.
"У крымчан тоже есть шанс стать космонавтами. У нас прекрасные молодые люди и девушки, и хорошие вузы. К тому же, человек может быть родом из Крыма и получить образование в Москве, Санкт-Петербурге, например", - заметил он.
Шкпалеров рассказал, что отбор идет в заочной и очной форме. На заочной претендент готовит документы, отправляет их до конца октября. Если он подходит, то его вызывают в Звездный городок. Изучается его амбулаторная карта, заключения онкологов, психологов и других специалистов. Отбор на месте занимает до трех недель. Проживание в гостинице, питание для претендентов бесплатное.
'До 2012 года у нас были закрытые наборы, - поясняет Антон Шкаплеров. - Мы набирали либо военных летчиков - будущих командиров космических кораблей, либо инженеров - будущих бортинженеров. Сейчас четыре главных требования по отбору: профессиональные знания (проводим мини-экзамен), определенные медицинские и психологические показатели, а также сдача спортивных нормативов", пояснил он.
Сколько отберут космонавтов, зависит от долговременной государственной космической программы, количества будущих стартов на российских и американских кораблях. Сейчас в отряде 26 человек. Набор объявляют по необходимости.
Согласно информации на сайте ФГБУ "Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина", копии личных и медицинских документов от претендентов принимают до 30 октября 2023 года. При этом к ним есть конкретные требования. Например, вес должен быть не меньше 50 кг и не более 90 кг, рост - от 150 до 190 см в положении стоя, а сидя - 80-99 см. Важен и обхват груди: 94 - 112 см. Размер обуви - максимум 46.
Первый крымский космонавт (76-й — в России) - Василий Циблиев, Герой России, генерал-лейтенант ВВС. Второй космонавт-крымчанин (100-й космонавт страны) - Олег Котов из Симферополя, Герой России. Первый космонавт из Севастополя (111-й в стране) - Герой России, полковник Антон Шкаплеров.
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