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Крымчанин Антон Шкаплеров покинул отряд космонавтов - РИА Новости Крым, 14.03.2023
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Крымчанин Антон Шкаплеров покинул отряд космонавтов
Крымчанин Антон Шкаплеров покинул отряд космонавтов - РИА Новости Крым, 14.03.2023
Крымчанин Антон Шкаплеров покинул отряд космонавтов
Крымчанин Антон Шкаплеров покинул отряд космонавтов. Об этом сообщили в корпорации "Роскосмос". РИА Новости Крым, 14.03.2023
2023-03-14T20:45
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антон шкаплеров (космонавт, герой россии)
крым
роскосмос
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. Крымчанин Антон Шкаплеров покинул отряд космонавтов. Об этом сообщили в корпорации "Роскосмос".Антон Шкаплеров зачислен в отряд 29 мая 2003 года. С 2011 по 2022 годы он 4 раза летал в космос. Суммарно, на орбите прожил 709 суток 8 часов 5 минут 25 секунд. Шкаплеров три раза выходил в открытый космос. За бортом станции проработал 21 час 38 минут.В 2013 году ему присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением медали "Золотая Звезда" и почетного знака "Летчик-космонавт РФ".
https://crimea.ria.ru/20211017/pervyy-v-mire-kinoekipazh-vernulsya-s-mks-na-zemlyu---video-1121157230.html
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антон шкаплеров (космонавт, герой россии), крым, роскосмос, космос
Крымчанин Антон Шкаплеров покинул отряд космонавтов

4 полета на МКС и три выхода в открытый космос: Антон Шкаплеров покинул отряд космонавтов

20:45 14.03.2023 (обновлено: 20:49 14.03.2023)
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкКосмонавт Антон Шкаплеров
Космонавт Антон Шкаплеров - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. Крымчанин Антон Шкаплеров покинул отряд космонавтов. Об этом сообщили в корпорации "Роскосмос".
"Антон Шкаплеров продолжает работу в ЦПК на должности заместителя начальника управления по отбору и подготовке космонавтов к летным и наземным испытаниям и эксплуатации пилотируемых космических аппаратов", - говорится в сообщении.
Антон Шкаплеров зачислен в отряд 29 мая 2003 года.
С 2011 по 2022 годы он 4 раза летал в космос. Суммарно, на орбите прожил 709 суток 8 часов 5 минут 25 секунд.
Шкаплеров три раза выходил в открытый космос. За бортом станции проработал 21 час 38 минут.
В 2013 году ему присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением медали "Золотая Звезда" и почетного знака "Летчик-космонавт РФ".
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