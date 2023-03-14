https://crimea.ria.ru/20230314/krymchanin-anton-shkaplerov-pokinul-otryad-kosmonavtov-1127542095.html

Крымчанин Антон Шкаплеров покинул отряд космонавтов

Крымчанин Антон Шкаплеров покинул отряд космонавтов - РИА Новости Крым, 14.03.2023

Крымчанин Антон Шкаплеров покинул отряд космонавтов

Крымчанин Антон Шкаплеров покинул отряд космонавтов. Об этом сообщили в корпорации "Роскосмос". РИА Новости Крым, 14.03.2023

2023-03-14T20:45

2023-03-14T20:45

2023-03-14T20:49

антон шкаплеров (космонавт, герой россии)

крым

роскосмос

космос

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. Крымчанин Антон Шкаплеров покинул отряд космонавтов. Об этом сообщили в корпорации "Роскосмос".Антон Шкаплеров зачислен в отряд 29 мая 2003 года. С 2011 по 2022 годы он 4 раза летал в космос. Суммарно, на орбите прожил 709 суток 8 часов 5 минут 25 секунд. Шкаплеров три раза выходил в открытый космос. За бортом станции проработал 21 час 38 минут.В 2013 году ему присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением медали "Золотая Звезда" и почетного знака "Летчик-космонавт РФ".

https://crimea.ria.ru/20211017/pervyy-v-mire-kinoekipazh-vernulsya-s-mks-na-zemlyu---video-1121157230.html

крым

космос

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

антон шкаплеров (космонавт, герой россии), крым, роскосмос, космос