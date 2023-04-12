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Кто открыл миру космос: лица первых - РИА Новости Крым, 12.04.2023
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Фотоленты
https://crimea.ria.ru/20230412/kto-otkryl-miru-kosmos-litsa-pervykh-1128082560.html
Кто открыл миру космос: лица первых
Кто открыл миру космос: лица первых - РИА Новости Крым, 12.04.2023
Кто открыл миру космос: лица первых
Вглядитесь в эти лица. Они были первыми, преодолев страх и земное притяжение. Пионеры космоса, герои, а внешне такие обычные люди, живущие среди нас. РИА Новости Крым, 12.04.2023
2023-04-12T07:00
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фотоленты
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Вглядитесь в эти лица. Они были первыми, преодолев страх и земное притяжение. Пионеры космоса, герои, а внешне такие обычные люди, живущие среди нас. Они жили мечтой и работали на её реализацию. Сегодня - их праздник: День космонавтики!
космос
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РИА Новости Крым
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4.7
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фото, антон шкаплеров (космонавт, герой россии), космос, роскосмос, юрий гагарин, королев, титов, циолковский, ссср, сша, пересильд
Кто открыл миру космос: лица первых

Они делали космонавтику на Земле и вне её - фотолента

07:00 12.04.2023
 
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Вглядитесь в эти лица. Они были первыми, преодолев страх и земное притяжение. Пионеры космоса, герои, а внешне такие обычные люди, живущие среди нас.
Они жили мечтой и работали на её реализацию.
Сегодня - их праздник: День космонавтики!
© РИА Новости / Перейти в фотобанкКонстантин Эдуардович Циолковский (1857-1935), советский учёный, основоположник теории межпланетных сообщений, автор крупнейших открытий в ракетной технике в своей мастерской.
Советский учёный Константин Циолковский в ракетной технике в своей мастерской
1 из 13
Константин Эдуардович Циолковский (1857-1935), советский учёный, основоположник теории межпланетных сообщений, автор крупнейших открытий в ракетной технике в своей мастерской.
© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкСергей Павлович Королев с собакой перед запуском ее в космос.
Сергей Павлович Королев с собакой перед запуском ее в космос, 1960 год
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Сергей Павлович Королев с собакой перед запуском ее в космос.
© РИА Новости
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© РИА Новости . Yuryi Abramochkin / Перейти в фотобанкЛетчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза Юрий Алексеевич Гагарин с моделью спортивного самолета. На этом самолете в 1955 году учился летать Юрий Гагарин, будучи курсантом Саратовского аэроклуба. Эту модель ему подарили спортсмены-летчики Центрального аэроклуба СССР имени В. П. Чкалова.
Летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза Юрий Алексеевич Гагарин с моделью спортивного самолета, 1961 год
3 из 13
Летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза Юрий Алексеевич Гагарин с моделью спортивного самолета. На этом самолете в 1955 году учился летать Юрий Гагарин, будучи курсантом Саратовского аэроклуба. Эту модель ему подарили спортсмены-летчики Центрального аэроклуба СССР имени В. П. Чкалова.
© РИА Новости . Yuryi Abramochkin
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© РИА Новости . Snegirev Igor / Перейти в фотобанкГерман Титов во время подготовки к космическому полету. Тренировка на вибрационном столе.
Советский космонавт Герман Титов во время подготовки к космическому полету. Тренировка на вибрационном столе, 1961 год
4 из 13
Герман Титов во время подготовки к космическому полету. Тренировка на вибрационном столе.
© РИА Новости . Snegirev Igor
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© AP Photo Russian Space Agency

Командир космической станции Юрий Усачев (слева) приветствует калифорнийского миллионера Денниса Тито (в центре) и российских космонавтов Талгата Мусабаева (справа) на международной космической станции, на этом телевизионном изображении 30 апреля 2001 года.

Командир космической станции Юрий Усачев и космонавт Талгат Мусабаев приветствуют калифорнийского миллионера Денниса Тито на международной космической станции, 2001 год
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Командир космической станции Юрий Усачев (слева) приветствует калифорнийского миллионера Денниса Тито (в центре) и российских космонавтов Талгата Мусабаева (справа) на международной космической станции, на этом телевизионном изображении 30 апреля 2001 года.

© AP Photo Russian Space Agency
© РИА Новости / Перейти в фотобанкКадр из документального фильма "В скафандре над планетой", снятого в космосе. Космонавт Алексей Леонов в открытом космосе.
Космонавт Алексей Леонов в открытом космосе
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Кадр из документального фильма "В скафандре над планетой", снятого в космосе. Космонавт Алексей Леонов в открытом космосе.
© РИА Новости
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© Foto Public domain/NASA

Члены экипажа первой экспедиции готовятся съесть апельсины на борту служебного модуля "Звезда" Международной космической станции (МКС) на околоземной орбите. На снимке слева - космонавт Юрий Петрович Гидзенко, командир корабля "Союз"; астронавт Уильям М. Шеперд, командир миссии; и космонавт Сергей К. Крикалёв, бортинженер.

Участники первой долговременной экспедиции на МКС
7 из 13

Члены экипажа первой экспедиции готовятся съесть апельсины на борту служебного модуля "Звезда" Международной космической станции (МКС) на околоземной орбите. На снимке слева - космонавт Юрий Петрович Гидзенко, командир корабля "Союз"; астронавт Уильям М. Шеперд, командир миссии; и космонавт Сергей К. Крикалёв, бортинженер.

© Foto Public domain/NASA
© РИА Новости . Vladimir Akimov / Перейти в фотобанк

Первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова.

Первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова дает автограф
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Первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова.

© РИА Новости . Vladimir Akimov
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© РИА Новости . Nikolay Makarov / Перейти в фотобанкКадр из фильма "Полет в будущее". Центральная студия научно-популярных и учебных фильмов (Центрнаучфильм). Летчик-космонавт СССР, командир экипажа Андриян Николаев в кабине корабля "Союз-9" во время полета.
Летчик-космонавт СССР Андриян Николаев в кабине корабля Союз-9 во время полета
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Кадр из фильма "Полет в будущее". Центральная студия научно-популярных и учебных фильмов (Центрнаучфильм). Летчик-космонавт СССР, командир экипажа Андриян Николаев в кабине корабля "Союз-9" во время полета.
© РИА Новости . Nikolay Makarov
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© Foto Public domain/NASA

Астронавт Брюс МакКэндлесс II, специалист миссии, выходит в открытый космос в нескольких метрах от кабины космического корабля "Челленджер". Он использует ручное пилотируемое маневренное устройство (MMU), работающее на азоте. Он выполняет этот выход в открытый космос, не будучи привязанным к шаттлу.

Астронавт Брюс Маккэндлесс совершает выход в открытый космос с использованием MMU
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Астронавт Брюс МакКэндлесс II, специалист миссии, выходит в открытый космос в нескольких метрах от кабины космического корабля "Челленджер". Он использует ручное пилотируемое маневренное устройство (MMU), работающее на азоте. Он выполняет этот выход в открытый космос, не будучи привязанным к шаттлу.

© Foto Public domain/NASA
© РИА Новости / Перейти в фотобанкДжон Янг (John Watts Young) — астронавт США, участник космических полетов на кораблях "Джемини-3", "Джемини-10", "Аполлон-10" и "Аполлон-16".
Астронавт США Джон Янг
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Джон Янг (John Watts Young) — астронавт США, участник космических полетов на кораблях "Джемини-3", "Джемини-10", "Аполлон-10" и "Аполлон-16".
© РИА Новости
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© AP Photo

Астронавт Аполлона-11 Нил Армстронг (справа) бредет по поверхности Луны, оставляя следы, 20 июля 1969 года. Между Армстронгом и лунным модулем виден флаг, установленный на поверхности астронавтами. Эдвин Э. Олдрин виден ближе к кораблю. Мужчины сообщили, что поверхность Луны была похожа на мягкий песок, и они оставляли следы глубиной в несколько дюймов, где бы они ни шли. (Фото АР)

Американский астронавт Нил Армстронг во время хождения по Луне
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Астронавт Аполлона-11 Нил Армстронг (справа) бредет по поверхности Луны, оставляя следы, 20 июля 1969 года. Между Армстронгом и лунным модулем виден флаг, установленный на поверхности астронавтами. Эдвин Э. Олдрин виден ближе к кораблю. Мужчины сообщили, что поверхность Луны была похожа на мягкий песок, и они оставляли следы глубиной в несколько дюймов, где бы они ни шли. (Фото АР)

© AP Photo
© РИА Новости . Russian Space Agency Roscosmos / RSC "Energia" / Перейти в фотобанк

Космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко (слева направо) на Международной космической станции.

Космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко на МКС
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Космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко (слева направо) на Международной космической станции.

© РИА Новости . Russian Space Agency Roscosmos / RSC "Energia"
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