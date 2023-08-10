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Полет на Луну: впервые в современной истории России
Полет на Луну: впервые в современной истории России - РИА Новости Крым, 10.08.2023
Полет на Луну: впервые в современной истории России
Впервые в современной истории России на Луну отправят на целый год межпланетную станцию для изучения естественного спутника Земли. Как это будет происходить,... РИА Новости Крым, 10.08.2023
2023-08-10T20:48
2023-08-10T20:48
2023-08-10T20:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. Впервые в современной истории России на Луну отправят на целый год межпланетную станцию для изучения естественного спутника Земли. Как это будет происходить, рассказали в "Роскосмосе".Ракету "Союз-2.16" с разгонным блоком "Фрегат" и автоматической станцией "Луна-25" планируют запустить с космодрома "Восточный" в ночь на 11 августа. Резервная дата - 12 августа.Прежде чем "Луна-25" достигнет поверхности естественного спутника Земли, она пройдет несколько этапов. Это и выведение ее на траекторию перелета к Луне, и сам перелет к ней, полет вокруг спутника по круговой околополярной орбите высотой 100 км в течение трех дней. Еще один этап – полет вокруг Луны по эллиптической посадочной орбите с минимальной высотой 18 км и максимальной – 100 км.В завершении "Луна-25" осуществит посадку в районе Южного полюса естественного спутника Земли. Это произойдет впервые в истории. Научная работа по изучению поверхности естественного спутника Земли будет проходить предположительно в течение года.В последний раз к Луне отправляли межпланетную станцию 50 лет назад: в 1976 году. Это была "Луна-24" с возвращаемым аппаратом, который доставил на Землю порядка 170 граммов лунного грунта.В новой станции возвращаемого аппарата нет. Главная ее задача – отработать технологии мягкой посадки, а также исследовать внутреннее строение Луны, разведать ресурсы, в том числе воды.Читайте также на РИА Новости Крым:Шкаплеров рассказал, кого отберут в космонавтыКак Крым покорял космосРоскосмос реализует в Крыму пилотный проект дистанционного зондирования -Валерий Аксенов
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новости, космос, наука и технологии, россия, луна, роскосмос, космодром "восточный", общество
Полет на Луну: впервые в современной истории России
Лунную станцию впервые в современной истории России отправят на спутник Земли
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. Впервые в современной истории России на Луну отправят на целый год межпланетную станцию для изучения естественного спутника Земли. Как это будет происходить, рассказали в "Роскосмосе".
"В августе с Восточного к Луне впервые в истории современной России отправится автоматическая станция. Ей предстоит мягко сесть в окрестности Южного полюса и изучать лунный реголит и экзосферу", – говорится в социальной сети корпорации.
Ракету "Союз-2.16" с разгонным блоком "Фрегат" и автоматической станцией "Луна-25" планируют запустить с космодрома "Восточный" в ночь на 11 августа. Резервная дата - 12 августа.
Прежде чем "Луна-25" достигнет поверхности естественного спутника Земли, она пройдет несколько этапов. Это и выведение ее на траекторию перелета к Луне, и сам перелет к ней, полет вокруг спутника по круговой околополярной орбите высотой 100 км в течение трех дней. Еще один этап – полет вокруг Луны по эллиптической посадочной орбите с минимальной высотой 18 км и максимальной – 100 км.
В завершении "Луна-25" осуществит посадку в районе Южного полюса естественного спутника Земли. Это произойдет впервые в истории. Научная работа по изучению поверхности естественного спутника Земли будет проходить предположительно в течение года.
В последний раз к Луне отправляли межпланетную станцию 50 лет назад: в 1976 году. Это была "Луна-24" с возвращаемым аппаратом, который доставил на Землю порядка 170 граммов лунного грунта.
В новой станции возвращаемого аппарата нет. Главная ее задача – отработать технологии мягкой посадки, а также исследовать внутреннее строение Луны, разведать ресурсы, в том числе воды.
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