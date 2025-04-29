https://crimea.ria.ru/20250429/kiev-ne-otreagiroval-na-obyavlennoe-peremirie-v-dni-pobedy---kreml-1146064791.html
Киев не отреагировал на объявленное перемирие в дни Победы - Кремль
Киев не отреагировал на объявленное перемирие в дни Победы - Кремль - РИА Новости Крым, 29.04.2025
Киев не отреагировал на объявленное перемирие в дни Победы - Кремль
Москва ждет оценки инициативы о перемирии в дни 80-летия Победы из Европы и Украины, пока реакции с их стороны не последовало. Об этом сообщил пресс-секретарь... РИА Новости Крым, 29.04.2025
2025-04-29T12:13
2025-04-29T12:13
2025-04-29T12:13
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украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Москва ждет оценки инициативы о перемирии в дни 80-летия Победы из Европы и Украины, пока реакции с их стороны не последовало. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.По словам Пескова, в данном случае "становится очевидно, кто действительно стремится к миру, а кто является апологетом войны".Россия по решению президента РФ Владимира Путина объявляет перемирие в дни празднования 80-летия Победы. Оно продлится с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия.Москва считает, что украинская сторона должна последовать этому примеру. В случае нарушений перемирия украинской стороной Вооруженные силы РФ дадут адекватный и эффективный ответ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дайте миру шанс: в России оценили пасхальное перемириеВ нарушение Пасхального перемирия боевики ВСУ пытались атаковать Крым Зачем Киев грозит разрушить Крымский мост на фоне переговоров о перемирии
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россия, украина, перемирие, новости сво, кремль, дмитрий песков
Киев не отреагировал на объявленное перемирие в дни Победы - Кремль
РФ ждет от Украины и Европы оценки инициативы о перемирии в дни 80-летия Победы – Песков