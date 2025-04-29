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Киев не отреагировал на объявленное перемирие в дни Победы - Кремль - РИА Новости Крым, 29.04.2025
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Киев не отреагировал на объявленное перемирие в дни Победы - Кремль
Киев не отреагировал на объявленное перемирие в дни Победы - Кремль - РИА Новости Крым, 29.04.2025
Киев не отреагировал на объявленное перемирие в дни Победы - Кремль
Москва ждет оценки инициативы о перемирии в дни 80-летия Победы из Европы и Украины, пока реакции с их стороны не последовало. Об этом сообщил пресс-секретарь... РИА Новости Крым, 29.04.2025
2025-04-29T12:13
2025-04-29T12:13
россия
украина
перемирие
новости сво
кремль
дмитрий песков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Москва ждет оценки инициативы о перемирии в дни 80-летия Победы из Европы и Украины, пока реакции с их стороны не последовало. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.По словам Пескова, в данном случае "становится очевидно, кто действительно стремится к миру, а кто является апологетом войны".Россия по решению президента РФ Владимира Путина объявляет перемирие в дни празднования 80-летия Победы. Оно продлится с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия.Москва считает, что украинская сторона должна последовать этому примеру. В случае нарушений перемирия украинской стороной Вооруженные силы РФ дадут адекватный и эффективный ответ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дайте миру шанс: в России оценили пасхальное перемириеВ нарушение Пасхального перемирия боевики ВСУ пытались атаковать Крым Зачем Киев грозит разрушить Крымский мост на фоне переговоров о перемирии
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РИА Новости Крым
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россия, украина, перемирие, новости сво, кремль, дмитрий песков
Киев не отреагировал на объявленное перемирие в дни Победы - Кремль

РФ ждет от Украины и Европы оценки инициативы о перемирии в дни 80-летия Победы – Песков

12:13 29.04.2025
 
© Foto Facebook account of Office of the President of UkraineОфис президента Украины в Киеве
Офис президента Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© Foto Facebook account of Office of the President of Ukraine
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Москва ждет оценки инициативы о перемирии в дни 80-летия Победы из Европы и Украины, пока реакции с их стороны не последовало. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы рассчитываем на то, что эта мирная инициатива Путина все-таки получит оценку. Мы не слышали оценки этого из европейских столиц, мы не слышали этого из Украины", - цитирует РИА Новости представителя Кремля.
По словам Пескова, в данном случае "становится очевидно, кто действительно стремится к миру, а кто является апологетом войны".
Россия по решению президента РФ Владимира Путина объявляет перемирие в дни празднования 80-летия Победы. Оно продлится с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия.
Москва считает, что украинская сторона должна последовать этому примеру. В случае нарушений перемирия украинской стороной Вооруженные силы РФ дадут адекватный и эффективный ответ.
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