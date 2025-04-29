https://crimea.ria.ru/20250429/kiev-ne-otreagiroval-na-obyavlennoe-peremirie-v-dni-pobedy---kreml-1146064791.html

Киев не отреагировал на объявленное перемирие в дни Победы - Кремль

Киев не отреагировал на объявленное перемирие в дни Победы - Кремль - РИА Новости Крым, 29.04.2025

Киев не отреагировал на объявленное перемирие в дни Победы - Кремль

Москва ждет оценки инициативы о перемирии в дни 80-летия Победы из Европы и Украины, пока реакции с их стороны не последовало. Об этом сообщил пресс-секретарь... РИА Новости Крым, 29.04.2025

2025-04-29T12:13

2025-04-29T12:13

2025-04-29T12:13

россия

украина

перемирие

новости сво

кремль

дмитрий песков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/08/1a/1118662943_0:0:2049:1152_1920x0_80_0_0_1cc7962282fb9e419a26bf92adb0c5ce.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Москва ждет оценки инициативы о перемирии в дни 80-летия Победы из Европы и Украины, пока реакции с их стороны не последовало. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.По словам Пескова, в данном случае "становится очевидно, кто действительно стремится к миру, а кто является апологетом войны".Россия по решению президента РФ Владимира Путина объявляет перемирие в дни празднования 80-летия Победы. Оно продлится с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия.Москва считает, что украинская сторона должна последовать этому примеру. В случае нарушений перемирия украинской стороной Вооруженные силы РФ дадут адекватный и эффективный ответ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дайте миру шанс: в России оценили пасхальное перемириеВ нарушение Пасхального перемирия боевики ВСУ пытались атаковать Крым Зачем Киев грозит разрушить Крымский мост на фоне переговоров о перемирии

россия

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, украина, перемирие, новости сво, кремль, дмитрий песков