https://crimea.ria.ru/20230424/polmilliarda-za-vykhodnye-kosmicheskiy-film-vyzov-vozglavil-prokat-1128325985.html
Полмиллиарда за выходные: космический фильм "Вызов" возглавил прокат
Полмиллиарда за выходные: космический фильм "Вызов" возглавил прокат - РИА Новости Крым, 24.04.2023
Полмиллиарда за выходные: космический фильм "Вызов" возглавил прокат
Первая в пире космическая кинолента "Вызов" возглавила прокат в минувшие выходные, пишет портал Кинобизнес. РИА Новости Крым, 24.04.2023
2023-04-24T21:46
2023-04-24T21:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. Первая в пире космическая кинолента "Вызов" возглавила прокат в минувшие выходные, пишет портал Кинобизнес. По данным ресурса, космическая драма "Вызов" в прокате по России и странам СНГ собрала за выходные дни 426 млн рублей, обогнав картины "Джон Уик - 4", который заработал 31,3 млн рублей и "Мизантроп" - 15 млн рублей.Российский фильм "Вызов" - первая в мире художественная кинокартина, снятая в космосе. Художественный фильм, снятый на борту МКС вышел в прокат 20 апреля. По сюжету героиня Юлии Пересильд - торакальный хирург Женя - за месяц должна подготовиться к космическому полету и отправиться на МКС, чтобы провести операцию космонавту.Первый в истории киноэкипаж с режиссером Климом Шипенко и актрисой Пересильд отправился на орбиту 5 октября 2021 года, на корабле "Союз МС-19" вместе с космонавтом Антоном Шкаплеровым. Шипенко и Пересильд пробыли на МКС 12 дней. Съемки первой в истории картины в космосе проходили на российском и американском сегментах. Космическая драма является совместным проектом Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White. Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополец за три часа доставит на МКС первый в мире киноэкипажПересильд рассказала о своих впечатлениях после возвращения на ЗемлюПервый в мире киноэкипаж вернулся с МКС на Землю - видео
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Полмиллиарда за выходные: космический фильм "Вызов" возглавил прокат
Первая космическая картина "Вызов" обогнала "Джона Уика" и "Мизантропа" в кино