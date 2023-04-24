https://crimea.ria.ru/20230424/polmilliarda-za-vykhodnye-kosmicheskiy-film-vyzov-vozglavil-prokat-1128325985.html

Полмиллиарда за выходные: космический фильм "Вызов" возглавил прокат

Полмиллиарда за выходные: космический фильм "Вызов" возглавил прокат - РИА Новости Крым, 24.04.2023

Полмиллиарда за выходные: космический фильм "Вызов" возглавил прокат

Первая в пире космическая кинолента "Вызов" возглавила прокат в минувшие выходные, пишет портал Кинобизнес. РИА Новости Крым, 24.04.2023

2023-04-24T21:46

2023-04-24T21:46

2023-04-24T21:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. Первая в пире космическая кинолента "Вызов" возглавила прокат в минувшие выходные, пишет портал Кинобизнес. По данным ресурса, космическая драма "Вызов" в прокате по России и странам СНГ собрала за выходные дни 426 млн рублей, обогнав картины "Джон Уик - 4", который заработал 31,3 млн рублей и "Мизантроп" - 15 млн рублей.Российский фильм "Вызов" - первая в мире художественная кинокартина, снятая в космосе. Художественный фильм, снятый на борту МКС вышел в прокат 20 апреля. По сюжету героиня Юлии Пересильд - торакальный хирург Женя - за месяц должна подготовиться к космическому полету и отправиться на МКС, чтобы провести операцию космонавту.Первый в истории киноэкипаж с режиссером Климом Шипенко и актрисой Пересильд отправился на орбиту 5 октября 2021 года, на корабле "Союз МС-19" вместе с космонавтом Антоном Шкаплеровым. Шипенко и Пересильд пробыли на МКС 12 дней. Съемки первой в истории картины в космосе проходили на российском и американском сегментах. Космическая драма является совместным проектом Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White. Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополец за три часа доставит на МКС первый в мире киноэкипажПересильд рассказала о своих впечатлениях после возвращения на ЗемлюПервый в мире киноэкипаж вернулся с МКС на Землю - видео

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, культура, кино, кинематограф, общество, космос, роскосмос, новости