Рейтинг@Mail.ru
Ударом Искандера-М уничтожены 150 боевиков ВСУ в Днепропетровской области - РИА Новости Крым, 01.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250301/udarom-iskandera-m-unichtozheny-150-boevikov-vsu-v-dnepropetrovskoy-oblasti-1144581757.html
Ударом Искандера-М уничтожены 150 боевиков ВСУ в Днепропетровской области
Ударом Искандера-М уничтожены 150 боевиков ВСУ в Днепропетровской области - РИА Новости Крым, 01.03.2025
Ударом Искандера-М уничтожены 150 боевиков ВСУ в Днепропетровской области
Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" уничтожил до 150 боевиков ВСУ, в том числе до 30 иностранных инструкторов на полигоне в... РИА Новости Крым, 01.03.2025
2025-03-01T21:16
2025-03-01T21:16
"искандер"
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
министерство обороны рф
новости
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111600/31/1116003161_0:24:1471:851_1920x0_80_0_0_9090349ccf53be09df345294ccf4e951.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости Крым. Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" уничтожил до 150 боевиков ВСУ, в том числе до 30 иностранных инструкторов на полигоне в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ."Расчетом ОТРК "Искандер-М" нанесен удар по военному полигону Новомосковский в Днепропетровской области на котором проходили подготовку военнослужащие 157-й механизированной бригады ВСУ. В результате удара было уничтожено до 150 украинских националистов, в том числе до 30 иностранных инструкторов", - говорится в сообщении ведомства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250301/poteri-vsu-znachitelno-prevyshayut-chislo-mobilizovannykh-ttsk---minoborony-1144580653.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111600/31/1116003161_122:0:1327:904_1920x0_80_0_0_7fd83ee0d5dc89cbfa1651fe36e34c83.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
"искандер", всу (вооруженные силы украины), потери всу , министерство обороны рф, новости, новости сво
Ударом Искандера-М уничтожены 150 боевиков ВСУ в Днепропетровской области

Армия России ударом "Искандера-М" уничтожила 150 боевиков ВСУ в Днепропетровской области

21:16 01.03.2025
 
© РИА Новости . СтрингерПуск баллистической ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер-М"
Пуск баллистической ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) Искандер-М - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© РИА Новости . Стрингер
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости Крым. Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" уничтожил до 150 боевиков ВСУ, в том числе до 30 иностранных инструкторов на полигоне в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ.
"Расчетом ОТРК "Искандер-М" нанесен удар по военному полигону Новомосковский в Днепропетровской области на котором проходили подготовку военнослужащие 157-й механизированной бригады ВСУ. В результате удара было уничтожено до 150 украинских националистов, в том числе до 30 иностранных инструкторов", - говорится в сообщении ведомства.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Потери ВСУ
18:32
Потери ВСУ значительно превышают число "мобилизованных" ТЦК - Минобороны
 
"Искандер"ВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУМинистерство обороны РФНовостиНовости СВО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:22В Крыму сняли с горы Сокол туристку с травмой ноги
21:16Ударом Искандера-М уничтожены 150 боевиков ВСУ в Днепропетровской области
21:09Нападение на избирательный участок в Абхазии - неизвестные открыли огонь
20:45Венгрия требует от ЕК объяснений по атаке Киева на "Турецкий поток"
20:32День рождения таблицы Менделеева: как это было - инфографика
20:07Ротация МАГАТЭ на Запорожской АЭС впервые прошла через Россию
19:33В Сочи нашли тело попавшего под снежную лавину лыжника
19:19"Английский баланс": почему Британия молчит после скандала в Белом доме
18:55Как в "Гарри Поттере": Крым создает уникальную технологию на редкоземах
18:32Потери ВСУ значительно превышают число "мобилизованных" ТЦК - Минобороны
18:08Юная тхэквондистка из Севастополя взяла золото на Первенстве России
17:54В Крыму бегемот слопал Масленицу
17:41США отключат Starlink для ВСУ – мнение
17:10Что ждет Украину после скандала Трампа с Зеленским - американист
16:43Новые жертвы на Херсонщине из-за ударов ВСУ по жилому сектору
16:12Спектакль Севастопольского ТЮЗа – в Золотом фонде театральных постановок
15:44Второй тур выборов президента Абхазии признан состоявшимся
15:19Американское шапито-шоу: зачем Трамп прилюдно "выпорол" Зеленского
14:40Армия России наступает: в Курской области разбиты 220 боевиков
14:18ВСУ атаковали обеспечивающую Европу газом станцию "Турецкого потока"
Лента новостейМолния