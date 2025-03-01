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Ударом Искандера-М уничтожены 150 боевиков ВСУ в Днепропетровской области
Ударом Искандера-М уничтожены 150 боевиков ВСУ в Днепропетровской области - РИА Новости Крым, 01.03.2025
Ударом Искандера-М уничтожены 150 боевиков ВСУ в Днепропетровской области
Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" уничтожил до 150 боевиков ВСУ, в том числе до 30 иностранных инструкторов на полигоне в... РИА Новости Крым, 01.03.2025
2025-03-01T21:16
2025-03-01T21:16
2025-03-01T21:16
"искандер"
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости Крым. Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" уничтожил до 150 боевиков ВСУ, в том числе до 30 иностранных инструкторов на полигоне в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ."Расчетом ОТРК "Искандер-М" нанесен удар по военному полигону Новомосковский в Днепропетровской области на котором проходили подготовку военнослужащие 157-й механизированной бригады ВСУ. В результате удара было уничтожено до 150 украинских националистов, в том числе до 30 иностранных инструкторов", - говорится в сообщении ведомства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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"искандер", всу (вооруженные силы украины), потери всу , министерство обороны рф, новости, новости сво
Ударом Искандера-М уничтожены 150 боевиков ВСУ в Днепропетровской области
Армия России ударом "Искандера-М" уничтожила 150 боевиков ВСУ в Днепропетровской области