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Ударом Искандера-М уничтожены 150 боевиков ВСУ в Днепропетровской области

Ударом Искандера-М уничтожены 150 боевиков ВСУ в Днепропетровской области - РИА Новости Крым, 01.03.2025

Ударом Искандера-М уничтожены 150 боевиков ВСУ в Днепропетровской области

Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" уничтожил до 150 боевиков ВСУ, в том числе до 30 иностранных инструкторов на полигоне в... РИА Новости Крым, 01.03.2025

2025-03-01T21:16

2025-03-01T21:16

2025-03-01T21:16

"искандер"

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости Крым. Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" уничтожил до 150 боевиков ВСУ, в том числе до 30 иностранных инструкторов на полигоне в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ."Расчетом ОТРК "Искандер-М" нанесен удар по военному полигону Новомосковский в Днепропетровской области на котором проходили подготовку военнослужащие 157-й механизированной бригады ВСУ. В результате удара было уничтожено до 150 украинских националистов, в том числе до 30 иностранных инструкторов", - говорится в сообщении ведомства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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"искандер", всу (вооруженные силы украины), потери всу , министерство обороны рф, новости, новости сво