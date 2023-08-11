https://crimea.ria.ru/20230811/roskosmos-rasskazal-o-khode-pereleta-stantsii-luna-25-1130674749.html
Роскосмос рассказал о ходе перелета станции "Луна-25"
Роскосмос рассказал о ходе перелета станции "Луна-25" - РИА Новости Крым, 11.08.2023
Роскосмос рассказал о ходе перелета станции "Луна-25"
Российская автоматическая межпланетная станция "Луна-25" продолжает перелет к Луне, служебные и бортовые системы функционируют штатно. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 11.08.2023
2023-08-11T14:24
2023-08-11T14:24
2023-08-11T15:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. Российская автоматическая межпланетная станция "Луна-25" продолжает перелет к Луне, служебные и бортовые системы функционируют штатно. Об этом сообщили в Роскосмосе.Связь со станцией стабильная и устойчивая, группа управления работает в штатном режиме, добавили в Роскосмосе.В пятницу в 02:10:57 мск с космодрома "Восточный" стартовал "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и автоматической станцией "Луна-25". Это первая в современной российской истории миссия в рамках российской программы исследования естественного спутника Земли.Выход автоматической станции на окололунную круговую орбиту высотой 100 км намечается 16 августа, а ее мягкая посадка на поверхность естественного спутника Земли — 21 августа в районе к северу от кратера Богуславский.Главная задача станции "Луна-25" – проанализировать состав грунта в приполярной области естественного спутника Земли и подтвердить или опровергнуть гипотезу о наличии там воды.Глава Роскосмоса Юрий Борисов сообщил журналистам, что в перспективе Луна будет стартовой площадкой для дальнего космоса. По его словам, "Луна-26" будет запущена в 2027 году, "Луна-27" - в 2028-м, а "Луна-28" - после 2030 года.Эти четыре миссии – комплекс автоматических исследований Луны, и после этого мы будем с коллегами из Китая переходить к следующей фазе - возможности пилотируемого посещения Луны и строительства лунной базы, отметил он.
https://crimea.ria.ru/20230811/pervaya-rossiyskaya-lunnaya-missiya-startovala-s-kosmodroma-vostochnyy-1130667244.html
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луна, роскосмос, первая в истории современной россии миссия на луну, космос, общество, россия
Роскосмос рассказал о ходе перелета станции "Луна-25"
Роскосмос: "Луна-25" продолжает перелет, бортовые системы работают штатно
14:24 11.08.2023 (обновлено: 15:33 11.08.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. Российская автоматическая межпланетная станция "Луна-25" продолжает перелет к Луне, служебные и бортовые системы функционируют штатно. Об этом сообщили в Роскосмосе.
"Российская автоматическая станция продолжает перелет к Луне. После отделения от разгонного блока "Фрегат" автоматическая станция была взята на управление. По полученной телеметрической информации служебные и бортовые системы "Луны-25" функционируют штатно", - говорится в сообщении в Telegram-канале госкорпорации.
Связь со станцией стабильная и устойчивая, группа управления работает в штатном режиме, добавили в Роскосмосе.
В пятницу в 02:10:57 мск с космодрома "Восточный" стартовал "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и автоматической станцией "Луна-25". Это первая в современной российской истории миссия в рамках российской программы исследования естественного спутника Земли.
Выход автоматической станции на окололунную круговую орбиту высотой 100 км намечается 16 августа, а ее мягкая посадка на поверхность естественного спутника Земли — 21 августа в районе к северу от кратера Богуславский.
"Луна-25" должна стать первой станцией, которая совершит мягкую посадку в районе Южного полюса Луны со сложным рельефом местности. Все ее предшественницы прилунялись в экваториальной зоне. Последний советский космический аппарат, отправленный к спутнику Земли, был запущен в 1976 году и назывался "Луна-24".
Главная задача станции "Луна-25"
– проанализировать состав грунта в приполярной области естественного спутника Земли и подтвердить или опровергнуть гипотезу о наличии там воды.
Глава Роскосмоса Юрий Борисов сообщил журналистам, что в перспективе Луна будет стартовой площадкой для дальнего космоса. По его словам, "Луна-26" будет запущена в 2027 году, "Луна-27" - в 2028-м, а "Луна-28" - после 2030 года.
Эти четыре миссии – комплекс автоматических исследований Луны, и после этого мы будем с коллегами из Китая переходить к следующей фазе - возможности пилотируемого посещения Луны и строительства лунной базы, отметил он.