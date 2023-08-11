https://crimea.ria.ru/20230811/roskosmos-rasskazal-o-khode-pereleta-stantsii-luna-25-1130674749.html

Роскосмос рассказал о ходе перелета станции "Луна-25"

Роскосмос рассказал о ходе перелета станции "Луна-25" - РИА Новости Крым, 11.08.2023

Роскосмос рассказал о ходе перелета станции "Луна-25"

Российская автоматическая межпланетная станция "Луна-25" продолжает перелет к Луне, служебные и бортовые системы функционируют штатно. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 11.08.2023

2023-08-11T14:24

2023-08-11T14:24

2023-08-11T15:33

луна

роскосмос

первая в истории современной россии миссия на луну

космос

общество

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. Российская автоматическая межпланетная станция "Луна-25" продолжает перелет к Луне, служебные и бортовые системы функционируют штатно. Об этом сообщили в Роскосмосе.Связь со станцией стабильная и устойчивая, группа управления работает в штатном режиме, добавили в Роскосмосе.В пятницу в 02:10:57 мск с космодрома "Восточный" стартовал "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и автоматической станцией "Луна-25". Это первая в современной российской истории миссия в рамках российской программы исследования естественного спутника Земли.Выход автоматической станции на окололунную круговую орбиту высотой 100 км намечается 16 августа, а ее мягкая посадка на поверхность естественного спутника Земли — 21 августа в районе к северу от кратера Богуславский.Главная задача станции "Луна-25" – проанализировать состав грунта в приполярной области естественного спутника Земли и подтвердить или опровергнуть гипотезу о наличии там воды.Глава Роскосмоса Юрий Борисов сообщил журналистам, что в перспективе Луна будет стартовой площадкой для дальнего космоса. По его словам, "Луна-26" будет запущена в 2027 году, "Луна-27" - в 2028-м, а "Луна-28" - после 2030 года.Эти четыре миссии – комплекс автоматических исследований Луны, и после этого мы будем с коллегами из Китая переходить к следующей фазе - возможности пилотируемого посещения Луны и строительства лунной базы, отметил он.

https://crimea.ria.ru/20230811/pervaya-rossiyskaya-lunnaya-missiya-startovala-s-kosmodroma-vostochnyy-1130667244.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луна, роскосмос, первая в истории современной россии миссия на луну, космос, общество, россия