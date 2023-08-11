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Первая российская лунная миссия стартовала с космодрома "Восточный"

Первая российская лунная миссия стартовала с космодрома "Восточный" - РИА Новости Крым, 11.08.2023

Первая российская лунная миссия стартовала с космодрома "Восточный"

Ракета "Союз 2.1б" с российской автоматической межпланетной станцией "Луна-25" запущена с космодрома "Восточный", на данный момент станция отделилась от... РИА Новости Крым, 11.08.2023

2023-08-11T09:59

2023-08-11T09:59

2023-08-11T09:59

космос

роскосмос

россия

луна

первая в истории современной россии миссия на луну

юрий борисов

хабаровский край

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. Ракета "Союз 2.1б" с российской автоматической межпланетной станцией "Луна-25" запущена с космодрома "Восточный", на данный момент станция отделилась от разгонного блока "Фрегат", который вывел ее на траекторию полета к Луне. Об этом сообщил Роскосмос.Станция выведена на траекторию полета к Луне"Сегодня в 02:10:57 мск с площадки 1С космодрома "Восточный" стартовал "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и автоматической станцией "Луна-25". Ракета отработала в штатно, разгонный блок отделился от третьей ступени и сейчас выводит автоматическую станцию на траекторию перелета к Луне", - говорится в сообщении в Telegram-канале госкорпорации.Спустя почти полтора часа после старта автоматическая станция выведена на траекторию перелета к Луне и отделилась от разгонного блока "Фрегат".Выход автоматической станции на окололунную круговую орбиту высотой 100 км намечается 16 августа, а ее мягкая посадка на поверхность естественного спутника Земли — 21 августа в районе к северу от кратера Богуславский, уточнили в Роскосмосе.Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил, что ступени ракеты спутника "Луна-25" приземлились в 28 километрах от поселка Шахтинский, между речками Нижний Деш и Тастах. Три из них обнаружены сразу, поиски четвертой продолжаются. Местные жители не пострадали, так как были вовремя эвакуированы.Что такое "Луна-25" и в чем ее миссия"Луна-25" – часть российской лунной программы, первое российское лунное задание, осуществляемое в "НПО Лавочкина", по исследованию и практическому использованию Луны и окололунного пространства автоматическими межпланетными станциями."Луна-25" должна стать первой станцией, которая совершит мягкую посадку в районе Южного полюса Луны со сложным рельефом местности. Все ее предшественницы прилунялись в экваториальной зоне. Последний советский космический аппарат, отправленный к спутнику Земли, был запущен в 1976 году и назывался "Луна-24".Как рассказал в эфире радио Sputnik ведущий научный сотрудник ИКИ РАН Натан Эйсмонт, главная задача станции "Луна-25" – проанализировать состав грунта в приполярной области естественного спутника Земли и подтвердить или опровергнуть гипотезу о наличии там воды.Также запуск "Луны-25" позволит отработать новые технологии мягкой посадки.В планах – строительство лунной базыГлава Роскосмоса Юрий Борисов сообщил журналистам, что перспективе Луна будет стартовой площадкой для дальнего космоса. По его словам, "Луна-26" будет запущена в 2027 году, "Луна-27" – в 2028-м, а "Луна-28" – после 2030 года.Борисов также подчеркнул, что задачи миссии "Луна-25" носят чисто мирный характер.Читайте также на РИА Новости Крым:Запуск первой в современной истории России станции "Луна-25" - видеоПолет на Луну: впервые в современной истории РоссииПервая среди звезд: к 75-летию космонавта Светланы Савицкой

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

космос, роскосмос, россия, луна, первая в истории современной россии миссия на луну, юрий борисов, хабаровский край, новости