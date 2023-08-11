https://crimea.ria.ru/20230811/zapusk-pervoy-v-sovremennoy-istorii-rossii-stantsii-luna-25---video-1130665201.html

Запуск первой в современной истории России станции "Луна-25" - видео

Запуск первой в современной истории России станции "Луна-25" - видео - РИА Новости Крым, 11.08.2023

Запуск первой в современной истории России станции "Луна-25" - видео

С космодрома Восточный в ночь на пятницу стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б" с аппаратом "Луна-25". Первая в современной истории России автоматическая... РИА Новости Крым, 11.08.2023

2023-08-11T06:11

2023-08-11T06:11

2023-08-11T09:01

космос

роскосмос

луна

видео

общество

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0b/1130665601_0:283:3072:2010_1920x0_80_0_0_b6478103275c6af0498dba785bfc078b.jpg

С космодрома Восточный в ночь на пятницу стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б" с аппаратом "Луна-25". Первая в современной истории России автоматическая станция "Луна-25" отправилась на Южный полюс спутника Земли на поиски воды. Как рассказали в Роскосмосе, ракета отработала штатно, разгонный блок отделился от третьей ступени и сейчас выводит автоматическую станцию на траекторию перелета к Луне!"Луна-25" будет вести исследования около года. Основной задачей лунной миссии станет отработка технологии мягкой посадки и разведка ресурсов.Прежде чем "Луна-25" достигнет поверхности естественного спутника Земли, она пройдет несколько этапов. Это и выведение ее на траекторию перелета к Луне, и сам перелет к ней, полет вокруг спутника по круговой околополярной орбите высотой 100 км в течение трех дней. Еще один этап – полет вокруг Луны по эллиптической посадочной орбите с минимальной высотой 18 км и максимальной – 100 км.В завершении "Луна-25" осуществит посадку в районе Южного полюса естественного спутника Земли. Это произойдет впервые в истории. Научная работа по изучению поверхности естественного спутника Земли будет проходить предположительно в течение года.

космос

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

космос, роскосмос, луна, видео, общество, россия, видео