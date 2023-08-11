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Запуск первой в современной истории России станции "Луна-25" - видео - РИА Новости Крым, 11.08.2023
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Запуск первой в современной истории России станции "Луна-25" - видео
Запуск первой в современной истории России станции "Луна-25" - видео - РИА Новости Крым, 11.08.2023
Запуск первой в современной истории России станции "Луна-25" - видео
С космодрома Восточный в ночь на пятницу стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б" с аппаратом "Луна-25". Первая в современной истории России автоматическая... РИА Новости Крым, 11.08.2023
2023-08-11T06:11
2023-08-11T09:01
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С космодрома Восточный в ночь на пятницу стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б" с аппаратом "Луна-25". Первая в современной истории России автоматическая станция "Луна-25" отправилась на Южный полюс спутника Земли на поиски воды. Как рассказали в Роскосмосе, ракета отработала штатно, разгонный блок отделился от третьей ступени и сейчас выводит автоматическую станцию на траекторию перелета к Луне!"Луна-25" будет вести исследования около года. Основной задачей лунной миссии станет отработка технологии мягкой посадки и разведка ресурсов.Прежде чем "Луна-25" достигнет поверхности естественного спутника Земли, она пройдет несколько этапов. Это и выведение ее на траекторию перелета к Луне, и сам перелет к ней, полет вокруг спутника по круговой околополярной орбите высотой 100 км в течение трех дней. Еще один этап – полет вокруг Луны по эллиптической посадочной орбите с минимальной высотой 18 км и максимальной – 100 км.В завершении "Луна-25" осуществит посадку в районе Южного полюса естественного спутника Земли. Это произойдет впервые в истории. Научная работа по изучению поверхности естественного спутника Земли будет проходить предположительно в течение года.
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РИА Новости Крым
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Запуск первой в современной истории России станции "Луна-25" - видео

Россия запустила первую в современной истории автоматическую станцию "Луна-25"

06:11 11.08.2023 (обновлено: 09:01 11.08.2023)
 
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С космодрома Восточный в ночь на пятницу стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б" с аппаратом "Луна-25". Первая в современной истории России автоматическая станция "Луна-25" отправилась на Южный полюс спутника Земли на поиски воды.
Как рассказали в Роскосмосе, ракета отработала штатно, разгонный блок отделился от третьей ступени и сейчас выводит автоматическую станцию на траекторию перелета к Луне!
"Автоматическая станция "Луна-25" взята на управление после отделения от разгонного блока "Фрегат", - рассказали в госкорпорации "Роскосмос".
"Луна-25" будет вести исследования около года. Основной задачей лунной миссии станет отработка технологии мягкой посадки и разведка ресурсов.
Прежде чем "Луна-25" достигнет поверхности естественного спутника Земли, она пройдет несколько этапов. Это и выведение ее на траекторию перелета к Луне, и сам перелет к ней, полет вокруг спутника по круговой околополярной орбите высотой 100 км в течение трех дней. Еще один этап – полет вокруг Луны по эллиптической посадочной орбите с минимальной высотой 18 км и максимальной – 100 км.
В завершении "Луна-25" осуществит посадку в районе Южного полюса естественного спутника Земли. Это произойдет впервые в истории. Научная работа по изучению поверхности естественного спутника Земли будет проходить предположительно в течение года.
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