https://crimea.ria.ru/20230813/luna-25-provedeny-pervye-vklyucheniya-nauchnoy-apparatury-1130706921.html

"Луна-25": проведены первые включения научной аппаратуры

"Луна-25": проведены первые включения научной аппаратуры - РИА Новости Крым, 13.08.2023

"Луна-25": проведены первые включения научной аппаратуры

Первые включения научных приборов на автоматической станции "Луна-25" прошли успешно. Об этом сообщают в Роскосмосе. РИА Новости Крым, 13.08.2023

2023-08-13T15:41

2023-08-13T15:41

2023-08-13T15:41

луна

космос

роскосмос

первая в истории современной россии миссия на луну

космодром "восточный"

россия

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. Первые включения научных приборов на автоматической станции "Луна-25" прошли успешно. Об этом сообщают в Роскосмосе.Пока станция находится в полете, на ней уже провели первые включения комплекса научной аппаратуры. По сообщению Роскосмоса, служебная телеметрическая информация со всех приборов показала их штатное функционирование. Команда проекта получила первые данные измерений на перелете к Луне и приступила к их обработке.Научная аппаратура "Луны-25" разработана институтом космических исследований РАН. В лунный манипуляторный комплекс входят приборы для изучения реголита и экзосферы.Космонавт Антон Шкаплеров рассказывал, что одна из главных задач "Луны-25" - дать ответ на вопрос, есть ли вода на естественном спутнике Земли. Автоматическая станция должна достигнуть Южного полиса Луны и приступить к его изучению.Запуск ракетоносителя "Союз 2.1б" с автоматической станцией "Луна-25" был осуществлен с космодрома Восточный 11 августа. Прежде, чем станция достигнет Луны, ей предстоит пройти несколько этапов. По сообщению Роскосмоса, она уже провела первую коррекцию траектории перелета к естественному спутнику Земли.Читайте также на РИА Новости Крым:Российская станция будет искать воду в полярных областях и кратерах ЛуныПолет на Луну: впервые в современной истории РоссииКто открыл миру космос: лица первых

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луна, космос, роскосмос, первая в истории современной россии миссия на луну, космодром "восточный", россия, наука и технологии, новости