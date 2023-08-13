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"Луна-25": проведены первые включения научной аппаратуры - РИА Новости Крым, 13.08.2023
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"Луна-25": проведены первые включения научной аппаратуры
"Луна-25": проведены первые включения научной аппаратуры - РИА Новости Крым, 13.08.2023
"Луна-25": проведены первые включения научной аппаратуры
Первые включения научных приборов на автоматической станции "Луна-25" прошли успешно. Об этом сообщают в Роскосмосе. РИА Новости Крым, 13.08.2023
2023-08-13T15:41
2023-08-13T15:41
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первая в истории современной россии миссия на луну
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россия
наука и технологии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. Первые включения научных приборов на автоматической станции "Луна-25" прошли успешно. Об этом сообщают в Роскосмосе.Пока станция находится в полете, на ней уже провели первые включения комплекса научной аппаратуры. По сообщению Роскосмоса, служебная телеметрическая информация со всех приборов показала их штатное функционирование. Команда проекта получила первые данные измерений на перелете к Луне и приступила к их обработке.Научная аппаратура "Луны-25" разработана институтом космических исследований РАН. В лунный манипуляторный комплекс входят приборы для изучения реголита и экзосферы.Космонавт Антон Шкаплеров рассказывал, что одна из главных задач "Луны-25" - дать ответ на вопрос, есть ли вода на естественном спутнике Земли. Автоматическая станция должна достигнуть Южного полиса Луны и приступить к его изучению.Запуск ракетоносителя "Союз 2.1б" с автоматической станцией "Луна-25" был осуществлен с космодрома Восточный 11 августа. Прежде, чем станция достигнет Луны, ей предстоит пройти несколько этапов. По сообщению Роскосмоса, она уже провела первую коррекцию траектории перелета к естественному спутнику Земли.Читайте также на РИА Новости Крым:Российская станция будет искать воду в полярных областях и кратерах ЛуныПолет на Луну: впервые в современной истории РоссииКто открыл миру космос: лица первых
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РИА Новости Крым
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луна, космос, роскосмос, первая в истории современной россии миссия на луну, космодром "восточный", россия, наука и технологии, новости
"Луна-25": проведены первые включения научной аппаратуры

На станции "Луна-25" в космосе проведены первые включения научной аппаратуры

15:41 13.08.2023
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗапуск РН "Союз-2.1б" с автоматической станцией "Луна-25"
Запуск РН Союз-2.1б с автоматической станцией Луна-25 - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
© РИА Новости . Максим Блинов
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Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. Первые включения научных приборов на автоматической станции "Луна-25" прошли успешно. Об этом сообщают в Роскосмосе.

""Луна-25" продолжает перелет к естественному спутнику Земли — все системы автоматической станции работают штатно, связь с ней устойчивая, энергобаланс положительный", говорится в Telegram-канале госкорпорации.

Пока станция находится в полете, на ней уже провели первые включения комплекса научной аппаратуры. По сообщению Роскосмоса, служебная телеметрическая информация со всех приборов показала их штатное функционирование. Команда проекта получила первые данные измерений на перелете к Луне и приступила к их обработке.
Научная аппаратура "Луны-25" разработана институтом космических исследований РАН. В лунный манипуляторный комплекс входят приборы для изучения реголита и экзосферы.
Космонавт Антон Шкаплеров рассказывал, что одна из главных задач "Луны-25" - дать ответ на вопрос, есть ли вода на естественном спутнике Земли. Автоматическая станция должна достигнуть Южного полиса Луны и приступить к его изучению.
Запуск ракетоносителя "Союз 2.1б" с автоматической станцией "Луна-25" был осуществлен с космодрома Восточный 11 августа. Прежде, чем станция достигнет Луны, ей предстоит пройти несколько этапов. По сообщению Роскосмоса, она уже провела первую коррекцию траектории перелета к естественному спутнику Земли.
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