https://crimea.ria.ru/20230811/rossiyskaya-stantsiya-budet-iskat-vodu-v-polyarnykh-oblastyakh-i-kraterakh-luny-1130683571.html

Российская станция будет искать воду в полярных областях и кратерах Луны

Российская станция будет искать воду в полярных областях и кратерах Луны - РИА Новости Крым, 11.08.2023

Российская станция будет искать воду в полярных областях и кратерах Луны

Одна из задач космической станции "Луна-25", успешно стартовавшей с космодрома "Восточный", – поиск воды в тех местах спутника Земли, которые не освещаются... РИА Новости Крым, 11.08.2023

2023-08-11T21:45

2023-08-11T21:45

2023-08-11T22:53

луна

роскосмос

первая в истории современной россии миссия на луну

космос

космодром "восточный"

россия

наука и технологии

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. Одна из задач космической станции "Луна-25", успешно стартовавшей с космодрома "Восточный", – поиск воды в тех местах спутника Земли, которые не освещаются Солнцем. Такое мнение в интервью каналу "Sputnik" на русском" высказал ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.По его словам, посадочный аппарат достигнет южного полюса Луны недалеко от кратера Богуславский, где и начнется обширная программа научных измерений.По словам ученого, лунная миссия поможет разобраться в глобальной и важной проблеме образования и эволюции системы Земля-Луна. По наиболее популярной научной теории, примерно 4 млрд лет назад с Землей столкнулось небесное тело, и силой этого удара фрагмент земной массы был вынесен на орбиту. Так образовалась Луна.В процессе дальнейшей эволюции кометы, состоящие в основном изо льда, принесли воду как на Землю, так и на Луну. Вот только на естественном спутнике нашей планеты голубая влага почему-то не сохранилась.Это первая подобная миссия на ЛунеДо сих пор в этой части Луны не удавалось прилуниться никому. По словам эксперта, через несколько дней подобная миссия стартует из Индии, но их аппарат движется по другой траектории и доберется до Луны значительно позже российского.Сам аппарат имеет массу 1800 кг, сообщил ведущий сотрудник Института космических исследований. Ожидается, что посадка произойдет примерно через 10 суток.Натан Эйсмонт напомнил, что предыдущая русская станция на Луне – "Луна-24" – побывала на спутнике Земли 47 лет назад, и тоже в августе. Тогда аппарату удалось собрать и доставить на Землю образцы лунного грунта, что по тем временам было огромным шагом вперед в космических исследованиях.Нынешняя станция намного легче по весу, что позволяет установить намного больше необходимого для науки оборудования. Цифровые технологии позволили в этом смысле уйти далеко вперед.По словам эксперта, на данный момент уже планируется полет следующей лунной станции – "Луна-26" , которую рассчитывают отправить в 2025 году.Читайте также на РИА Новости Крым:Шкаплеров: "Луна-25" – это большой прорыв в космонавтикеРоскосмос рассказал о ходе перелета станции "Луна-25"Полет на Луну: впервые в современной истории России

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луна, роскосмос, первая в истории современной россии миссия на луну, космос, космодром "восточный", россия, наука и технологии, общество