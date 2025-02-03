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Крым накроет шторм - РИА Новости Крым, 03.02.2025
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Крым накроет шторм
Крым накроет шторм - РИА Новости Крым, 03.02.2025
Крым накроет шторм
Новое штормовое предупреждение из-за сильного ветра объявлено в Крыму на вторник. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма. РИА Новости Крым, 03.02.2025
2025-02-03T11:48
2025-02-03T11:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. Новое штормовое предупреждение из-за сильного ветра объявлено в Крыму на вторник. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма.Кроме того, 3 и 4 февраля в Крыму действует штормовое предупреждение об осадках. По прогнозам синоптиков, ожидаются сильные дожди, переходящие в снегопад, отложение мокрого снега и гололедица. В связи с этим республиканский главк МЧС России предупреждает о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества ДТП. Жителей и гостей полуострова призывают соблюдать меры безопасности: исключить выход в горно-лесную местность, на набережные и берегоукрепительные сооружения; уделить внимание состоянию дренажных систем, отводных каналов и ливнестоков; ограничить пребывание в непосредственной близости от русел рек, в том числе и пересохших. Неделя в Крыму откроется ливнями и мокрым снегом, а завершится настоящей зимой с морозами и снежной метелью, прогнозировал ранее ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зима не отменяется – каким будет февраль в КрымуВ Крым возвращается зима со снегом и морозомГрачи прилетели, медведи гуляют: весна в России наступит раньше срока
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Крым накроет шторм

На Крым надвигается шторм со снегом и ветром до 25 м/с - МЧС

11:48 03.02.2025
 
© РИА Новости КрымКрымские горы
Крымские горы - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. Новое штормовое предупреждение из-за сильного ветра объявлено в Крыму на вторник. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью и в первой половине дня 4 февраля в Крыму ожидается усиление северо-западного ветра 15-20 м/с, в южных, восточных районах и горах порывы до 25 м/с", - информируют спасатели.
Кроме того, 3 и 4 февраля в Крыму действует штормовое предупреждение об осадках. По прогнозам синоптиков, ожидаются сильные дожди, переходящие в снегопад, отложение мокрого снега и гололедица. В связи с этим республиканский главк МЧС России предупреждает о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества ДТП.
Жителей и гостей полуострова призывают соблюдать меры безопасности: исключить выход в горно-лесную местность, на набережные и берегоукрепительные сооружения; уделить внимание состоянию дренажных систем, отводных каналов и ливнестоков; ограничить пребывание в непосредственной близости от русел рек, в том числе и пересохших.
Неделя в Крыму откроется ливнями и мокрым снегом, а завершится настоящей зимой с морозами и снежной метелью, прогнозировал ранее ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
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