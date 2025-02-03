Крым накроет шторм
На Крым надвигается шторм со снегом и ветром до 25 м/с - МЧС
© РИА Новости КрымКрымские горы
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. Новое штормовое предупреждение из-за сильного ветра объявлено в Крыму на вторник. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью и в первой половине дня 4 февраля в Крыму ожидается усиление северо-западного ветра 15-20 м/с, в южных, восточных районах и горах порывы до 25 м/с", - информируют спасатели.
Кроме того, 3 и 4 февраля в Крыму действует штормовое предупреждение об осадках. По прогнозам синоптиков, ожидаются сильные дожди, переходящие в снегопад, отложение мокрого снега и гололедица. В связи с этим республиканский главк МЧС России предупреждает о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества ДТП.
Жителей и гостей полуострова призывают соблюдать меры безопасности: исключить выход в горно-лесную местность, на набережные и берегоукрепительные сооружения; уделить внимание состоянию дренажных систем, отводных каналов и ливнестоков; ограничить пребывание в непосредственной близости от русел рек, в том числе и пересохших.
Неделя в Крыму откроется ливнями и мокрым снегом, а завершится настоящей зимой с морозами и снежной метелью, прогнозировал ранее ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
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