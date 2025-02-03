https://crimea.ria.ru/20250203/krym-nakroet-shtorm-1143870318.html

Крым накроет шторм

Крым накроет шторм - РИА Новости Крым, 03.02.2025

Крым накроет шторм

Новое штормовое предупреждение из-за сильного ветра объявлено в Крыму на вторник. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма. РИА Новости Крым, 03.02.2025

2025-02-03T11:48

2025-02-03T11:48

2025-02-03T11:48

крым

новости крыма

штормовое предупреждение

погода в крыму

крымская погода

мчс крыма

гу мчс рф по республике крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0e/1143321466_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_5f6812e1a3a7001d39aae0be319c137b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. Новое штормовое предупреждение из-за сильного ветра объявлено в Крыму на вторник. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма.Кроме того, 3 и 4 февраля в Крыму действует штормовое предупреждение об осадках. По прогнозам синоптиков, ожидаются сильные дожди, переходящие в снегопад, отложение мокрого снега и гололедица. В связи с этим республиканский главк МЧС России предупреждает о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества ДТП. Жителей и гостей полуострова призывают соблюдать меры безопасности: исключить выход в горно-лесную местность, на набережные и берегоукрепительные сооружения; уделить внимание состоянию дренажных систем, отводных каналов и ливнестоков; ограничить пребывание в непосредственной близости от русел рек, в том числе и пересохших. Неделя в Крыму откроется ливнями и мокрым снегом, а завершится настоящей зимой с морозами и снежной метелью, прогнозировал ранее ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зима не отменяется – каким будет февраль в КрымуВ Крым возвращается зима со снегом и морозомГрачи прилетели, медведи гуляют: весна в России наступит раньше срока

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, штормовое предупреждение, погода в крыму, крымская погода, мчс крыма, гу мчс рф по республике крым