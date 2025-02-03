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В Севастополе участникам Великой Отечественной выплатят по 200 тысяч - РИА Новости Крым, 03.02.2025
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В Севастополе участникам Великой Отечественной выплатят по 200 тысяч
В Севастополе участникам Великой Отечественной выплатят по 200 тысяч - РИА Новости Крым, 03.02.2025
В Севастополе участникам Великой Отечественной выплатят по 200 тысяч
В Севастополе участники Великой Отечественной получат дополнительные выплаты в честь 80-летия Победы. Об этом в понедельник сообщил губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 03.02.2025
2025-02-03T14:18
2025-02-03T14:20
севастополь
новости севастополя
михаил развожаев
пособия и выплаты
крым
80 лет победы
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе участники Великой Отечественной получат дополнительные выплаты в честь 80-летия Победы. Об этом в понедельник сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По его словам, инвалиды и участники Великой Отечественной войны дополнительно получат 200 тысяч рублей, жители блокадного Ленинграда, осажденного Севастополя и Сталинграда, бывшие несовершеннолетние узники - по 50 тысяч рублей из бюджета Севастополя.Также принято решение о выплатах труженикам тыла и членам семей погибших или умерших инвалидов и участников ВОВ — по 20 тысяч, детям войны — по 5 тысяч рублей.Региональные выплаты вводятся в дополнение к федеральным, их доведут до людей в марте уточнил губернатор.В Республике Крым единовременные выплаты ко Дню Победы ветеранам Великой Отечественной войны, непосредственно принимавшим участие в боевых действиях, увеличены в 2025 году с 50 до 200 тысяч рублей.Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о единовременной выплате по 80 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной войны и вдовам воинов-фронтовиков из федерального бюджета.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин предложил объявить 2025 год Годом защитника ОтечестваИндексация выплат и безопасные напитки: что ждет россиян в февралеНадбавки к пенсии и по уходу за инвалидами – как посчитают доплату и стаж
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РИА Новости Крым
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севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, пособия и выплаты, крым, 80 лет победы, общество
В Севастополе участникам Великой Отечественной выплатят по 200 тысяч

В Севастополе участникам Великой Отечественной выплатят по 200 тысяч к 80-летию Победы

14:18 03.02.2025 (обновлено: 14:20 03.02.2025)
 
© РИА Новости . Варвара Гертье / Перейти в фотобанкВетеран Великой Отечественной войны
Ветеран Великой Отечественной войны - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости . Варвара Гертье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе участники Великой Отечественной получат дополнительные выплаты в честь 80-летия Победы. Об этом в понедельник сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Принял решение о дополнительных единовременных региональных выплатах в Севастополе в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
По его словам, инвалиды и участники Великой Отечественной войны дополнительно получат 200 тысяч рублей, жители блокадного Ленинграда, осажденного Севастополя и Сталинграда, бывшие несовершеннолетние узники - по 50 тысяч рублей из бюджета Севастополя.
Также принято решение о выплатах труженикам тыла и членам семей погибших или умерших инвалидов и участников ВОВ — по 20 тысяч, детям войны — по 5 тысяч рублей.
Региональные выплаты вводятся в дополнение к федеральным, их доведут до людей в марте уточнил губернатор.
В Республике Крым единовременные выплаты ко Дню Победы ветеранам Великой Отечественной войны, непосредственно принимавшим участие в боевых действиях, увеличены в 2025 году с 50 до 200 тысяч рублей.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о единовременной выплате по 80 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной войны и вдовам воинов-фронтовиков из федерального бюджета.
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СевастопольНовости СевастополяМихаил РазвожаевПособия и выплатыКрым80 лет ПобедыОбщество
 
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