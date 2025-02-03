https://crimea.ria.ru/20250203/v-sevastopole-uchastnikam-velikoy-otechestvennoy-vyplatyat-po-200-tysyach-1143873494.html

В Севастополе участникам Великой Отечественной выплатят по 200 тысяч

В Севастополе участникам Великой Отечественной выплатят по 200 тысяч - РИА Новости Крым, 03.02.2025

В Севастополе участникам Великой Отечественной выплатят по 200 тысяч

В Севастополе участники Великой Отечественной получат дополнительные выплаты в честь 80-летия Победы. Об этом в понедельник сообщил губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 03.02.2025

2025-02-03T14:18

2025-02-03T14:18

2025-02-03T14:20

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80 лет победы

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе участники Великой Отечественной получат дополнительные выплаты в честь 80-летия Победы. Об этом в понедельник сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По его словам, инвалиды и участники Великой Отечественной войны дополнительно получат 200 тысяч рублей, жители блокадного Ленинграда, осажденного Севастополя и Сталинграда, бывшие несовершеннолетние узники - по 50 тысяч рублей из бюджета Севастополя.Также принято решение о выплатах труженикам тыла и членам семей погибших или умерших инвалидов и участников ВОВ — по 20 тысяч, детям войны — по 5 тысяч рублей.Региональные выплаты вводятся в дополнение к федеральным, их доведут до людей в марте уточнил губернатор.В Республике Крым единовременные выплаты ко Дню Победы ветеранам Великой Отечественной войны, непосредственно принимавшим участие в боевых действиях, увеличены в 2025 году с 50 до 200 тысяч рублей.Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о единовременной выплате по 80 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной войны и вдовам воинов-фронтовиков из федерального бюджета.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин предложил объявить 2025 год Годом защитника ОтечестваИндексация выплат и безопасные напитки: что ждет россиян в февралеНадбавки к пенсии и по уходу за инвалидами – как посчитают доплату и стаж

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, пособия и выплаты, крым, 80 лет победы, общество