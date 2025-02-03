https://crimea.ria.ru/20250203/sotnya-spetsmashin-dezhurit-na-dorogakh-kryma-v-ozhidanii-shtorma-1143871265.html
Крым на пороге шторма - на дороги вывели сотню спецмашин
Крым на пороге шторма - на дороги вывели сотню спецмашин - РИА Новости Крым, 03.02.2025
Крым на пороге шторма - на дороги вывели сотню спецмашин
Около ста комбинированных дорожных машин привлечены к дежурствам на дорогах Крыма в связи с ухудшением погоды. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил... РИА Новости Крым, 03.02.2025
2025-02-03T12:55
2025-02-03T12:55
2025-02-03T12:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Около ста комбинированных дорожных машин привлечены к дежурствам на дорогах Крыма в связи с ухудшением погоды. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил главный инженер предприятия "Крымавтодор" Виктор Олейниченко.По его словам, необходимая техника была подготовлена еще до начала осенне-зимнего периода, и "сейчас она вся находится в исправном состоянии".Постоянное дежурство осуществляется на Ангарском перевале, больших транспортных развязках и аварийно-опасных участках дорог, отметил он."Дежурят одна-две машины, потом при необходимости привлекаются все остальные", – добавил Олейниченко.Сегодня на зимнем содержании "Крымавтодора", по его словам, находится 6200 километров автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения."Это основные дороги, которые связывают населенные пункты между собой. И один из объектов к нам недавно присоединился, это новая трасса Симферополь – Евпатория – порт Мирный", – уточнил Олейниченко.Трасса "Таврида" в Крыму является автомобильной дорогой федерального значения, и за ее состояние отвечает другой подрядчик, как и в случае с "Московской", "которая была передана в федеральную собственность, и там также есть свой подрядчик", подчеркнул он."Но были случаи, что мы и по "Тавриде" помогали, и по муниципальным образованиям. Мы - государственное предприятие и должны помогать", – заключил Олейниченко.Ранее в пресс-службе МЧС Крыма предупредили, что полуостров 3 февраля накроет шторм.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым возвращается зима со снегом и морозом Зима не отменяется – каким будет февраль в КрымуПочки и цветы: как уберечь сады Крыма от возвратных заморозков
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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крымавтодор, погода в крыму, крымская погода, дороги крыма, безопасность, новости крыма, крым
Крым на пороге шторма - на дороги вывели сотню спецмашин
В Крыму в связи с надвигающимся снегопадом дежурят 100 спецмашин для расчистки дорог
12:55 03.02.2025 (обновлено: 12:56 03.02.2025) СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым.
Около ста комбинированных дорожных машин привлечены к дежурствам на дорогах Крыма в связи с ухудшением погоды. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
сообщил главный инженер предприятия "Крымавтодор" Виктор Олейниченко.
По его словам, необходимая техника была подготовлена еще до начала осенне-зимнего периода, и "сейчас она вся находится в исправном состоянии".
"У нас около 100 комбинированных дорожных машин, которые чистят и обрабатывают покрытие (дорог – ред.) противогололедными материалами. И в связи с похолоданием все машины вышли на дежурство и готовы к работе", – сказал Олейниченко.
Постоянное дежурство осуществляется на Ангарском перевале, больших транспортных развязках и аварийно-опасных участках дорог, отметил он.
"Дежурят одна-две машины, потом при необходимости привлекаются все остальные", – добавил Олейниченко.
Сегодня на зимнем содержании "Крымавтодора", по его словам, находится 6200 километров автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения.
"Это основные дороги, которые связывают населенные пункты между собой. И один из объектов к нам недавно присоединился, это новая трасса Симферополь – Евпатория – порт Мирный
", – уточнил Олейниченко.
Трасса "Таврида" в Крыму является автомобильной дорогой федерального значения, и за ее состояние отвечает другой подрядчик, как и в случае с "Московской", "которая была передана в федеральную собственность, и там также есть свой подрядчик", подчеркнул он.
"Но были случаи, что мы и по "Тавриде" помогали, и по муниципальным образованиям. Мы - государственное предприятие и должны помогать", – заключил Олейниченко.
Ранее в пресс-службе МЧС Крыма предупредили
, что полуостров 3 февраля накроет шторм.
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