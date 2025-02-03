https://crimea.ria.ru/20250203/sotnya-spetsmashin-dezhurit-na-dorogakh-kryma-v-ozhidanii-shtorma-1143871265.html

Крым на пороге шторма - на дороги вывели сотню спецмашин

Крым на пороге шторма - на дороги вывели сотню спецмашин - РИА Новости Крым, 03.02.2025

Крым на пороге шторма - на дороги вывели сотню спецмашин

Около ста комбинированных дорожных машин привлечены к дежурствам на дорогах Крыма в связи с ухудшением погоды. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил... РИА Новости Крым, 03.02.2025

2025-02-03T12:55

2025-02-03T12:55

2025-02-03T12:56

радио "спутник в крыму"

крымавтодор

погода в крыму

крымская погода

дороги крыма

безопасность

новости крыма

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/03/1133282013_197:195:799:533_1920x0_80_0_0_5f9ca0ac1d8762c9b71298634de00b12.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Около ста комбинированных дорожных машин привлечены к дежурствам на дорогах Крыма в связи с ухудшением погоды. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил главный инженер предприятия "Крымавтодор" Виктор Олейниченко.По его словам, необходимая техника была подготовлена еще до начала осенне-зимнего периода, и "сейчас она вся находится в исправном состоянии".Постоянное дежурство осуществляется на Ангарском перевале, больших транспортных развязках и аварийно-опасных участках дорог, отметил он."Дежурят одна-две машины, потом при необходимости привлекаются все остальные", – добавил Олейниченко.Сегодня на зимнем содержании "Крымавтодора", по его словам, находится 6200 километров автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения."Это основные дороги, которые связывают населенные пункты между собой. И один из объектов к нам недавно присоединился, это новая трасса Симферополь – Евпатория – порт Мирный", – уточнил Олейниченко.Трасса "Таврида" в Крыму является автомобильной дорогой федерального значения, и за ее состояние отвечает другой подрядчик, как и в случае с "Московской", "которая была передана в федеральную собственность, и там также есть свой подрядчик", подчеркнул он."Но были случаи, что мы и по "Тавриде" помогали, и по муниципальным образованиям. Мы - государственное предприятие и должны помогать", – заключил Олейниченко.Ранее в пресс-службе МЧС Крыма предупредили, что полуостров 3 февраля накроет шторм.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым возвращается зима со снегом и морозом Зима не отменяется – каким будет февраль в КрымуПочки и цветы: как уберечь сады Крыма от возвратных заморозков

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымавтодор, погода в крыму, крымская погода, дороги крыма, безопасность, новости крыма, крым