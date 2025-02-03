https://crimea.ria.ru/20250203/armiya-belorussii-nachinaet-proverku-boegotovnosti-1143867963.html

Армия Белоруссии начинает проверку боеготовности

Армия Белоруссии начинает проверку боеготовности - РИА Новости Крым, 03.02.2025

Армия Белоруссии начинает проверку боеготовности

В Вооруженных силах Белоруссии начинается проверка боеготовности под руководством начальника Генштаба Павла Муравейко. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны... РИА Новости Крым, 03.02.2025

2025-02-03T11:16

2025-02-03T11:16

2025-02-03T11:16

белоруссия

ситуация в белоруссии

минобороны республики беларусь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. В Вооруженных силах Белоруссии начинается проверка боеготовности под руководством начальника Генштаба Павла Муравейко. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны республики.Личный состав, в том числе военнообязанные из запаса, выполнят комплекс мероприятий по подготовке вооружения, военной и специальной техники к применению, выйдут в назначенные районы. Основные практические действия пройдут на полигонах и в незнакомых военным участках местности.Граждан предупредили о возможном ограничении проезда по дорогам общего пользования из-за передвижения военной техники.С 14 по 16 января на стационарных пунктах управления представители Вооруженных сил Беларуси и России проработали один из вариантов применения группировок войск в ходе совместных действий. Тренировка стала подготовкой к совместному стратегическому учению "Запад-2025", которое пройдет в этом году на территории Белоруссии. В сентябре в Белоруссии проведут тренировки коллективных сил оперативного реагирования стран ОДКБ "Взаимодействие-2025", спецучения разведки "Поиск-2025", а также сил материально-технического обеспечения "Эшелон-2025".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Совместные учения: силы ОДКБ объединяются против угроз"Орешник" в Белоруссии: Лукашенко рассказал, где разместят системуПутин поручил подписать с Белоруссией договор о гарантиях безопасности

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, ситуация в белоруссии, минобороны республики беларусь, учения, новости