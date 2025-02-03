Армия Белоруссии начинает проверку боеготовности
В Белоруссии стартует проверка боеготовности армии - Минобороны
© Минобороны Республики Беларусь. Олег НекалоВ Белоруссии усилили безопасность государственной границы, взяли под охрану мосты и железнодорожные пути.
© Минобороны Республики Беларусь. Олег Некало
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. В Вооруженных силах Белоруссии начинается проверка боеготовности под руководством начальника Генштаба Павла Муравейко. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны республики.
"В ходе проверки будет оцениваться готовность и способность механизированных воинских частей и подразделений выполнять задачи по предназначению", - обозначили цель тренировки в ведомстве.
Личный состав, в том числе военнообязанные из запаса, выполнят комплекс мероприятий по подготовке вооружения, военной и специальной техники к применению, выйдут в назначенные районы. Основные практические действия пройдут на полигонах и в незнакомых военным участках местности.
"В рамках проверки пройдет апробация новых способов применения разведывательных и ударных беспилотных авиационных комплексов при совместном выполнении задач с сухопутными войсками и активном использованием средств радиоэлектронной борьбы", - уточняется в сообщении.
Граждан предупредили о возможном ограничении проезда по дорогам общего пользования из-за передвижения военной техники.
С 14 по 16 января на стационарных пунктах управления представители Вооруженных сил Беларуси и России проработали один из вариантов применения группировок войск в ходе совместных действий. Тренировка стала подготовкой к совместному стратегическому учению "Запад-2025", которое пройдет в этом году на территории Белоруссии. В сентябре в Белоруссии проведут тренировки коллективных сил оперативного реагирования стран ОДКБ "Взаимодействие-2025", спецучения разведки "Поиск-2025", а также сил материально-технического обеспечения "Эшелон-2025".
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