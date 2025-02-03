Рейтинг@Mail.ru
Армия Белоруссии начинает проверку боеготовности - РИА Новости Крым, 03.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250203/armiya-belorussii-nachinaet-proverku-boegotovnosti-1143867963.html
Армия Белоруссии начинает проверку боеготовности
Армия Белоруссии начинает проверку боеготовности - РИА Новости Крым, 03.02.2025
Армия Белоруссии начинает проверку боеготовности
В Вооруженных силах Белоруссии начинается проверка боеготовности под руководством начальника Генштаба Павла Муравейко. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны... РИА Новости Крым, 03.02.2025
2025-02-03T11:16
2025-02-03T11:16
белоруссия
ситуация в белоруссии
минобороны республики беларусь
учения
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/11/1124927124_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e3ad52f9567250f6b18c6ff541e3aed1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. В Вооруженных силах Белоруссии начинается проверка боеготовности под руководством начальника Генштаба Павла Муравейко. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны республики.Личный состав, в том числе военнообязанные из запаса, выполнят комплекс мероприятий по подготовке вооружения, военной и специальной техники к применению, выйдут в назначенные районы. Основные практические действия пройдут на полигонах и в незнакомых военным участках местности.Граждан предупредили о возможном ограничении проезда по дорогам общего пользования из-за передвижения военной техники.С 14 по 16 января на стационарных пунктах управления представители Вооруженных сил Беларуси и России проработали один из вариантов применения группировок войск в ходе совместных действий. Тренировка стала подготовкой к совместному стратегическому учению "Запад-2025", которое пройдет в этом году на территории Белоруссии. В сентябре в Белоруссии проведут тренировки коллективных сил оперативного реагирования стран ОДКБ "Взаимодействие-2025", спецучения разведки "Поиск-2025", а также сил материально-технического обеспечения "Эшелон-2025".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Совместные учения: силы ОДКБ объединяются против угроз"Орешник" в Белоруссии: Лукашенко рассказал, где разместят системуПутин поручил подписать с Белоруссией договор о гарантиях безопасности
белоруссия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/11/1124927124_10:0:1147:853_1920x0_80_0_0_72beacab62109d81e63de0d17211394b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
белоруссия, ситуация в белоруссии, минобороны республики беларусь, учения, новости
Армия Белоруссии начинает проверку боеготовности

В Белоруссии стартует проверка боеготовности армии - Минобороны

11:16 03.02.2025
 
© Минобороны Республики Беларусь. Олег НекалоВ Белоруссии усилили безопасность государственной границы, взяли под охрану мосты и железнодорожные пути.
В Белоруссии усилили безопасность государственной границы, взяли под охрану мосты и железнодорожные пути.
© Минобороны Республики Беларусь. Олег Некало
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. В Вооруженных силах Белоруссии начинается проверка боеготовности под руководством начальника Генштаба Павла Муравейко. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны республики.

"В ходе проверки будет оцениваться готовность и способность механизированных воинских частей и подразделений выполнять задачи по предназначению", - обозначили цель тренировки в ведомстве.

Личный состав, в том числе военнообязанные из запаса, выполнят комплекс мероприятий по подготовке вооружения, военной и специальной техники к применению, выйдут в назначенные районы. Основные практические действия пройдут на полигонах и в незнакомых военным участках местности.
"В рамках проверки пройдет апробация новых способов применения разведывательных и ударных беспилотных авиационных комплексов при совместном выполнении задач с сухопутными войсками и активном использованием средств радиоэлектронной борьбы", - уточняется в сообщении.
Граждан предупредили о возможном ограничении проезда по дорогам общего пользования из-за передвижения военной техники.
С 14 по 16 января на стационарных пунктах управления представители Вооруженных сил Беларуси и России проработали один из вариантов применения группировок войск в ходе совместных действий. Тренировка стала подготовкой к совместному стратегическому учению "Запад-2025", которое пройдет в этом году на территории Белоруссии. В сентябре в Белоруссии проведут тренировки коллективных сил оперативного реагирования стран ОДКБ "Взаимодействие-2025", спецучения разведки "Поиск-2025", а также сил материально-технического обеспечения "Эшелон-2025".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Совместные учения: силы ОДКБ объединяются против угроз
"Орешник" в Белоруссии: Лукашенко рассказал, где разместят систему
Путин поручил подписать с Белоруссией договор о гарантиях безопасности
 
БелоруссияСитуация в БелоруссииМинобороны Республики БеларусьУченияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:22Члены ОПГ создали теневой рынок сельхозпродукции в Херсонской области
11:16Армия Белоруссии начинает проверку боеготовности
11:01Защитники земли русской: завершение Висло-Одерской операции
10:50Взрыв прогремел в жилом комплексе в Москве - что известно
10:37ВСУ обстреляли село в Херсонской области – погибли два человека
10:29"Вас вводят в заблуждение": в Крыму разоблачили новый фейк
10:16Вылетел в лоб микроавтобусу: на трассе под Алупкой погиб водитель
10:05Часть Симферополя обесточена
10:00Украинский дрон сбили над Каспийским морем
09:30Мечтал учить детей музыке: в селе Табачное простились с героем СВО
09:22Били и лишали еды: пару из Севастополя будут судить за истязания детей
09:19Мазут в Черном море - новые выбросы нашли на 19 участках
09:10Беспилотник ВСУ сбросил взрывчатку на машину с людьми
09:05Цитируя классику: как и почему ругались великие писатели
08:43В Крыму банковские вклады населения выросли на 36%
08:14Нештатный сход двух авиационных боеприпасов произошел в Липецкой области
07:59Серия мощных вспышек произошла на Солнце
07:43Когда на всем крымском побережье появится система водоотведения
07:26Массированная атака на регионы России - сбиты 70 украинских дронов
06:57В Крым пригласят трудовых мигрантов из Индии
Лента новостейМолния