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"Орешник" в Белоруссии: Лукашенко рассказал, где разместят систему - РИА Новости Крым, 26.01.2025
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"Орешник" в Белоруссии: Лукашенко рассказал, где разместят систему
"Орешник" в Белоруссии: Лукашенко рассказал, где разместят систему - РИА Новости Крым, 26.01.2025
"Орешник" в Белоруссии: Лукашенко рассказал, где разместят систему
Разместить российские ракетные комплексы "Орешник" на территории Белоруссии планируется ближе к Смоленску. Об этом заявил президент РБ Александр Лукашенко. РИА Новости Крым, 26.01.2025
2025-01-26T15:21
2025-01-26T15:35
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
ракетная система средней дальности "орешник"
новости
белоруссия
оружие
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. Разместить российские ракетные комплексы "Орешник" на территории Белоруссии планируется ближе к Смоленску. Об этом заявил президент РБ Александр Лукашенко.Отвечая на вопрос, где планируется разместить "Орешник", Лукашенко сообщил, что "туда, ближе к Смоленску".Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Орешник" в Белоруссии и энергообмен - что подписали Путин и ЛукашенкоПутин поручил подписать с Белоруссией договор о гарантиях безопасности"Орешник" сможет защитить все страны ОДКБ в случае агрессии – мнение
https://crimea.ria.ru/20241210/razmestim-i-natselim-lukashenko-ob-oreshnike-v-belorussii-1142524587.html
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президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, ракетная система средней дальности "орешник", новости, белоруссия, оружие, россия, сотрудничество
"Орешник" в Белоруссии: Лукашенко рассказал, где разместят систему

"Орешник" в Белоруссии разместят ближе к Смоленску – Лукашенко

15:21 26.01.2025 (обновлено: 15:35 26.01.2025)
 
© РИА Новости . Evgeny Biyatov / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© РИА Новости . Evgeny Biyatov
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. Разместить российские ракетные комплексы "Орешник" на территории Белоруссии планируется ближе к Смоленску. Об этом заявил президент РБ Александр Лукашенко.
"У нас буквально со дня на день будет "Орешник". Мы договорились с президентом Путиным, что следующая установка даже раньше будет поставлена в Беларусь, чем в Россию", – сказал Лукашенко журналистам.
Отвечая на вопрос, где планируется разместить "Орешник", Лукашенко сообщил, что "туда, ближе к Смоленску".
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10 декабря 2024, 13:37
Разместим и нацелим: Лукашенко об "Орешнике" в Белоруссии
 
Президент Белоруссии (Республики Беларусь) Александр ЛукашенкоРакетная система средней дальности "Орешник"НовостиБелоруссияОружиеРоссияСотрудничество
 
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