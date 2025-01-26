https://crimea.ria.ru/20250126/oreshnik-v-belorussii-lukashenko-rasskazal-gde-razmestyat-sistemu--1143670198.html
"Орешник" в Белоруссии: Лукашенко рассказал, где разместят систему
"Орешник" в Белоруссии: Лукашенко рассказал, где разместят систему - РИА Новости Крым, 26.01.2025
"Орешник" в Белоруссии: Лукашенко рассказал, где разместят систему
Разместить российские ракетные комплексы "Орешник" на территории Белоруссии планируется ближе к Смоленску. Об этом заявил президент РБ Александр Лукашенко. РИА Новости Крым, 26.01.2025
2025-01-26T15:21
2025-01-26T15:21
2025-01-26T15:35
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
ракетная система средней дальности "орешник"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. Разместить российские ракетные комплексы "Орешник" на территории Белоруссии планируется ближе к Смоленску. Об этом заявил президент РБ Александр Лукашенко.Отвечая на вопрос, где планируется разместить "Орешник", Лукашенко сообщил, что "туда, ближе к Смоленску".Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Орешник" в Белоруссии и энергообмен - что подписали Путин и ЛукашенкоПутин поручил подписать с Белоруссией договор о гарантиях безопасности"Орешник" сможет защитить все страны ОДКБ в случае агрессии – мнение
https://crimea.ria.ru/20241210/razmestim-i-natselim-lukashenko-ob-oreshnike-v-belorussii-1142524587.html
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президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, ракетная система средней дальности "орешник", новости, белоруссия, оружие, россия, сотрудничество
"Орешник" в Белоруссии: Лукашенко рассказал, где разместят систему
"Орешник" в Белоруссии разместят ближе к Смоленску – Лукашенко
15:21 26.01.2025 (обновлено: 15:35 26.01.2025)