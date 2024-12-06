https://crimea.ria.ru/20241206/oreshnik-v-belorussii-i-energoobmen---o-chem-dogovorilis-putin-i-lukashenko-1142447708.html
"Орешник" в Белоруссии и энергообмен - что подписали Путин и Лукашенко
"Орешник" в Белоруссии и энергообмен - что подписали Путин и Лукашенко - РИА Новости Крым, 06.12.2024
"Орешник" в Белоруссии и энергообмен - что подписали Путин и Лукашенко
По итогам заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства России и Белоруссии, которое прошло в Минске, главы двух государств-членов подписали... РИА Новости Крым, 06.12.2024
2024-12-06T18:08
2024-12-06T18:08
2024-12-06T18:22
владимир путин (политик)
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
новости
белоруссия
россия
союзное государство
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. По итогам заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства России и Белоруссии, которое прошло в Минске, главы двух государств-членов подписали пакет документов, которые будут определять ближайшее будущее двух стран.Президенты Путин и Лукашенко заключили договор о гарантиях безопасности, согласно которому все силы и средства стран-участниц будут направлены на обоюдную защиту территориальной целостности и суверенитета. В частности, для обороны будут использованы новейшие российские ракетные комплексы "Орешник", которые планируется разместить в Белоруссии.Кроме этого ключевого для обеих государств договора, было подписано еще десять важнейших соглашений и постановлений, сообщается на официальном сайте Кремля.В частности, принят Декрет Высшего Государственного Совета Союзного государства "О единых правилах в области защиты прав потребителей", Декрет "Об отдельных мерах по противодействию незаконному импорту товаров на территорию Союзного государства", а также постановление Высшего Государственного Совета Союзного государства "О Концепции безопасности Союзного государства".Президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко также договорились о формировании объединенного рынка электрической энергии Союзного государства и совместном праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.Ими также была принята Резолюция "О создании комфортных тарифов для пользования услугами связи и передачи данных на территории Союзного государства (отмена роуминга в Союзном государстве)". Согласно документу, единые расценки на услуги связи вступят в силу на территории двух государств с 1 марта 2025 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Занятия по боевой готовности стартовали в БелоруссииЗапад хочет повторить сценарий Курской области в Беларуси – мнениеЗапад готовит нападение на Белоруссию - СМИ
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин (политик), президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, новости, белоруссия, россия, союзное государство, политика
"Орешник" в Белоруссии и энергообмен - что подписали Путин и Лукашенко
Президенты России и Белоруссии в Минске подписали пакет из 11 документов
18:08 06.12.2024 (обновлено: 18:22 06.12.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. По итогам заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства России и Белоруссии, которое прошло в Минске, главы двух государств-членов подписали пакет документов, которые будут определять ближайшее будущее двух стран.
Президенты Путин и Лукашенко заключили договор о гарантиях безопасности
, согласно которому все силы и средства стран-участниц будут направлены на обоюдную защиту территориальной целостности и суверенитета. В частности, для обороны будут использованы новейшие российские ракетные комплексы
"Орешник", которые планируется разместить в Белоруссии.
Кроме этого ключевого для обеих государств договора, было подписано еще десять важнейших соглашений и постановлений, сообщается на официальном сайте Кремля.
В частности, принят Декрет Высшего Государственного Совета Союзного государства "О единых правилах в области защиты прав потребителей", Декрет "Об отдельных мерах по противодействию незаконному импорту товаров на территорию Союзного государства", а также постановление Высшего Государственного Совета Союзного государства "О Концепции безопасности Союзного государства".
Президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко также договорились о формировании объединенного рынка
электрической энергии Союзного государства и совместном праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Ими также была принята Резолюция "О создании комфортных тарифов для пользования услугами связи и передачи данных на территории Союзного государства (отмена роуминга в Союзном государстве)". Согласно документу, единые расценки на услуги связи вступят в силу на территории двух государств с 1 марта 2025 года.
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