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"Орешник" сможет защитить все страны ОДКБ в случае агрессии – мнение

"Орешник" сможет защитить все страны ОДКБ в случае агрессии – мнение - РИА Новости Крым, 29.11.2024

"Орешник" сможет защитить все страны ОДКБ в случае агрессии – мнение

Возможность применения новейшего российского ракетного комплекса "Орешник" для защиты всех стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности... РИА Новости Крым, 29.11.2024

2024-11-29T06:28

2024-11-29T06:28

2024-11-29T06:28

радио "спутник в крыму"

мнения

вадим колесниченко

ракетная система средней дальности "орешник"

организация договора о коллективной безопасности (одкб)

политика

в мире

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Возможность применения новейшего российского ракетного комплекса "Орешник" для защиты всех стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) обсудили на саммите в Астане. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Вадим Колесниченко.По мнению эксперта, в связи с эскалацией конфликта на Украине со стороны Запада и разрешением применять по территории РФ дальнобойное оружие НАТО каких-либо принципиальных изменений в договоре о коллективной безопасности страны-участницы не рассматривали.Однако ряд знаковых решений, вероятно, принят. И одно из них может касаться новейшего вооружения РФ, испытанного в зоне спецоперации, считает эксперт.Он добавил, что это необходимо, поскольку ОДКБ – военный союз, и такой вопрос, учитывая новые риски, безусловно должен обсуждаться."И будет общее разумное решение, которое не будет агрессивным и в нем будут выражены взаимная поддержка и взаимопонимание", – подытожил политолог.ВС РФ ударили по Украине новейшей ракетной системой средней дальности "Орешник" 21 ноября, в Днепропетровске был поражен комплекс, который производит, в том числе, ракетную технику. Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на удары западными вооружениями вглубь России, а разработка ракет средней и меньшей дальности осуществляется в качестве ответной меры на планы США по производству и развертыванию РСМД в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.28 ноября на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ Владимир Путин заявил, что центры принятия решений в Киеве могут стать целью для "Орешника".Ранее военный эксперт Александр Хроленко в комментарии РИА Новости Крым рассказал, что новая баллистическая гиперзвуковая ракета "Орешник" может достигнуть Лондона за 15 минут, Парижа и других столиц стран НАТО – еще быстрее.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аналогов в мире нет – Путин назвал характеристики "Орешника"Героизация нацистов и их приспешников недопустима – заявление ОДКБСтраны ОДКБ выступили за создание независимой Палестины

https://crimea.ria.ru/20241128/rossiya-ne-dopustit-polucheniya-yadernogo-oruzhiya-u-kieva--putin--1142218283.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, вадим колесниченко, ракетная система средней дальности "орешник", организация договора о коллективной безопасности (одкб), политика, в мире, безопасность