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Крымский мост в фактах и цифрах - инфографика
Крымский мост в фактах и цифрах - инфографика - РИА Новости Крым, 29.11.2024
Крымский мост в фактах и цифрах - инфографика
29 ноября в России отмечают День мостов. Мосты - не только полезные сооружения, но и очень красивые. Архитекторы стараются не просто создать некую переправу... РИА Новости Крым, 29.11.2024
2024-11-29T07:43
2024-11-29T07:43
2024-11-29T07:43
инфографика
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29 ноября в России отмечают День мостов. Мосты - не только полезные сооружения, но и очень красивые. Архитекторы стараются не просто создать некую переправу через водную или другую преграду, но всегда изощряются в поиске оригинального конструктивного решения. Поэтому многие мосты в мире так и хочется называть произведениями архитектурного искусства и творениями инженерного гения.РИА Новости Крым в такой день не может обойти вниманием главный и самый молодой мост полуострова - Крымский мост через Керченский пролив. ТТХ сооружения и интересные факты о нем - в нашей инфографике.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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Крымский мост в фактах и цифрах - инфографика
Интересные факты о Крымском мосте - инфографика