https://crimea.ria.ru/20241129/krymskiy-most-v-faktakh-i-tsifrakh---infografika-1142222342.html

Крымский мост в фактах и цифрах - инфографика

Крымский мост в фактах и цифрах - инфографика - РИА Новости Крым, 29.11.2024

Крымский мост в фактах и цифрах - инфографика

29 ноября в России отмечают День мостов. Мосты - не только полезные сооружения, но и очень красивые. Архитекторы стараются не просто создать некую переправу... РИА Новости Крым, 29.11.2024

2024-11-29T07:43

2024-11-29T07:43

2024-11-29T07:43

инфографика

мост

крымский мост

крым

новости крыма

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29 ноября в России отмечают День мостов. Мосты - не только полезные сооружения, но и очень красивые. Архитекторы стараются не просто создать некую переправу через водную или другую преграду, но всегда изощряются в поиске оригинального конструктивного решения. Поэтому многие мосты в мире так и хочется называть произведениями архитектурного искусства и творениями инженерного гения.РИА Новости Крым в такой день не может обойти вниманием главный и самый молодой мост полуострова - Крымский мост через Керченский пролив. ТТХ сооружения и интересные факты о нем - в нашей инфографике.

крымский мост

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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