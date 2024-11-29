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Крымский мост в фактах и цифрах - инфографика - РИА Новости Крым, 29.11.2024
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Ливадийский дворец. Карта Крыма. - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
Инфографика
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Крымский мост в фактах и цифрах - инфографика
Крымский мост в фактах и цифрах - инфографика - РИА Новости Крым, 29.11.2024
Крымский мост в фактах и цифрах - инфографика
29 ноября в России отмечают День мостов. Мосты - не только полезные сооружения, но и очень красивые. Архитекторы стараются не просто создать некую переправу... РИА Новости Крым, 29.11.2024
2024-11-29T07:43
2024-11-29T07:43
инфографика
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29 ноября в России отмечают День мостов. Мосты - не только полезные сооружения, но и очень красивые. Архитекторы стараются не просто создать некую переправу через водную или другую преграду, но всегда изощряются в поиске оригинального конструктивного решения. Поэтому многие мосты в мире так и хочется называть произведениями архитектурного искусства и творениями инженерного гения.РИА Новости Крым в такой день не может обойти вниманием главный и самый молодой мост полуострова - Крымский мост через Керченский пролив. ТТХ сооружения и интересные факты о нем - в нашей инфографике.
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РИА Новости Крым
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мост, крымский мост, крым, новости крыма, инфографика
Крымский мост в фактах и цифрах - инфографика

Интересные факты о Крымском мосте - инфографика

07:43 29.11.2024
 
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29 ноября в России отмечают День мостов. Мосты - не только полезные сооружения, но и очень красивые. Архитекторы стараются не просто создать некую переправу через водную или другую преграду, но всегда изощряются в поиске оригинального конструктивного решения. Поэтому многие мосты в мире так и хочется называть произведениями архитектурного искусства и творениями инженерного гения.
РИА Новости Крым в такой день не может обойти вниманием главный и самый молодой мост полуострова - Крымский мост через Керченский пролив. ТТХ сооружения и интересные факты о нем - в нашей инфографике.
День мостовДень мостов
 
ИнфографикаМостКрымский мостКрымНовости Крыма
 
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