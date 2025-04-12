https://crimea.ria.ru/20250412/v-kurskoy-oblasti-unichtozheny-esche-175-boevikov-vsu-i-amerikanskaya-gaubitsa-1145620885.html

В Курской области уничтожены еще 175 боевиков ВСУ и американская гаубица

В Курской области уничтожены еще 175 боевиков ВСУ и американская гаубица - РИА Новости Крым, 12.04.2025

В Курской области уничтожены еще 175 боевиков ВСУ и американская гаубица

Вооруженные силы России продолжают громить ВСУ на территории Курской области. За сутки в боях уничтожены еще 175 украинских солдат и военная техника, в том... РИА Новости Крым, 12.04.2025

2025-04-12T15:22

2025-04-12T15:22

2025-04-12T15:22

курская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России продолжают громить ВСУ на территории Курской области. За сутки в боях уничтожены еще 175 украинских солдат и военная техника, в том числе западного образца. Об этом сообщили в Минобороны.Подразделения группировки войск "Север" при наступлении разбили 10 бригад противника в районах населенных пунктов Горналь и Олешня. Ударами авиации и артиллерии поражены живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Беловоды, Мирополье, Могрица, Садки, Шалыгино, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял️ более 73 820 военнослужащих,️ 405 танков,️ 332 боевые машины пехоты,️ 302 бронетранспортера,️ 2 264 боевые бронированные машины,️ 602 артиллерийских орудия,️ 53 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США.8 апреля российские силы освободили населенный пункт Гуево в Курской области. А до этого Вооруженные силы России освободили населенный пункт Басовка в Сумской области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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