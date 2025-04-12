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В Курской области уничтожены еще 175 боевиков ВСУ и американская гаубица - РИА Новости Крым, 12.04.2025
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В Курской области уничтожены еще 175 боевиков ВСУ и американская гаубица
В Курской области уничтожены еще 175 боевиков ВСУ и американская гаубица - РИА Новости Крым, 12.04.2025
В Курской области уничтожены еще 175 боевиков ВСУ и американская гаубица
Вооруженные силы России продолжают громить ВСУ на территории Курской области. За сутки в боях уничтожены еще 175 украинских солдат и военная техника, в том... РИА Новости Крым, 12.04.2025
2025-04-12T15:22
2025-04-12T15:22
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
сумская область
потери всу
новости сво
группировка войск "север"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России продолжают громить ВСУ на территории Курской области. За сутки в боях уничтожены еще 175 украинских солдат и военная техника, в том числе западного образца. Об этом сообщили в Минобороны.Подразделения группировки войск "Север" при наступлении разбили 10 бригад противника в районах населенных пунктов Горналь и Олешня. Ударами авиации и артиллерии поражены живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Беловоды, Мирополье, Могрица, Садки, Шалыгино, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял️ более 73 820 военнослужащих,️ 405 танков,️ 332 боевые машины пехоты,️ 302 бронетранспортера,️ 2 264 боевые бронированные машины,️ 602 артиллерийских орудия,️ 53 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США.8 апреля российские силы освободили населенный пункт Гуево в Курской области. А до этого Вооруженные силы России освободили населенный пункт Басовка в Сумской области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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курская область, ситуация в курской области после нападения всу, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), сумская область, потери всу , новости сво, группировка войск "север"
В Курской области уничтожены еще 175 боевиков ВСУ и американская гаубица

В Курской области ВСУ потеряли еще 175 солдат и американскую военную технику

15:22 12.04.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБатальонно-тактическая группа "Каштана" спецназа "Ахмат" МО РФ
Батальонно-тактическая группа Каштана спецназа Ахмат МО РФ - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России продолжают громить ВСУ на территории Курской области. За сутки в боях уничтожены еще 175 украинских солдат и военная техника, в том числе западного образца. Об этом сообщили в Минобороны.
Подразделения группировки войск "Север" при наступлении разбили 10 бригад противника в районах населенных пунктов Горналь и Олешня. Ударами авиации и артиллерии поражены живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Беловоды, Мирополье, Могрица, Садки, Шалыгино, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области.
"За сутки потери ВСУ составили более 175 военнослужащих, уничтожены боевая машина пехоты, бронетранспортер, семь автомобилей, 155-мм гаубица М777 и три миномета", - сказано в сводке военного ведомства.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял️ более 73 820 военнослужащих,️ 405 танков,️ 332 боевые машины пехоты,️ 302 бронетранспортера,️ 2 264 боевые бронированные машины,️ 602 артиллерийских орудия,️ 53 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США.
8 апреля российские силы освободили населенный пункт Гуево в Курской области. А до этого Вооруженные силы России освободили населенный пункт Басовка в Сумской области.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Курская областьСитуация в Курской области после нападения ВСУМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Сумская областьПотери ВСУНовости СВОГруппировка войск "Север"
 
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