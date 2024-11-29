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Почему растет доллар и что будет с рублем: ответ эксперта - РИА Новости Крым, 29.11.2024
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Почему растет доллар и что будет с рублем: ответ эксперта
Почему растет доллар и что будет с рублем: ответ эксперта - РИА Новости Крым, 29.11.2024
Почему растет доллар и что будет с рублем: ответ эксперта
Ключевой фактор ослабления рубля – это изменение торгового баланса. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сказал директор Института Экономики и Управления КФУ РИА Новости Крым, 29.11.2024
2024-11-29T07:17
2024-11-29T07:17
радио "спутник в крыму"
мнения
виктор реутов
кфу (крымский федеральный университет)
экономика
курс доллара
курс рубля
курс валют
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Ключевой фактор ослабления рубля – это изменение торгового баланса. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сказал директор Института Экономики и Управления КФУ им. В.И. Вернадского Виктор Реутов, отметив, что уже в начале ноября об этом напомнил Центробанк.Рубль слабеет: действия ЦБЧто же касается курса доллара, то это, в первую очередь, отражение экспортно-импортных операций, то есть внешних факторов, а потом уже внутренних факторов. Спрос на валюту увеличился вместе с экспортом, уточнил он.Второй момент, по мнению эксперта, связанный с ростом курса - это внутренняя ситуация, инфляционные ожидания и ситуация с ключевой ставкой.Реутов напомнил 2022 год, когда курс фактически упал до исторических минимумов и составил меньше 60 рублей за доллар. Но это был период, когда о санкциях уже заявили, но фактически экспорт России очень большими темпами стал увеличиваться, потому что санкции были озвучены, но не введены фактически и страны, с которыми торговала Россия, могли покупать впрок российские товары.При этом эксперт не исключил, что Центробанк валютными интервенциями будет поддерживать курс. Но общий тренд, по его мнению такой, что даже с учетом валютных интервенций Центробанк будет ориентирован на постепенное снижение курса рубля для того, чтобы не было резких скачков."Фактически курс — это отражение цены национальной валюты. То есть, должен быть приток предложений для того, чтобы спрос и предложения были уравновешены. Приток можно обеспечить только за счет экспорта и ограничения импорта. А ажиотаж внутри, подогреваемый инфляционными ожиданиями, создает соблазны у населения, производителей и экспортеров сделать закупки впрок", - объяснил собеседник.Россия меньше смотрит на долларРасчеты в национальных валютах с некоторыми странами, а также введение аналога системы SWIFT в рамках БРИКС — это все говорит о том, что Россия стала меньше смотреть на курс доллара, сказал собеседник.По словам эксперта, Россия переориентировалась на другие рынки, но полностью "закрыться" в мировой экономике невозможно."Россия - открыта для мира, и она остается и будет такой", - резюмировал он.Ранее сообщалось, что Банк России не будет покупать иностранную валюту на внутреннем валютном рынке до конца года. ЦБ объяснил это решение целью снизить волатильность финансовых рынков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В БРИКС объявили бойкот доллару: созданы альтернативы системе SWIFTВыгодно ли вкладывать деньги в золото - оценка экспертаЧто будет с курсом валют и стоит ли сейчас продавать доллары – эксперт
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мнения, виктор реутов, кфу (крымский федеральный университет), экономика, курс доллара, курс рубля, курс валют, общество
Почему растет доллар и что будет с рублем: ответ эксперта

Ключевым фактором ослабления рубля эксперт назвал изменение торгового баланса

07:17 29.11.2024
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкКурс рубля
Курс рубля - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Ключевой фактор ослабления рубля – это изменение торгового баланса. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сказал директор Института Экономики и Управления КФУ им. В.И. Вернадского Виктор Реутов, отметив, что уже в начале ноября об этом напомнил Центробанк.

Рубль слабеет: действия ЦБ

"Ключевой фактор ослабления рубля — это изменение торгового баланса, то есть положительное сальдо торгового баланса, которое в России долгое время наблюдалось и наблюдается, снижается из-за снижения экспорта и повышения импорта", - сказал эксперт.
Что же касается курса доллара, то это, в первую очередь, отражение экспортно-импортных операций, то есть внешних факторов, а потом уже внутренних факторов. Спрос на валюту увеличился вместе с экспортом, уточнил он.

"При этом нефть не растет, а имеет стабильную тенденцию. Цена на один баррель нефти Urals — (российская марка экспортной нефтяной смеси – ред.), по которой рассчитываются бюджетные поступления, находится на отметке, плюс-минус 60$, в отличие от других типов нефти, которыми торгуют на международном рынке", - сказал эксперт.

Второй момент, по мнению эксперта, связанный с ростом курса - это внутренняя ситуация, инфляционные ожидания и ситуация с ключевой ставкой.
Реутов напомнил 2022 год, когда курс фактически упал до исторических минимумов и составил меньше 60 рублей за доллар. Но это был период, когда о санкциях уже заявили, но фактически экспорт России очень большими темпами стал увеличиваться, потому что санкции были озвучены, но не введены фактически и страны, с которыми торговала Россия, могли покупать впрок российские товары.
При этом эксперт не исключил, что Центробанк валютными интервенциями будет поддерживать курс. Но общий тренд, по его мнению такой, что даже с учетом валютных интервенций Центробанк будет ориентирован на постепенное снижение курса рубля для того, чтобы не было резких скачков.
"Фактически курс — это отражение цены национальной валюты. То есть, должен быть приток предложений для того, чтобы спрос и предложения были уравновешены. Приток можно обеспечить только за счет экспорта и ограничения импорта. А ажиотаж внутри, подогреваемый инфляционными ожиданиями, создает соблазны у населения, производителей и экспортеров сделать закупки впрок", - объяснил собеседник.
"ЦБ не только России, но и других стран, поднимая ключевую ставку, борется с инфляцией", - сказал он.

Россия меньше смотрит на доллар

Расчеты в национальных валютах с некоторыми странами, а также введение аналога системы SWIFT в рамках БРИКС — это все говорит о том, что Россия стала меньше смотреть на курс доллара, сказал собеседник.
"Тенденция к переходу на расчеты в национальных валютах будет усиливаться. Но при этом фактически мы продолжаем определенные запасы своих золотовалютных резервов хранить именно в долларах, в ценных бумагах недружественных стран", - отметил он.
По словам эксперта, Россия переориентировалась на другие рынки, но полностью "закрыться" в мировой экономике невозможно.
"Россия - открыта для мира, и она остается и будет такой", - резюмировал он.
Ранее сообщалось, что Банк России не будет покупать иностранную валюту на внутреннем валютном рынке до конца года. ЦБ объяснил это решение целью снизить волатильность финансовых рынков.
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