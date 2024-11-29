https://crimea.ria.ru/20241129/pochemu-rastet-dollar-i-chto-budet-s-rublem-otvet-eksperta-1142219850.html

Почему растет доллар и что будет с рублем: ответ эксперта

Почему растет доллар и что будет с рублем: ответ эксперта - РИА Новости Крым, 29.11.2024

Почему растет доллар и что будет с рублем: ответ эксперта

Ключевой фактор ослабления рубля – это изменение торгового баланса. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сказал директор Института Экономики и Управления КФУ РИА Новости Крым, 29.11.2024

2024-11-29T07:17

2024-11-29T07:17

2024-11-29T07:17

радио "спутник в крыму"

мнения

виктор реутов

кфу (крымский федеральный университет)

экономика

курс доллара

курс рубля

курс валют

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Ключевой фактор ослабления рубля – это изменение торгового баланса. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сказал директор Института Экономики и Управления КФУ им. В.И. Вернадского Виктор Реутов, отметив, что уже в начале ноября об этом напомнил Центробанк.Рубль слабеет: действия ЦБЧто же касается курса доллара, то это, в первую очередь, отражение экспортно-импортных операций, то есть внешних факторов, а потом уже внутренних факторов. Спрос на валюту увеличился вместе с экспортом, уточнил он.Второй момент, по мнению эксперта, связанный с ростом курса - это внутренняя ситуация, инфляционные ожидания и ситуация с ключевой ставкой.Реутов напомнил 2022 год, когда курс фактически упал до исторических минимумов и составил меньше 60 рублей за доллар. Но это был период, когда о санкциях уже заявили, но фактически экспорт России очень большими темпами стал увеличиваться, потому что санкции были озвучены, но не введены фактически и страны, с которыми торговала Россия, могли покупать впрок российские товары.При этом эксперт не исключил, что Центробанк валютными интервенциями будет поддерживать курс. Но общий тренд, по его мнению такой, что даже с учетом валютных интервенций Центробанк будет ориентирован на постепенное снижение курса рубля для того, чтобы не было резких скачков."Фактически курс — это отражение цены национальной валюты. То есть, должен быть приток предложений для того, чтобы спрос и предложения были уравновешены. Приток можно обеспечить только за счет экспорта и ограничения импорта. А ажиотаж внутри, подогреваемый инфляционными ожиданиями, создает соблазны у населения, производителей и экспортеров сделать закупки впрок", - объяснил собеседник.Россия меньше смотрит на долларРасчеты в национальных валютах с некоторыми странами, а также введение аналога системы SWIFT в рамках БРИКС — это все говорит о том, что Россия стала меньше смотреть на курс доллара, сказал собеседник.По словам эксперта, Россия переориентировалась на другие рынки, но полностью "закрыться" в мировой экономике невозможно."Россия - открыта для мира, и она остается и будет такой", - резюмировал он.Ранее сообщалось, что Банк России не будет покупать иностранную валюту на внутреннем валютном рынке до конца года. ЦБ объяснил это решение целью снизить волатильность финансовых рынков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В БРИКС объявили бойкот доллару: созданы альтернативы системе SWIFTВыгодно ли вкладывать деньги в золото - оценка экспертаЧто будет с курсом валют и стоит ли сейчас продавать доллары – эксперт

https://crimea.ria.ru/20241128/vse-pod-kontrolem-putin-obyasnil-prichiny-kolebaniy-kursa-rublya-1142220089.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, виктор реутов, кфу (крымский федеральный университет), экономика, курс доллара, курс рубля, курс валют, общество