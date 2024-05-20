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Выгодно ли вкладывать деньги в золото - оценка эксперта

Выгодно ли вкладывать деньги в золото - оценка эксперта - РИА Новости Крым, 20.05.2024

Выгодно ли вкладывать деньги в золото - оценка эксперта

Золото - один из самых классических и выгодных способов вложения денег на долгосрочную перспективу. Такое мнение озвучила в комментарии РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 20.05.2024

2024-05-20T12:46

2024-05-20T12:46

2024-05-20T12:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым, Анна Карпенко. Золото - один из самых классических и выгодных способов вложения денег на долгосрочную перспективу. Такое мнение озвучила в комментарии РИА Новости Крым финансовый аналитик, доцент кафедры государственного муниципального управления КФУ им. В. И. Вернадского Елена Вершицкая.Утром в понедельник, 20 мая, стоимость золота обновила исторический рекорд: 2 454 долларов за тройскую унцию."Возможно, цена на золото и далее будет показывать положительную динамику (повышение), но и коррекция, безусловно, будет. Очевидно, что и акции производителей золота тоже повысятся в цене в ближайшей перспективе", - уточняет Елена Вершицкая.При этом эксперт отметила, что вкладывать средства в золото в краткосрочной перспективе с целью последующей продажи по более высокой рыночной цене не выгодно. Если же настроены на долгосрочные вложения и инвестиции, то тогда золото - оптимальный, стабильный вариант.По мнению эксперта, это скорее вопрос альтернатив, целей и сроков, на которые человек хочет вложиться. Сейчас достаточно привлекательная процентная ставка по депозитам. Есть смысл этим воспользоваться.Финансовый аналитик уточняет, что при возможных потрясениях на фондовых рынках золото остается в цене и, как правило, даже возрастает в ней."Здесь еще один вопрос: можно вложить в физическое золото (купить слиток), в акции золотодобывающих компаний или в металлические счета в банках, в специализированные фонды и т.д.. Каждый должен выбрать приемлемый вариант для себя", - заключила эксперт.Читайте также на РИА Новости Крым:В какой валюте выгодно хранить сбереженияЧто будет с курсом валют и стоит ли сейчас продавать доллары – экспертЦБ может управлять только половиной золотовалютных резервов – Набиуллина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, елена вершицкая, мнения, золото, финансы, банковские вклады, общество, совет эксперта