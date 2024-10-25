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В БРИКС объявили бойкот доллару: созданы альтернативы системе SWIFT - РИА Новости Крым, 25.10.2024
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В БРИКС объявили бойкот доллару: созданы альтернативы системе SWIFT
В БРИКС объявили бойкот доллару: созданы альтернативы системе SWIFT - РИА Новости Крым, 25.10.2024
В БРИКС объявили бойкот доллару: созданы альтернативы системе SWIFT
За год председательства России в БРИКС было разработано несколько альтернатив системе SWIFT и задан четкий курс на дедолларизацию. Об этом в пресс-центре... РИА Новости Крым, 25.10.2024
2024-10-25T20:13
2024-10-25T20:13
брикс
сергей рябков
доллар
экономика
финансы
политика
новости
министерство иностранных дел рф (мид рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. За год председательства России в БРИКС было разработано несколько альтернатив системе SWIFT и задан четкий курс на дедолларизацию. Об этом в пресс-центре "Россия сегодня" заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.В следующем году председательство будет передано Бразилии, и эта страна обязуется продолжить курс на борьбу с долларом. Должны быть сделаны уже практические шаги для объединения созданных систем, чтобы преодолеть монополию банковской системы SWIFT."Есть уже работающие модельные системы обеспечения взаимных расчетов в обход доминирующей и установленный западом по факту на монопольный пьедестал системы SWIFT, их надо приумножать, интегрировать друг с другом и формировать, если хотите, сеть подобного рода систем", - отметил Рябков.Борьба с долларом через все более широкое использование национальных валют и внедрение клиринговых (клиринг – расчеты на основе взаимозачета) схем - это тоже уже давно апробированный метод. Его нужно развивать, уверяет Сергей Рябков.Ранее зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников, политолог Вадим Колесниченко сообщил в эфире радио "Спутник в Крыму", что Россия направила участникам БРИКС предложение о формировании единой системы взаиморасчетов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На саммите БРИКС Западу дали четкий сигнал по Украине Что вошло в принятую стратегию экономического сотрудничества стран БРИКСИтоги БРИКС: саммит определил роль России в создании многополярного мира
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РИА Новости Крым
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брикс, сергей рябков, доллар, экономика, финансы, политика, новости, министерство иностранных дел рф (мид рф)
В БРИКС объявили бойкот доллару: созданы альтернативы системе SWIFT

В Казани документально оформили стремление стран БРИКС отказаться от доллара

20:13 25.10.2024
 
© РИА Новости . Александр Демьянчук / Перейти в фотобанкДенежные купюры
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости . Александр Демьянчук
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. За год председательства России в БРИКС было разработано несколько альтернатив системе SWIFT и задан четкий курс на дедолларизацию. Об этом в пресс-центре "Россия сегодня" заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
"BRICS Bridge, BRICS Clear, BRICS (Re)Insurance (платформы для расчетов в национальных валютах – ред.) – это идеи, которые за год российского председательства вызревали и на данном этапе превратились уже в элемент договоренностей между лидерами и договоренностей профильных специалистов", - сказал он.
В следующем году председательство будет передано Бразилии, и эта страна обязуется продолжить курс на борьбу с долларом. Должны быть сделаны уже практические шаги для объединения созданных систем, чтобы преодолеть монополию банковской системы SWIFT.
"Есть уже работающие модельные системы обеспечения взаимных расчетов в обход доминирующей и установленный западом по факту на монопольный пьедестал системы SWIFT, их надо приумножать, интегрировать друг с другом и формировать, если хотите, сеть подобного рода систем", - отметил Рябков.
Борьба с долларом через все более широкое использование национальных валют и внедрение клиринговых (клиринг – расчеты на основе взаимозачета) схем - это тоже уже давно апробированный метод. Его нужно развивать, уверяет Сергей Рябков.

"То, что мы делаем сейчас, - это следствие использования доллара как оружия против нас. Мы вынуждены идти по этому пути, и я думаю, что все более широкий круг стран в мире отдает себе отчет в том, что в их национальных интересах иметь альтернативы", - заключил он.

Ранее зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников, политолог Вадим Колесниченко сообщил в эфире радио "Спутник в Крыму", что Россия направила участникам БРИКС предложение о формировании единой системы взаиморасчетов.
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БРИКССергей РябковДолларЭкономикаФинансыПолитикаНовостиМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)
 
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