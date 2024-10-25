https://crimea.ria.ru/20241025/v-briks-obyavili-boykot-dollaru-sozdany-alternativy-sisteme-swift-1141357248.html

В БРИКС объявили бойкот доллару: созданы альтернативы системе SWIFT

В БРИКС объявили бойкот доллару: созданы альтернативы системе SWIFT - РИА Новости Крым, 25.10.2024

В БРИКС объявили бойкот доллару: созданы альтернативы системе SWIFT

За год председательства России в БРИКС было разработано несколько альтернатив системе SWIFT и задан четкий курс на дедолларизацию. Об этом в пресс-центре... РИА Новости Крым, 25.10.2024

2024-10-25T20:13

2024-10-25T20:13

2024-10-25T20:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. За год председательства России в БРИКС было разработано несколько альтернатив системе SWIFT и задан четкий курс на дедолларизацию. Об этом в пресс-центре "Россия сегодня" заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.В следующем году председательство будет передано Бразилии, и эта страна обязуется продолжить курс на борьбу с долларом. Должны быть сделаны уже практические шаги для объединения созданных систем, чтобы преодолеть монополию банковской системы SWIFT."Есть уже работающие модельные системы обеспечения взаимных расчетов в обход доминирующей и установленный западом по факту на монопольный пьедестал системы SWIFT, их надо приумножать, интегрировать друг с другом и формировать, если хотите, сеть подобного рода систем", - отметил Рябков.Борьба с долларом через все более широкое использование национальных валют и внедрение клиринговых (клиринг – расчеты на основе взаимозачета) схем - это тоже уже давно апробированный метод. Его нужно развивать, уверяет Сергей Рябков.Ранее зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников, политолог Вадим Колесниченко сообщил в эфире радио "Спутник в Крыму", что Россия направила участникам БРИКС предложение о формировании единой системы взаиморасчетов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На саммите БРИКС Западу дали четкий сигнал по Украине Что вошло в принятую стратегию экономического сотрудничества стран БРИКСИтоги БРИКС: саммит определил роль России в создании многополярного мира

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брикс, сергей рябков, доллар, экономика, финансы, политика, новости, министерство иностранных дел рф (мид рф)