https://crimea.ria.ru/20241025/na-sammite-briks-zapadu-dali-chetkiy-signal-po-ukraine-1141354056.html

На саммите БРИКС Западу дали четкий сигнал по Украине

На саммите БРИКС Западу дали четкий сигнал по Украине - РИА Новости Крым, 25.10.2024

На саммите БРИКС Западу дали четкий сигнал по Украине

Прошедший в Казани саммит БРИКС дал четкий сигнал США и их союзникам о том, что Западу не удастся навязать свою позицию России и странам Глобального Юга по... РИА Новости Крым, 25.10.2024

2024-10-25T17:23

2024-10-25T17:23

2024-10-25T17:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Прошедший в Казани саммит БРИКС дал четкий сигнал США и их союзникам о том, что Западу не удастся навязать свою позицию России и странам Глобального Юга по проблеме урегулирования конфликта на Украине. Такое мнение РИА Новости Крым высказал замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Дмитрий Суслов.Ультиматумы по Украине не пройдутСаммит также показал, что позиция мирового большинства резко отличается от продвигаемой Западом позиции, подчеркнул аналитик.По словам Суслова, дискуссия по Украине в рамках саммита также засвидетельствовала, что никакой "изоляции" России по данной проблеме не существует. Напротив, подчеркнута определенная близость позиции Москвы к китайско-бразильской инициативе по урегулированию конфликта.Крах гегемонии Запада неизбеженСамое главное послание прошедшего саммита – неизбежность фундаментальных изменений в мире и разрушения гегемонии Запада, причем скорость этих процессов нарастает, отметил эксперт."Растет спрос со стороны подавляющего большинства стран мира на формирование многополярной и более справедливой системы глобального управления, где у Запада не было бы возможности шантажировать всех ролью доллара в мировых финансах, вводить односторонние санкции, и где развивающийся мир был бы представлен равным образом", - указал Суслов.Кроме того, мероприятие в Казани показало, что затея Запада изолировать Россию, ослабить ее отношения с партнерами из стран мирового большинства провалилась. На саммит приехали более 30 делегаций, из них свыше 20 были представлены на высшем уровне. Все они заявили о намерении и дальше укреплять отношения с Россией и усиливать роль БРИКС.БРИКС сохраняет работоспособностьЕще одним важным итогом саммита, по словам политолога, является то, что Россия справилась со главной миссией своего председательства в БРИКС – гармоничной интеграцией стран-членов объединения. С одной стороны, БРИКС остается инклюзивным институтом, с другой стороны, дальнейшее расширение пока поставлено на паузу. Вместо этого создается группа стран-партнеров из 13 государств.В аспекте международной безопасности эксперт отметил положение итоговой Казанской декларации, касающееся урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. По словам аналитика, в этом плане декларация стала своего рода "манифестом мирового большинства" по необходимости скорейшего прекращения огня в секторе Газа и Ливане и необходимости создания независимого суверенного Палестинского государства в границах 1967 года.XVI саммит БРИКС проходил в Казани с 22 по 24 октября. В ходе саммита страны - участницы приняли Казанскую декларацию. В документе более 40 страниц и 134 пункта. Главными пунктами этой декларации стали основополагающие идеи БРИКС: признание многополярности мира, недопустимость незаконных санкций и других нелегитимных мер, отрицательно влияющих на экономику, а также приверженность мирному урегулированию споров посредством дипломатии, посредничества, всестороннего диалога и консультаций.В декларации члены БРИКС также выступили за немедленное прекращение огня в Газе, освобождение всех заложников без предварительных условий. Страны осудили израильские атаки против гуманитарных пунктов и объектов инфраструктуры в Палестине и поддержали принятие в ООН государства Палестина в границах 1967 года. Кроме того, страны БРИКС подчеркнули необходимость возобновления иранской ядерной сделки.В декларации упоминается о национальных позициях в отношении ситуации на Украине и отмечаются "предложения о посредничестве и добрых услугах, призванные обеспечить мирное урегулирование конфликта посредством диалога и дипломатии".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:О чем говорили Путин с генсеком ООН на закрытой встрече в КазаниПутин предложил создать новую инвестиционную платформу БРИКСИтоги саммита БРИКС - главные заявления Путина

https://crimea.ria.ru/20241024/chto-skazal-gensek-oon-ob-ukraine-na-sammite-briks-v-kazani-1141316907.html

дмитрий суслов

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