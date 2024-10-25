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На саммите БРИКС Западу дали четкий сигнал по Украине - РИА Новости Крым, 25.10.2024
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Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20241025/na-sammite-briks-zapadu-dali-chetkiy-signal-po-ukraine-1141354056.html
На саммите БРИКС Западу дали четкий сигнал по Украине
На саммите БРИКС Западу дали четкий сигнал по Украине - РИА Новости Крым, 25.10.2024
На саммите БРИКС Западу дали четкий сигнал по Украине
Прошедший в Казани саммит БРИКС дал четкий сигнал США и их союзникам о том, что Западу не удастся навязать свою позицию России и странам Глобального Юга по... РИА Новости Крым, 25.10.2024
2024-10-25T17:23
2024-10-25T17:23
эксклюзивы риа новости крым
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саммит брикс в казани
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Прошедший в Казани саммит БРИКС дал четкий сигнал США и их союзникам о том, что Западу не удастся навязать свою позицию России и странам Глобального Юга по проблеме урегулирования конфликта на Украине. Такое мнение РИА Новости Крым высказал замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Дмитрий Суслов.Ультиматумы по Украине не пройдутСаммит также показал, что позиция мирового большинства резко отличается от продвигаемой Западом позиции, подчеркнул аналитик.По словам Суслова, дискуссия по Украине в рамках саммита также засвидетельствовала, что никакой "изоляции" России по данной проблеме не существует. Напротив, подчеркнута определенная близость позиции Москвы к китайско-бразильской инициативе по урегулированию конфликта.Крах гегемонии Запада неизбеженСамое главное послание прошедшего саммита – неизбежность фундаментальных изменений в мире и разрушения гегемонии Запада, причем скорость этих процессов нарастает, отметил эксперт."Растет спрос со стороны подавляющего большинства стран мира на формирование многополярной и более справедливой системы глобального управления, где у Запада не было бы возможности шантажировать всех ролью доллара в мировых финансах, вводить односторонние санкции, и где развивающийся мир был бы представлен равным образом", - указал Суслов.Кроме того, мероприятие в Казани показало, что затея Запада изолировать Россию, ослабить ее отношения с партнерами из стран мирового большинства провалилась. На саммит приехали более 30 делегаций, из них свыше 20 были представлены на высшем уровне. Все они заявили о намерении и дальше укреплять отношения с Россией и усиливать роль БРИКС.БРИКС сохраняет работоспособностьЕще одним важным итогом саммита, по словам политолога, является то, что Россия справилась со главной миссией своего председательства в БРИКС – гармоничной интеграцией стран-членов объединения. С одной стороны, БРИКС остается инклюзивным институтом, с другой стороны, дальнейшее расширение пока поставлено на паузу. Вместо этого создается группа стран-партнеров из 13 государств.В аспекте международной безопасности эксперт отметил положение итоговой Казанской декларации, касающееся урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. По словам аналитика, в этом плане декларация стала своего рода "манифестом мирового большинства" по необходимости скорейшего прекращения огня в секторе Газа и Ливане и необходимости создания независимого суверенного Палестинского государства в границах 1967 года.XVI саммит БРИКС проходил в Казани с 22 по 24 октября. В ходе саммита страны - участницы приняли Казанскую декларацию. В документе более 40 страниц и 134 пункта. Главными пунктами этой декларации стали основополагающие идеи БРИКС: признание многополярности мира, недопустимость незаконных санкций и других нелегитимных мер, отрицательно влияющих на экономику, а также приверженность мирному урегулированию споров посредством дипломатии, посредничества, всестороннего диалога и консультаций.В декларации члены БРИКС также выступили за немедленное прекращение огня в Газе, освобождение всех заложников без предварительных условий. Страны осудили израильские атаки против гуманитарных пунктов и объектов инфраструктуры в Палестине и поддержали принятие в ООН государства Палестина в границах 1967 года. Кроме того, страны БРИКС подчеркнули необходимость возобновления иранской ядерной сделки.В декларации упоминается о национальных позициях в отношении ситуации на Украине и отмечаются "предложения о посредничестве и добрых услугах, призванные обеспечить мирное урегулирование конфликта посредством диалога и дипломатии".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:О чем говорили Путин с генсеком ООН на закрытой встрече в КазаниПутин предложил создать новую инвестиционную платформу БРИКСИтоги саммита БРИКС - главные заявления Путина
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дмитрий суслов, мнения, брикс, саммит брикс в казани, политика, россия, в мире, украина
На саммите БРИКС Западу дали четкий сигнал по Украине

Саммит БРИКС дал четкий сигнал о ничтожности ультиматумов Запада по Украине – эксперт

17:23 25.10.2024
 
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru / Перейти в фотобанкXVI саммит БРИКС. Совместное фотографирование глав делегаций государств БРИКС
XVI саммит БРИКС. Совместное фотографирование глав делегаций государств БРИКС
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Прошедший в Казани саммит БРИКС дал четкий сигнал США и их союзникам о том, что Западу не удастся навязать свою позицию России и странам Глобального Юга по проблеме урегулирования конфликта на Украине. Такое мнение РИА Новости Крым высказал замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Дмитрий Суслов.

Ультиматумы по Украине не пройдут

"Западу адресовали четкий сигнал: надавить на Россию и мировое большинство по вопросу Украины не получится, и притянуть страны мирового большинства на позицию Киева и Запада, например, в рамках так называемого "второго саммита мира", тоже не получится. Никакого ультиматума по украинскому конфликту выдвинуть в адрес РФ не выйдет", – сказал политолог.
Саммит также показал, что позиция мирового большинства резко отличается от продвигаемой Западом позиции, подчеркнул аналитик.
По словам Суслова, дискуссия по Украине в рамках саммита также засвидетельствовала, что никакой "изоляции" России по данной проблеме не существует. Напротив, подчеркнута определенная близость позиции Москвы к китайско-бразильской инициативе по урегулированию конфликта.
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Что сказал генсек ООН об Украине на саммите БРИКС в Казани

Крах гегемонии Запада неизбежен

Самое главное послание прошедшего саммита – неизбежность фундаментальных изменений в мире и разрушения гегемонии Запада, причем скорость этих процессов нарастает, отметил эксперт.
"Растет спрос со стороны подавляющего большинства стран мира на формирование многополярной и более справедливой системы глобального управления, где у Запада не было бы возможности шантажировать всех ролью доллара в мировых финансах, вводить односторонние санкции, и где развивающийся мир был бы представлен равным образом", - указал Суслов.
Кроме того, мероприятие в Казани показало, что затея Запада изолировать Россию, ослабить ее отношения с партнерами из стран мирового большинства провалилась. На саммит приехали более 30 делегаций, из них свыше 20 были представлены на высшем уровне. Все они заявили о намерении и дальше укреплять отношения с Россией и усиливать роль БРИКС.
Интересные факты о БРИКС: все, что нужно знатьИнтересные факты о БРИКС: все, что нужно знать

БРИКС сохраняет работоспособность

Еще одним важным итогом саммита, по словам политолога, является то, что Россия справилась со главной миссией своего председательства в БРИКС – гармоничной интеграцией стран-членов объединения. С одной стороны, БРИКС остается инклюзивным институтом, с другой стороны, дальнейшее расширение пока поставлено на паузу. Вместо этого создается группа стран-партнеров из 13 государств.
"Тем самым БРИКС не отталкивает от себя те страны, которые хотят в него вступить, и остается открытым для взаимодействия и наращивает его интенсивность. С другой стороны, объединение не превращается в какой-то неработоспособный орган, включая в себя вообще всех, кто хочет. Это вот очень правильное и важное решение саммита", - пояснил Суслов.
В аспекте международной безопасности эксперт отметил положение итоговой Казанской декларации, касающееся урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. По словам аналитика, в этом плане декларация стала своего рода "манифестом мирового большинства" по необходимости скорейшего прекращения огня в секторе Газа и Ливане и необходимости создания независимого суверенного Палестинского государства в границах 1967 года.
XVI саммит БРИКС проходил в Казани с 22 по 24 октября. В ходе саммита страны - участницы приняли Казанскую декларацию. В документе более 40 страниц и 134 пункта. Главными пунктами этой декларации стали основополагающие идеи БРИКС: признание многополярности мира, недопустимость незаконных санкций и других нелегитимных мер, отрицательно влияющих на экономику, а также приверженность мирному урегулированию споров посредством дипломатии, посредничества, всестороннего диалога и консультаций.
В декларации члены БРИКС также выступили за немедленное прекращение огня в Газе, освобождение всех заложников без предварительных условий. Страны осудили израильские атаки против гуманитарных пунктов и объектов инфраструктуры в Палестине и поддержали принятие в ООН государства Палестина в границах 1967 года. Кроме того, страны БРИКС подчеркнули необходимость возобновления иранской ядерной сделки.
В декларации упоминается о национальных позициях в отношении ситуации на Украине и отмечаются "предложения о посредничестве и добрых услугах, призванные обеспечить мирное урегулирование конфликта посредством диалога и дипломатии".
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