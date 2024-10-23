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Путин предложил создать новую инвестиционную платформу БРИКС - РИА Новости Крым, 23.10.2024
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Путин предложил создать новую инвестиционную платформу БРИКС
Путин предложил создать новую инвестиционную платформу БРИКС - РИА Новости Крым, 23.10.2024
Путин предложил создать новую инвестиционную платформу БРИКС
Президент России Владимир Путин предложил создать новую инвестиционную платформу БРИКС для поддержки национальных экономик и стран глобального Юга и Востока. РИА Новости Крым, 23.10.2024
2024-10-23T14:17
2024-10-23T14:17
владимир путин (политик)
брикс
россия
экономика
финансы
новости
инвестиции
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт — РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин предложил создать новую инвестиционную платформу БРИКС для поддержки национальных экономик и стран глобального Юга и Востока. По его мнению, это позволит максимально реализовать потенциал растущих экономик стан БРИКС, воспользоваться всеми преимуществами новой волны глобального экономического роста, активизировать сотрудничество в областях технологий, образования, эффективного освоения ресурсов, торговли и логистики, финансов и страхования, а также кратно нарастить объемы капиталовложений.Также президент отметил, что уже в текущем году странам-участникам объединения удалось реализовать целый ряд инициатив, нацеленных на решение общих задач. Речь, в частности, о повышении устойчивости цепочек поставок и добавленной стоимости, противодействии протекционизма, развитие электронной торговли, налаживанию контактов по линии особенных экономических зон.Все страны БРИКС оказывают позитивное влияние на глобальную стабильность и безопасность, авторитет и влияние объединения в мировых делах укрепляется, заявлял ранее президент России Владимир Путин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зерновая биржа БРИКС может стать полноценной товарной биржей – ПутинМного откровений: Киселев о беседе Путина с журналистами стран БРИКСБРИКС становится новым мировым центром развития – Путин
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владимир путин (политик), брикс, россия, экономика, финансы, новости, инвестиции
Путин предложил создать новую инвестиционную платформу БРИКС

Путин: инвестиционная платформа станет мощным инструментом поддержки экономик стран БРИКС

14:17 23.10.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт — РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин предложил создать новую инвестиционную платформу БРИКС для поддержки национальных экономик и стран глобального Юга и Востока.

"Предлагаем создать новую инвестиционную платформу БРИКС, которая стала бы мощным инструментом поддержки наших национальных экономик, а также обеспечила бы финансовыми ресурсами страны глобального Юга и Востока", - заявил российский лидер в рамках заседания саммита БРИКС в расширенном формате.

По его мнению, это позволит максимально реализовать потенциал растущих экономик стан БРИКС, воспользоваться всеми преимуществами новой волны глобального экономического роста, активизировать сотрудничество в областях технологий, образования, эффективного освоения ресурсов, торговли и логистики, финансов и страхования, а также кратно нарастить объемы капиталовложений.
Также президент отметил, что уже в текущем году странам-участникам объединения удалось реализовать целый ряд инициатив, нацеленных на решение общих задач. Речь, в частности, о повышении устойчивости цепочек поставок и добавленной стоимости, противодействии протекционизма, развитие электронной торговли, налаживанию контактов по линии особенных экономических зон.

"Полагаем, что выработка общих позиций по формированию более справедливых правил игры в мировой экономике будет способствовать запуску специального валютного механизма консультаций стан БРИКС по вопросам всемирной торговой организации", - сказал Путин.

Все страны БРИКС оказывают позитивное влияние на глобальную стабильность и безопасность, авторитет и влияние объединения в мировых делах укрепляется, заявлял ранее президент России Владимир Путин.
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Владимир Путин (политик)БРИКСРоссияЭкономикаФинансыНовостиИнвестиции
 
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