https://crimea.ria.ru/20241023/putin-predlozhil-sozdat-novuyu-investitsionnuyu-platformu-briks-1141291136.html

Путин предложил создать новую инвестиционную платформу БРИКС

Путин предложил создать новую инвестиционную платформу БРИКС - РИА Новости Крым, 23.10.2024

Путин предложил создать новую инвестиционную платформу БРИКС

Президент России Владимир Путин предложил создать новую инвестиционную платформу БРИКС для поддержки национальных экономик и стран глобального Юга и Востока. РИА Новости Крым, 23.10.2024

2024-10-23T14:17

2024-10-23T14:17

2024-10-23T14:17

владимир путин (политик)

брикс

россия

экономика

финансы

новости

инвестиции

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт — РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин предложил создать новую инвестиционную платформу БРИКС для поддержки национальных экономик и стран глобального Юга и Востока. По его мнению, это позволит максимально реализовать потенциал растущих экономик стан БРИКС, воспользоваться всеми преимуществами новой волны глобального экономического роста, активизировать сотрудничество в областях технологий, образования, эффективного освоения ресурсов, торговли и логистики, финансов и страхования, а также кратно нарастить объемы капиталовложений.Также президент отметил, что уже в текущем году странам-участникам объединения удалось реализовать целый ряд инициатив, нацеленных на решение общих задач. Речь, в частности, о повышении устойчивости цепочек поставок и добавленной стоимости, противодействии протекционизма, развитие электронной торговли, налаживанию контактов по линии особенных экономических зон.Все страны БРИКС оказывают позитивное влияние на глобальную стабильность и безопасность, авторитет и влияние объединения в мировых делах укрепляется, заявлял ранее президент России Владимир Путин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зерновая биржа БРИКС может стать полноценной товарной биржей – ПутинМного откровений: Киселев о беседе Путина с журналистами стран БРИКСБРИКС становится новым мировым центром развития – Путин

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), брикс, россия, экономика, финансы, новости, инвестиции