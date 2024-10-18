https://crimea.ria.ru/20241018/briks-stanovitsya-novym-mirovym-tsentrom-razvitiya--putin-1141192211.html

БРИКС становится новым мировым центром развития – Путин

БРИКС становится новым мировым центром развития – Путин - РИА Новости Крым, 18.10.2024

БРИКС становится новым мировым центром развития – Путин

Объединение БРИКС становится центром мирового развития и это невозможно изменить. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече в представителями... РИА Новости Крым, 18.10.2024

2024-10-18T16:37

2024-10-18T16:37

2024-10-18T16:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Объединение БРИКС становится центром мирового развития и это невозможно изменить. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече в представителями СМИ стран-членов БРИКС.По мнению российского лидера, самый мощный рывок предстоит сделать глобальному Югу, Юго-восточной Азии, Африке. Позитивный рост будет в таких мощных странах как Китай, Индия, в России и Саудовской Аравии.Совокупный ВВП объединения БРИКС превосходит аналогичный показатель стран "Большой семерки", и эта тенденция неизбежно будет расти, заявлял ранее президент России Владимир Путин в ходе делового форума БРИКС. Также он подчеркнул, что на страны БРИКС приходится порядка четверти мирового экспорта товаров, в том числе за объединением закрепилось лидерство на ключевых экспортных рынках, в частности - рынках продовольствия и металлургии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:БРИКС готовит колоссальный удар по США – политологСербия рассматривает присоединение к БРИКС как альтернативу ЕвросоюзуРоссия открыта для обсуждения нового миропорядка – Путин

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брикс, владимир путин (политик), россия, политика, экономика, в мире, новости