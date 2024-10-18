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БРИКС становится новым мировым центром развития – Путин - РИА Новости Крым, 18.10.2024
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БРИКС становится новым мировым центром развития – Путин
БРИКС становится новым мировым центром развития – Путин - РИА Новости Крым, 18.10.2024
БРИКС становится новым мировым центром развития – Путин
Объединение БРИКС становится центром мирового развития и это невозможно изменить. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече в представителями... РИА Новости Крым, 18.10.2024
2024-10-18T16:37
2024-10-18T16:37
брикс
владимир путин (политик)
россия
политика
экономика
в мире
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Объединение БРИКС становится центром мирового развития и это невозможно изменить. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече в представителями СМИ стран-членов БРИКС.По мнению российского лидера, самый мощный рывок предстоит сделать глобальному Югу, Юго-восточной Азии, Африке. Позитивный рост будет в таких мощных странах как Китай, Индия, в России и Саудовской Аравии.Совокупный ВВП объединения БРИКС превосходит аналогичный показатель стран "Большой семерки", и эта тенденция неизбежно будет расти, заявлял ранее президент России Владимир Путин в ходе делового форума БРИКС. Также он подчеркнул, что на страны БРИКС приходится порядка четверти мирового экспорта товаров, в том числе за объединением закрепилось лидерство на ключевых экспортных рынках, в частности - рынках продовольствия и металлургии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:БРИКС готовит колоссальный удар по США – политологСербия рассматривает присоединение к БРИКС как альтернативу ЕвросоюзуРоссия открыта для обсуждения нового миропорядка – Путин
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брикс, владимир путин (политик), россия, политика, экономика, в мире, новости
БРИКС становится новым мировым центром развития – Путин

По некоторым направлениям без стран БРИКС человечество не может существовать – Путин

16:37 18.10.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Объединение БРИКС становится центром мирового развития и это невозможно изменить. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече в представителями СМИ стран-членов БРИКС.
"БРИКС - это 45% населения планеты, это 33% суши, это постоянный рост торгового оборота. По некоторым направлениям без стран БРИКС человечество не может существовать - продовольствие, энергетика и так далее. Мы все больше приобретаем компетенций в части развития искусственного интеллекта. Это самое зримое изменение в мире", - сказал российский лидер.
По мнению российского лидера, самый мощный рывок предстоит сделать глобальному Югу, Юго-восточной Азии, Африке. Позитивный рост будет в таких мощных странах как Китай, Индия, в России и Саудовской Аравии.
"За этим стоит и развитие политического влияния… Но что отличает БРИК? БРИКС не строился никогда против кого бы то ни было. Это не антизападное объединение, оно просто не западное. БРИКС никому себя не противопоставляет - это просто объединение государств, которые работают для общего развития на базе взаимного уважения", - подчеркнул президент России.
Совокупный ВВП объединения БРИКС превосходит аналогичный показатель стран "Большой семерки", и эта тенденция неизбежно будет расти, заявлял ранее президент России Владимир Путин в ходе делового форума БРИКС. Также он подчеркнул, что на страны БРИКС приходится порядка четверти мирового экспорта товаров, в том числе за объединением закрепилось лидерство на ключевых экспортных рынках, в частности - рынках продовольствия и металлургии.
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