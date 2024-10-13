Сербия рассматривает присоединение к БРИКС как альтернативу Евросоюзу
Сербия рассматривает присоединение к БРИКС как альтернативу Евросоюзу – вице-премьер Вулин
17:44 13.10.2024 (обновлено: 17:56 13.10.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. Сербия рассматривает присоединение к БРИКС в качестве альтернативы вступлению в Европейский союз. Об этом в интервью немецкой газете Berliner Zeitung заявил вице-премьер страны Александр Вулин.
"Сербия обязательно будет представлена (на саммите БРИКС – ред.) в Казани. Если членство в БРИКС привлекательно для других стран, таких как ОАЭ, Саудовская Аравия или Турция, то почему для Сербии ситуация должна быть иной? Так что нет никаких сомнений в том, что присоединение к БРИКС стало реальной альтернативой ЕС", – сказал Вулин.
И подчеркнул, что было бы безответственным не изучить все варианты, включая членство в БРИКС.
Россия открыта для обсуждения вопросов выстраивания нового миропорядка со всеми международными партнерами, заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин на форуме "Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития". Российский лидер отметил, что всеобщий мир и развитие могут быть обеспечены только с учетом мнения каждого государства и народа.
Более 30 стран проявляют готовность присоединиться или наладить сотрудничество с БРИКС, сообщил Путин в сентябре в рамках пленарного заседания Всероссийского Экономического Форума.
БРИКС очень важен для согласования взглядов стран на переустройство мира, и то, что это уже происходит с учетом позиций России, в том числе по украинскому конфликту, доказывает ряд состоявшихся и запланированных событий, в том числе с участием президента РФ Владимира Путина, поделился мнением политолог и журналист Юрий Светов.
БРИКС – межгосударственное объединение, сформированное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов – помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая, ЮАР, в нем теперь состоят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Саммит объединения состоится в Казани 22-24 октября.
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