https://crimea.ria.ru/20241013/serbiya-rassmatrivaet-prisoedinenie-k-briks-kak-alternativu-evrosoyuzu-1141054241.html

Сербия рассматривает присоединение к БРИКС как альтернативу Евросоюзу

Сербия рассматривает присоединение к БРИКС как альтернативу Евросоюзу - РИА Новости Крым, 13.10.2024

Сербия рассматривает присоединение к БРИКС как альтернативу Евросоюзу

Сербия рассматривает присоединение к БРИКС в качестве альтернативы вступлению в Европейский союз. Об этом в интервью немецкой газете Berliner Zeitung заявил... РИА Новости Крым, 13.10.2024

2024-10-13T17:44

2024-10-13T17:44

2024-10-13T17:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. Сербия рассматривает присоединение к БРИКС в качестве альтернативы вступлению в Европейский союз. Об этом в интервью немецкой газете Berliner Zeitung заявил вице-премьер страны Александр Вулин.И подчеркнул, что было бы безответственным не изучить все варианты, включая членство в БРИКС.Россия открыта для обсуждения вопросов выстраивания нового миропорядка со всеми международными партнерами, заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин на форуме "Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития". Российский лидер отметил, что всеобщий мир и развитие могут быть обеспечены только с учетом мнения каждого государства и народа.Более 30 стран проявляют готовность присоединиться или наладить сотрудничество с БРИКС, сообщил Путин в сентябре в рамках пленарного заседания Всероссийского Экономического Форума.БРИКС очень важен для согласования взглядов стран на переустройство мира, и то, что это уже происходит с учетом позиций России, в том числе по украинскому конфликту, доказывает ряд состоявшихся и запланированных событий, в том числе с участием президента РФ Владимира Путина, поделился мнением политолог и журналист Юрий Светов.БРИКС – межгосударственное объединение, сформированное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов – помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая, ЮАР, в нем теперь состоят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Саммит объединения состоится в Казани 22-24 октября.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Венесуэла может отдать странам БРИКС права на разработку нефти и газаКульбит Милея: американист оценил разворот Аргентины от США к КитаюПутин назвал главную задачу БРИКС

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брикс, новости, сербия, политика, в мире, европа, европейский союз (ес), сотрудничество