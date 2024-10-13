Рейтинг@Mail.ru
Сербия рассматривает присоединение к БРИКС как альтернативу Евросоюзу - РИА Новости Крым, 13.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241013/serbiya-rassmatrivaet-prisoedinenie-k-briks-kak-alternativu-evrosoyuzu-1141054241.html
Сербия рассматривает присоединение к БРИКС как альтернативу Евросоюзу
Сербия рассматривает присоединение к БРИКС как альтернативу Евросоюзу - РИА Новости Крым, 13.10.2024
Сербия рассматривает присоединение к БРИКС как альтернативу Евросоюзу
Сербия рассматривает присоединение к БРИКС в качестве альтернативы вступлению в Европейский союз. Об этом в интервью немецкой газете Berliner Zeitung заявил... РИА Новости Крым, 13.10.2024
2024-10-13T17:44
2024-10-13T17:56
брикс
новости
сербия
политика
в мире
европа
европейский союз (ес)
сотрудничество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110134/48/1101344870_0:165:2816:1749_1920x0_80_0_0_8c924f7a5a1c178a6c64d5171700a1cc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. Сербия рассматривает присоединение к БРИКС в качестве альтернативы вступлению в Европейский союз. Об этом в интервью немецкой газете Berliner Zeitung заявил вице-премьер страны Александр Вулин.И подчеркнул, что было бы безответственным не изучить все варианты, включая членство в БРИКС.Россия открыта для обсуждения вопросов выстраивания нового миропорядка со всеми международными партнерами, заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин на форуме "Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития". Российский лидер отметил, что всеобщий мир и развитие могут быть обеспечены только с учетом мнения каждого государства и народа.Более 30 стран проявляют готовность присоединиться или наладить сотрудничество с БРИКС, сообщил Путин в сентябре в рамках пленарного заседания Всероссийского Экономического Форума.БРИКС очень важен для согласования взглядов стран на переустройство мира, и то, что это уже происходит с учетом позиций России, в том числе по украинскому конфликту, доказывает ряд состоявшихся и запланированных событий, в том числе с участием президента РФ Владимира Путина, поделился мнением политолог и журналист Юрий Светов.БРИКС – межгосударственное объединение, сформированное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов – помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая, ЮАР, в нем теперь состоят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Саммит объединения состоится в Казани 22-24 октября.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Венесуэла может отдать странам БРИКС права на разработку нефти и газаКульбит Милея: американист оценил разворот Аргентины от США к КитаюПутин назвал главную задачу БРИКС
сербия
европа
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110134/48/1101344870_113:0:2620:1880_1920x0_80_0_0_55a2e04324068f032d9b863c1877ed74.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
брикс, новости, сербия, политика, в мире, европа, европейский союз (ес), сотрудничество
Сербия рассматривает присоединение к БРИКС как альтернативу Евросоюзу

Сербия рассматривает присоединение к БРИКС как альтернативу Евросоюзу – вице-премьер Вулин

17:44 13.10.2024 (обновлено: 17:56 13.10.2024)
 
© РИА Новости . Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкФлаг Сербии
Флаг Сербии - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
© РИА Новости . Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. Сербия рассматривает присоединение к БРИКС в качестве альтернативы вступлению в Европейский союз. Об этом в интервью немецкой газете Berliner Zeitung заявил вице-премьер страны Александр Вулин.

"Сербия обязательно будет представлена (на саммите БРИКС – ред.) в Казани. Если членство в БРИКС привлекательно для других стран, таких как ОАЭ, Саудовская Аравия или Турция, то почему для Сербии ситуация должна быть иной? Так что нет никаких сомнений в том, что присоединение к БРИКС стало реальной альтернативой ЕС", – сказал Вулин.

И подчеркнул, что было бы безответственным не изучить все варианты, включая членство в БРИКС.
Россия открыта для обсуждения вопросов выстраивания нового миропорядка со всеми международными партнерами, заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин на форуме "Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития". Российский лидер отметил, что всеобщий мир и развитие могут быть обеспечены только с учетом мнения каждого государства и народа.
Более 30 стран проявляют готовность присоединиться или наладить сотрудничество с БРИКС, сообщил Путин в сентябре в рамках пленарного заседания Всероссийского Экономического Форума.
БРИКС очень важен для согласования взглядов стран на переустройство мира, и то, что это уже происходит с учетом позиций России, в том числе по украинскому конфликту, доказывает ряд состоявшихся и запланированных событий, в том числе с участием президента РФ Владимира Путина, поделился мнением политолог и журналист Юрий Светов.
БРИКС – межгосударственное объединение, сформированное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов – помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая, ЮАР, в нем теперь состоят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Саммит объединения состоится в Казани 22-24 октября.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Венесуэла может отдать странам БРИКС права на разработку нефти и газа
Кульбит Милея: американист оценил разворот Аргентины от США к Китаю
Путин назвал главную задачу БРИКС
 
БРИКСНовостиСербияПолитикаВ миреЕвропаЕвропейский Союз (ЕС)Сотрудничество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:06Декорации рухнули на съемке фильма в Ленобласти – пострадали 23 человека
18:44Участники гонки "Конубри" из-за ливня не смогли подняться на Ай-Петри
18:10Легенды Крыма: Девичья башня в Судаке
17:44Сербия рассматривает присоединение к БРИКС как альтернативу Евросоюзу
17:16Как распознать дипфейк – советы эксперта
16:43Грязи не боятся: в Крыму под ливнем прошли "яблочные" гонки
16:16Арктический воздух прорвется в Крым – ждать ли снега и заморозков
15:46Почему Симферополь тонет во время дождей и можно ли исправить ситуацию
15:15Крымский мост сейчас: третий час растет очередь на выезд из Крыма
14:57Два поезда столкнулись – вагоны с пассажирами упали в воду в Египте
14:09Новый прорыв боевиков в Курской области и пять контратак отразили ВС РФ
13:51Последствия циклона в Крыму - информация МЧС
13:11Уничтожены склады с БПЛА и военным имуществом: итоги боев за сутки
12:55Прощай, оружие: Германия отказалась поставлять Украине вооружение
12:2436 беспилотников и два "Нептуна" - работа российской ПВО за сутки
11:55Российские войска освободили Михайловку в ДНР
11:12Два бойца самообороны ранены в Белгородской области при атаке дрона
10:47В Севастополе ночью затопило дом – двух человек удалось спасти
10:11Дело о халатности: обрушение перекрытий в психдиспансере расследует СК
09:51Удар циклона по Севастополю: создан оперштаб для устранения последствий
Лента новостейМолния