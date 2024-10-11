https://crimea.ria.ru/20241011/rossiya-otkryta-dlya-obsuzhdeniya-novogo-miroporyadka--putin-1141009471.html

Россия открыта для обсуждения нового миропорядка – Путин

Россия открыта для обсуждения нового миропорядка – Путин - РИА Новости Крым, 11.10.2024

Россия открыта для обсуждения нового миропорядка – Путин

Россия открыта для обсуждения вопросов выстраивания нового миропорядка со всеми международными партнерами, заявил президент РФ Владимир Путин на форуме... РИА Новости Крым, 11.10.2024

2024-10-11T09:38

2024-10-11T09:38

2024-10-11T09:39

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Россия открыта для обсуждения вопросов выстраивания нового миропорядка со всеми международными партнерами, заявил президент РФ Владимир Путин на форуме "Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития" в Ашхабаде.Путин добавил, что именно в таком ключе Россия готовится к проведению предстоящего саммита БРИКС в Казани.Также во время своего выступления российский лидер отметил, что всеобщий мир и развитие могут быть обеспечены только с учетом мнения каждого государства и народа."Убеждены, что всеобщий мир и всеобъемлющее развитие могут быть обеспечены только на основе учета мнения каждого народа, при уважении мнения каждого государства на свой суверенный курс, на свое мировоззрение, на свои традиции и религиозные представления", - сказал он.Ранее Владимир Путин заявил, что Россия настроена на всемерное укрепление сотрудничества со странами СНГ.Российский лидер также выразил надежду на плодотворную работу и традиционно откровенное, доверительное обсуждение насущных аспектов развития регионов СНГ и мира в целом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин обсудил с Алиевым подготовку мирного договора Баку и ЕреванаТорговля между Россией и Азербайджаном расширитсяРоссия и Азербайджан договорились сотрудничать в медицине и науке

россия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, политика, в мире, брикс, еаэс, шос, снг