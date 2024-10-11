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Россия открыта для обсуждения нового миропорядка – Путин - РИА Новости Крым, 11.10.2024
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Россия открыта для обсуждения нового миропорядка – Путин
Россия открыта для обсуждения нового миропорядка – Путин - РИА Новости Крым, 11.10.2024
Россия открыта для обсуждения нового миропорядка – Путин
Россия открыта для обсуждения вопросов выстраивания нового миропорядка со всеми международными партнерами, заявил президент РФ Владимир Путин на форуме... РИА Новости Крым, 11.10.2024
2024-10-11T09:38
2024-10-11T09:39
владимир путин (политик)
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Россия открыта для обсуждения вопросов выстраивания нового миропорядка со всеми международными партнерами, заявил президент РФ Владимир Путин на форуме "Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития" в Ашхабаде.Путин добавил, что именно в таком ключе Россия готовится к проведению предстоящего саммита БРИКС в Казани.Также во время своего выступления российский лидер отметил, что всеобщий мир и развитие могут быть обеспечены только с учетом мнения каждого государства и народа."Убеждены, что всеобщий мир и всеобъемлющее развитие могут быть обеспечены только на основе учета мнения каждого народа, при уважении мнения каждого государства на свой суверенный курс, на свое мировоззрение, на свои традиции и религиозные представления", - сказал он.Ранее Владимир Путин заявил, что Россия настроена на всемерное укрепление сотрудничества со странами СНГ.Российский лидер также выразил надежду на плодотворную работу и традиционно откровенное, доверительное обсуждение насущных аспектов развития регионов СНГ и мира в целом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин обсудил с Алиевым подготовку мирного договора Баку и ЕреванаТорговля между Россией и Азербайджаном расширитсяРоссия и Азербайджан договорились сотрудничать в медицине и науке
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владимир путин (политик), россия, политика, в мире, брикс, еаэс, шос, снг
Россия открыта для обсуждения нового миропорядка – Путин

Путин: Россия открыта для обсуждения вопросов выстраивания нового миропорядка

09:38 11.10.2024 (обновлено: 09:39 11.10.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВизит президента Владимира Путина в Туркменистан
Визит президента Владимира Путина в Туркменистан - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Россия открыта для обсуждения вопросов выстраивания нового миропорядка со всеми международными партнерами, заявил президент РФ Владимир Путин на форуме "Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития" в Ашхабаде.
"Россия выступает за максимально широкую международную дискуссию по параметрам взаимодействия в формирующемся многополярном мире, открыта для обсуждения вопросов выстраивания нового миропорядка со всеми нашими друзьями, партнерами и единомышленниками, в том числе в рамках СНГ, ЕАЭС, ШОС и БРИКС", - сказал президент.
Путин добавил, что именно в таком ключе Россия готовится к проведению предстоящего саммита БРИКС в Казани.
Также во время своего выступления российский лидер отметил, что всеобщий мир и развитие могут быть обеспечены только с учетом мнения каждого государства и народа.
"Убеждены, что всеобщий мир и всеобъемлющее развитие могут быть обеспечены только на основе учета мнения каждого народа, при уважении мнения каждого государства на свой суверенный курс, на свое мировоззрение, на свои традиции и религиозные представления", - сказал он.
Ранее Владимир Путин заявил, что Россия настроена на всемерное укрепление сотрудничества со странами СНГ.
Российский лидер также выразил надежду на плодотворную работу и традиционно откровенное, доверительное обсуждение насущных аспектов развития регионов СНГ и мира в целом.
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