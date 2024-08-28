Рейтинг@Mail.ru
Путин обсудил с Алиевым подготовку мирного договора Баку и Еревана - РИА Новости Крым, 28.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240828/putin-obsudil-s-alievym-podgotovku-mirnogo-dogovora-baku-i-erevana-1139937630.html
Путин обсудил с Алиевым подготовку мирного договора Баку и Еревана
Путин обсудил с Алиевым подготовку мирного договора Баку и Еревана - РИА Новости Крым, 28.08.2024
Путин обсудил с Алиевым подготовку мирного договора Баку и Еревана
Президент России Владимир Путин обсудил с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым вопросы подготовки азербайджано-армянского мирного договора, делимитацию границы РИА Новости Крым, 28.08.2024
2024-08-28T12:58
2024-08-28T12:58
владимир путин (политик)
ильхам алиев
россия
азербайджан
закавказье
политика
армения
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/09/1122622811_0:0:3002:1689_1920x0_80_0_0_dd1b686222c72d3647e0d4289aad6a65.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин обсудил с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым вопросы подготовки азербайджано-армянского мирного договора, делимитацию границы и разблокирование транспортных коммуникаций между странами. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.В ходе телефонного лидеры выразили удовлетворение успешными итогами недавнего государственного визита президента России в Азербайджан. Российская сторона подтвердила готовность и далее оказывать все возможное содействие Баку и Еревану для выработки соответствующих взаимоприемлемых решений.Лидеры двух стран договорились о продолжении личных контактов.Ранее, в ходе двухдневного визита Владимира Путина в Баку российский лидер заявил, что Москва будет рада, если сможет что-то сделать для подписания мира и решения вопроса о границе между Арменией и Азербайджаном. При этом Россия будет участвовать в этих событиях только "в той части, в которой это востребовано сторонами".Читайте также на РИА Новости Крым:Мир в Закавказье: эксперт назвал главных союзников РоссииТорговля между Россией и Азербайджаном расширитсяРоссия и Азербайджан договорились сотрудничать в медицине и науке
россия
азербайджан
закавказье
армения
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/09/1122622811_141:0:2870:2047_1920x0_80_0_0_85b9ff8fa94b52087882f18c5d192060.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), ильхам алиев, россия, азербайджан, закавказье, политика, армения, новости
Путин обсудил с Алиевым подготовку мирного договора Баку и Еревана

Кремль: Москва будет оказывать все возможное содействие Баку и Еревану для заключения мира

12:58 28.08.2024
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин обсудил с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым вопросы подготовки азербайджано-армянского мирного договора, делимитацию границы и разблокирование транспортных коммуникаций между странами. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
В ходе телефонного лидеры выразили удовлетворение успешными итогами недавнего государственного визита президента России в Азербайджан.
"Продолжено обсуждение различных аспектов текущей ситуации в Закавказье, включая вопросы подготовки азербайджано-армянского мирного договора, делимитации и демаркации границы, и разблокирования транспортных коммуникаций между двумя государствами", - говорится в сообщении.
Российская сторона подтвердила готовность и далее оказывать все возможное содействие Баку и Еревану для выработки соответствующих взаимоприемлемых решений.
Лидеры двух стран договорились о продолжении личных контактов.
Ранее, в ходе двухдневного визита Владимира Путина в Баку российский лидер заявил, что Москва будет рада, если сможет что-то сделать для подписания мира и решения вопроса о границе между Арменией и Азербайджаном. При этом Россия будет участвовать в этих событиях только "в той части, в которой это востребовано сторонами".
Читайте также на РИА Новости Крым:
Мир в Закавказье: эксперт назвал главных союзников России
Торговля между Россией и Азербайджаном расширится
Россия и Азербайджан договорились сотрудничать в медицине и науке
 
Владимир Путин (политик)Ильхам АлиевРоссияАзербайджанЗакавказьеПолитикаАрменияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:51Самая масштабная кампания: в Крыму оценил готовность региона к выборам
13:43Вражеские беспилотники атаковали Кировскую область
13:28Патриарх Кирилл наградил Дмитрия Киселева орденом Сергия Радонежского
13:15Взрывы слышны в Красногвардейском районе Крыма
13:03Вблизи Курской АЭС обезврежена неразорвавшаяся часть снаряда HIMARS
12:58Путин обсудил с Алиевым подготовку мирного договора Баку и Еревана
12:32В здравницах Евпатории бронирование идет уже на октябрь
12:13Российские военные поразили лагерь иностранных наемников
12:09Армия России освободила Камышевку в ДНР
12:07В ДТП под Симферополем пострадал подросток
11:45Как обеспечена безопасность на участках для голосования в Севастополе
11:12Пляжи Ялты вновь открыты после шторма
11:03Дрон атаковал емкость для хранения нефтепродуктов в Кировской области
10:50Более 60 улиц Симферополя отключат от газа
10:31В Ингушетии предотвратили атаку террористов на церковь и правоохранителей
10:07Аэропорт Нижнекамска временно закрыт
09:58В Крыму назначили нового министра топлива и энергетики
09:45Хакеры "слили" в сеть данные о почти 8 тысячах боевиков "Азова"*
09:36Отчисление учеников после 9 класса – как это происходит в Крыму
09:25Масштабный лесной пожар в районе горы Тепе-Оба в Крыму локализован
Лента новостейМолния