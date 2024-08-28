https://crimea.ria.ru/20240828/putin-obsudil-s-alievym-podgotovku-mirnogo-dogovora-baku-i-erevana-1139937630.html

Путин обсудил с Алиевым подготовку мирного договора Баку и Еревана

Путин обсудил с Алиевым подготовку мирного договора Баку и Еревана - РИА Новости Крым, 28.08.2024

Путин обсудил с Алиевым подготовку мирного договора Баку и Еревана

Президент России Владимир Путин обсудил с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым вопросы подготовки азербайджано-армянского мирного договора, делимитацию границы РИА Новости Крым, 28.08.2024

2024-08-28T12:58

2024-08-28T12:58

2024-08-28T12:58

владимир путин (политик)

ильхам алиев

россия

азербайджан

закавказье

политика

армения

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин обсудил с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым вопросы подготовки азербайджано-армянского мирного договора, делимитацию границы и разблокирование транспортных коммуникаций между странами. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.В ходе телефонного лидеры выразили удовлетворение успешными итогами недавнего государственного визита президента России в Азербайджан. Российская сторона подтвердила готовность и далее оказывать все возможное содействие Баку и Еревану для выработки соответствующих взаимоприемлемых решений.Лидеры двух стран договорились о продолжении личных контактов.Ранее, в ходе двухдневного визита Владимира Путина в Баку российский лидер заявил, что Москва будет рада, если сможет что-то сделать для подписания мира и решения вопроса о границе между Арменией и Азербайджаном. При этом Россия будет участвовать в этих событиях только "в той части, в которой это востребовано сторонами".Читайте также на РИА Новости Крым:Мир в Закавказье: эксперт назвал главных союзников РоссииТорговля между Россией и Азербайджаном расширитсяРоссия и Азербайджан договорились сотрудничать в медицине и науке

россия

азербайджан

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2024

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владимир путин (политик), ильхам алиев, россия, азербайджан, закавказье, политика, армения, новости