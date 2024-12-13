https://crimea.ria.ru/20241213/ochen-sereznye-temy-putin-provodit-soveschanie-s-sovbezom-1142600471.html
"Очень серьезные темы": Путин проводит совещание с Совбезом
"Очень серьезные темы": Путин проводит совещание с Совбезом - РИА Новости Крым, 13.12.2024
"Очень серьезные темы": Путин проводит совещание с Совбезом
Президент России Владимир Путин в пятницу проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ по развитию отраслей оборонной промышленности и... РИА Новости Крым, 13.12.2024
2024-12-13T16:00
2024-12-13T16:00
2024-12-13T16:01
владимир путин (политик)
совет безопасности россии
военно-промышленный комплекс (впк)
оборонно-промышленный комплекс россии
экстремизм
новости
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в пятницу проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ по развитию отраслей оборонной промышленности и стратегии противодействия экстремизму, сообщает пресс-служба Кремля.Он отметил, что докладчиком по первому вопросу станет глава Минпромторга Антон Алиханов, а по второй теме выступит глава МВД Владимир Колокольцев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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владимир путин (политик), совет безопасности россии , военно-промышленный комплекс (впк), оборонно-промышленный комплекс россии, экстремизм, новости, безопасность
"Очень серьезные темы": Путин проводит совещание с Совбезом
Путин проводит заседание Совбеза по развитию "оборонки" и противодействия экстремизму
16:00 13.12.2024 (обновлено: 16:01 13.12.2024)