https://crimea.ria.ru/20241213/ochen-sereznye-temy-putin-provodit-soveschanie-s-sovbezom-1142600471.html

"Очень серьезные темы": Путин проводит совещание с Совбезом

"Очень серьезные темы": Путин проводит совещание с Совбезом - РИА Новости Крым, 13.12.2024

"Очень серьезные темы": Путин проводит совещание с Совбезом

Президент России Владимир Путин в пятницу проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ по развитию отраслей оборонной промышленности и... РИА Новости Крым, 13.12.2024

2024-12-13T16:00

2024-12-13T16:00

2024-12-13T16:01

владимир путин (политик)

совет безопасности россии

военно-промышленный комплекс (впк)

оборонно-промышленный комплекс россии

экстремизм

новости

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в пятницу проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ по развитию отраслей оборонной промышленности и стратегии противодействия экстремизму, сообщает пресс-служба Кремля.Он отметил, что докладчиком по первому вопросу станет глава Минпромторга Антон Алиханов, а по второй теме выступит глава МВД Владимир Колокольцев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), совет безопасности россии , военно-промышленный комплекс (впк), оборонно-промышленный комплекс россии, экстремизм, новости, безопасность