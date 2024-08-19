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Торговля между Россией и Азербайджаном расширится

Торговля между Россией и Азербайджаном расширится - РИА Новости Крым, 19.08.2024

Торговля между Россией и Азербайджаном расширится

Вопросы наращивания торговли между Россией и Азербайджаном, а также перспективы торгово-экономических отношений обсудили в ходе переговоров президенты двух... РИА Новости Крым, 19.08.2024

2024-08-19T16:29

2024-08-19T16:29

2024-08-19T16:29

россия

азербайджан

ильхам алиев

владимир путин (политик)

торговля

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Вопросы наращивания торговли между Россией и Азербайджаном, а также перспективы торгово-экономических отношений обсудили в ходе переговоров президенты двух стран – Владимир Путин и Ильхам Алиев.Президент России прилетел в Азербайджан 18 августа с двухдневным государственным визитом."Большое внимание на переговорах было уделено наращиванию взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества. Это закономерно, потому что Россия и Азербайджан являются важными друг для друга экономическими партнерами", - заявил Владимир Путин по итогам российско-азербайджанских переговоров.Кроме того, на встрече были детально проанализированы вопросы торгово-экономических отношений, отметил азербайджанский лидер Ильхам Алиев. По его словам, был обговорен "широкий спектр межгосударственных отношений".За 2023 год товарооборот между Россией и Азербайджаном превысил 4 млрд долларов, и это "не предел", резюмировал президент Азербайджана.Переговоры в узком и расширенном составах состоялись в резиденции "Загульба".Как заявил президент Российской Федерации Владимир Путин, экономические связи России и Азербайджана развиваются успешно, но нынешний уровень товарооборота в 4,4 миллиарда долларов в год пока не соответствует потенциалу двух стран.Также ранее сообщалось, что Президент РФ Владимир Путин и лидер Азербайджана Ильхам Алиев в ходе переговоров подписали соглашение о сотрудничестве в области, здравоохранения, медобразования и науки.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: РФ будет рада содействовать подписанию мира между Баку и ЕреваномПутин прилетел в Баку с двухдневным государственным визитомСаммит ШОС в Астане: главные заявления

россия

азербайджан

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, азербайджан, ильхам алиев, владимир путин (политик), торговля, экономика