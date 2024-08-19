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Торговля между Россией и Азербайджаном расширится - РИА Новости Крым, 19.08.2024
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Торговля между Россией и Азербайджаном расширится
Торговля между Россией и Азербайджаном расширится - РИА Новости Крым, 19.08.2024
Торговля между Россией и Азербайджаном расширится
Вопросы наращивания торговли между Россией и Азербайджаном, а также перспективы торгово-экономических отношений обсудили в ходе переговоров президенты двух... РИА Новости Крым, 19.08.2024
2024-08-19T16:29
2024-08-19T16:29
россия
азербайджан
ильхам алиев
владимир путин (политик)
торговля
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Вопросы наращивания торговли между Россией и Азербайджаном, а также перспективы торгово-экономических отношений обсудили в ходе переговоров президенты двух стран – Владимир Путин и Ильхам Алиев.Президент России прилетел в Азербайджан 18 августа с двухдневным государственным визитом."Большое внимание на переговорах было уделено наращиванию взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества. Это закономерно, потому что Россия и Азербайджан являются важными друг для друга экономическими партнерами", - заявил Владимир Путин по итогам российско-азербайджанских переговоров.Кроме того, на встрече были детально проанализированы вопросы торгово-экономических отношений, отметил азербайджанский лидер Ильхам Алиев. По его словам, был обговорен "широкий спектр межгосударственных отношений".За 2023 год товарооборот между Россией и Азербайджаном превысил 4 млрд долларов, и это "не предел", резюмировал президент Азербайджана.Переговоры в узком и расширенном составах состоялись в резиденции "Загульба".Как заявил президент Российской Федерации Владимир Путин, экономические связи России и Азербайджана развиваются успешно, но нынешний уровень товарооборота в 4,4 миллиарда долларов в год пока не соответствует потенциалу двух стран.Также ранее сообщалось, что Президент РФ Владимир Путин и лидер Азербайджана Ильхам Алиев в ходе переговоров подписали соглашение о сотрудничестве в области, здравоохранения, медобразования и науки.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: РФ будет рада содействовать подписанию мира между Баку и ЕреваномПутин прилетел в Баку с двухдневным государственным визитомСаммит ШОС в Астане: главные заявления
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россия, азербайджан, ильхам алиев, владимир путин (политик), торговля, экономика
Торговля между Россией и Азербайджаном расширится

Путин и Алиев обсудили торгово-экономическое сотрудничество двух стран

16:29 19.08.2024
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГосударственный визит президента Владимира Путина в Азербайджан
Государственный визит президента Владимира Путина в Азербайджан - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Вопросы наращивания торговли между Россией и Азербайджаном, а также перспективы торгово-экономических отношений обсудили в ходе переговоров президенты двух стран – Владимир Путин и Ильхам Алиев.
Президент России прилетел в Азербайджан 18 августа с двухдневным государственным визитом.
"Большое внимание на переговорах было уделено наращиванию взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества. Это закономерно, потому что Россия и Азербайджан являются важными друг для друга экономическими партнерами", - заявил Владимир Путин по итогам российско-азербайджанских переговоров.
Кроме того, на встрече были детально проанализированы вопросы торгово-экономических отношений, отметил азербайджанский лидер Ильхам Алиев. По его словам, был обговорен "широкий спектр межгосударственных отношений".
"Мы проанализировали детально вопросы, связанные с торгово-экономическими отношениями. Рост товарооборота и в прошлом году, и за 6 месяцев этого года говорит о большом потенциале сотрудничества", - сказал Алиев, подводя итоги переговоров с Путиным.
За 2023 год товарооборот между Россией и Азербайджаном превысил 4 млрд долларов, и это "не предел", резюмировал президент Азербайджана.
Переговоры в узком и расширенном составах состоялись в резиденции "Загульба".
Как заявил президент Российской Федерации Владимир Путин, экономические связи России и Азербайджана развиваются успешно, но нынешний уровень товарооборота в 4,4 миллиарда долларов в год пока не соответствует потенциалу двух стран.
Также ранее сообщалось, что Президент РФ Владимир Путин и лидер Азербайджана Ильхам Алиев в ходе переговоров подписали соглашение о сотрудничестве в области, здравоохранения, медобразования и науки.
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РоссияАзербайджанИльхам АлиевВладимир Путин (политик)ТорговляЭкономика
 
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