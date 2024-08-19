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Россия и Азербайджан договорились сотрудничать в медицине и науке
Россия и Азербайджан договорились сотрудничать в медицине и науке - РИА Новости Крым, 19.08.2024
Россия и Азербайджан договорились сотрудничать в медицине и науке
Президент РФ Владимир Путин и лидер Азербайджана Ильхам Алиев приняли участие в церемонии подписания совместных документов по итогам состоявшихся переговоров. РИА Новости Крым, 19.08.2024
2024-08-19T15:22
2024-08-19T15:22
2024-08-19T15:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин и лидер Азербайджана Ильхам Алиев приняли участие в церемонии подписания совместных документов по итогам состоявшихся переговоров. В частности, Россия и Азербайджан подписали соглашение о сотрудничестве в области, здравоохранения, медобразования и науки.Кроме того, подписаны соглашения между Агентством пищевой безопасности и Роспотребнадзором о сотрудничестве в области пищевой безопасности.Также председатель агентства по продовольственной безопасности Азербайджана Гошгар Тахмазли и руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ Сергей Данкверт подписали соглашение о сотрудничестве в области карантина.Владимир Путин прилетел в Баку с двухдневным государственным визитом 18 августа. Переговоры в узком и расширенном составе прошли в резиденции "Загульба" в 40 километрах от Баку.
https://crimea.ria.ru/20240819/tovarooborot-rf-i-azerbaydzhana-poka-ne-sootvetstvuet-potentsialu--putin-1139705988.html
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азербайджан, россия, безопасность, медицина, новости, политика, роспотребнадзор, минздрав крыма, россельхознадзор
Россия и Азербайджан договорились сотрудничать в медицине и науке
Россия и Азербайджан подписали соглашение о сотрудничестве в медицине и науке
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин и лидер Азербайджана Ильхам Алиев приняли участие в церемонии подписания совместных документов по итогам состоявшихся переговоров.
В частности, Россия и Азербайджан подписали соглашение о сотрудничестве в области, здравоохранения, медобразования и науки.
"Министр здравоохранения Азербайджанской Республики Теймур Мусаев и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко подписали соглашения между правительством Азербайджанской Республики и правительством РФ о сотрудничестве в области здравоохранения, медицинского образования и науки", - пишет РИА Новости.
Кроме того, подписаны соглашения между Агентством пищевой безопасности и Роспотребнадзором о сотрудничестве в области пищевой безопасности.
Также председатель агентства по продовольственной безопасности Азербайджана Гошгар Тахмазли и руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ Сергей Данкверт подписали соглашение о сотрудничестве в области карантина.
Владимир Путин прилетел в Баку с двухдневным государственным визитом 18 августа. Переговоры в узком и расширенном составе прошли в резиденции "Загульба" в 40 километрах от Баку.