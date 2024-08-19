https://crimea.ria.ru/20240819/rossiya-i-azerbaydzhan-dogovorilis-sotrudnichat-v-meditsine-i-nauke-1139717169.html

Россия и Азербайджан договорились сотрудничать в медицине и науке

Россия и Азербайджан договорились сотрудничать в медицине и науке - РИА Новости Крым, 19.08.2024

Россия и Азербайджан договорились сотрудничать в медицине и науке

Президент РФ Владимир Путин и лидер Азербайджана Ильхам Алиев приняли участие в церемонии подписания совместных документов по итогам состоявшихся переговоров. РИА Новости Крым, 19.08.2024

2024-08-19T15:22

2024-08-19T15:22

2024-08-19T15:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин и лидер Азербайджана Ильхам Алиев приняли участие в церемонии подписания совместных документов по итогам состоявшихся переговоров. В частности, Россия и Азербайджан подписали соглашение о сотрудничестве в области, здравоохранения, медобразования и науки.Кроме того, подписаны соглашения между Агентством пищевой безопасности и Роспотребнадзором о сотрудничестве в области пищевой безопасности.Также председатель агентства по продовольственной безопасности Азербайджана Гошгар Тахмазли и руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ Сергей Данкверт подписали соглашение о сотрудничестве в области карантина.Владимир Путин прилетел в Баку с двухдневным государственным визитом 18 августа. Переговоры в узком и расширенном составе прошли в резиденции "Загульба" в 40 километрах от Баку.

https://crimea.ria.ru/20240819/tovarooborot-rf-i-azerbaydzhana-poka-ne-sootvetstvuet-potentsialu--putin-1139705988.html

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азербайджан, россия, безопасность, медицина, новости, политика, роспотребнадзор, минздрав крыма, россельхознадзор