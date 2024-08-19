https://crimea.ria.ru/20240819/putin-rf-budet-rada-sodeystvovat-podpisaniyu-mira-mezhdu-baku-i-erevanom-1139706357.html

Путин: РФ будет рада содействовать подписанию мира между Баку и Ереваном

Путин: РФ будет рада содействовать подписанию мира между Баку и Ереваном - РИА Новости Крым, 19.08.2024

Путин: РФ будет рада содействовать подписанию мира между Баку и Ереваном

Россия будет рада, если сможет что-то сделать для подписания мира и решения вопроса о границе между Арменией и Азербайджаном. Об этом заявил президент РФ... РИА Новости Крым, 19.08.2024

2024-08-19T13:01

2024-08-19T13:01

2024-08-19T13:01

армения

азербайджан

владимир путин (политик)

ильхам алиев

россия

политика

новости

нагорный карабах

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Россия будет рада, если сможет что-то сделать для подписания мира и решения вопроса о границе между Арменией и Азербайджаном. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым в Баку.Путин подчеркнул, что "историческая вовлеченность России в ситуацию на Южном Кавказе в последние несколько лет диктует нам необходимость участвовать в этих событиях, но в той части, в которой это востребовано сторонами"."Я знаю, что Азербайджан нацелен на завершение всех процедур, связанных с полным урегулированием (ситуации на Южном Кавказе – ред.)", – указал президент России и добавил, что проинформирует премьер-министра Армении Никола Пашиняна о результатах переговоров в Баку.Нагорный Карабах объявил о выходе из Азербайджанской ССР в одностороннем порядке 35 лет назад. После распада СССР и вооруженного конфликта с Азербайджаном (1992-1994) регион много лет существовал как непризнанная республика, населенная армянами. В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь в ночь на 10 ноября. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область в советское время. В регионе разместились российские миротворцы.Спустя почти три года после второй войны в регионе Баку 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, которая продлилась одни сутки. В итоге президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года. С 24 сентября до конца месяца из Карабаха в Армению уехали более 100 тысяч жителей.В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.

https://crimea.ria.ru/20240819/tovarooborot-rf-i-azerbaydzhana-poka-ne-sootvetstvuet-potentsialu--putin-1139705988.html

армения

азербайджан

россия

нагорный карабах

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армения, азербайджан, владимир путин (политик), ильхам алиев, россия, политика, новости, нагорный карабах