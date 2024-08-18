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Путин прилетел в Баку с двухдневным государственным визитом
Путин прилетел в Баку с двухдневным государственным визитом - РИА Новости Крым, 18.08.2024
Путин прилетел в Баку с двухдневным государственным визитом
Президент России Владимир Путин прибыл в Баку с двухдневным государственным визитом. РИА Новости Крым, 18.08.2024
2024-08-18T20:33
2024-08-18T20:33
2024-08-18T20:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин прибыл в Баку с двухдневным государственным визитом.Ожидается, что 19 августа глава российского государства примет участие в церемониях возложения венка к могиле общенационального лидера республики Гейдара Алиева и к монументу "Вечный огонь".Затем состоится церемония официальной встречи Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева в резиденции "Загульба". Далее политики проведут беседу и переговоры в расширенном составе.Они обсудят вопросы дальнейшего развития российско-азербайджанских отношений, стратегического партнерства и союзничества, а также актуальные международные и региональные проблемы.Кроме того, запланированы церемония подписания совместных документов и заявление Путина и Алиева для СМИ.В конце рабочего дня лидеры государств посетят территорию "Белого города" и кафедральный собор Святых жен-мироносиц. После чего состоится государственный прием от имени Алиева в честь Путина.Читайте также на РИА Новости Крым:Саммит ШОС в Астане: главные заявленияПереговоры Эрдогана с Путиным в Астане: главные заявления лидера ТурцииРоссия и Китай не создают блоков против кого-либо – Путин
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), новости, россия, политика, азербайджан, в мире, сотрудничество, ильхам алиев
Путин прилетел в Баку с двухдневным государственным визитом
Путин прибыл с государственным визитом в Баку
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин прибыл в Баку с двухдневным государственным визитом.
Ожидается, что 19 августа глава российского государства примет участие в церемониях возложения венка к могиле общенационального лидера республики Гейдара Алиева и к монументу "Вечный огонь".
Затем состоится церемония официальной встречи Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева в резиденции "Загульба". Далее политики проведут беседу и переговоры в расширенном составе.
Они обсудят вопросы дальнейшего развития российско-азербайджанских отношений, стратегического партнерства и союзничества, а также актуальные международные и региональные проблемы.
Кроме того, запланированы церемония подписания совместных документов и заявление Путина и Алиева для СМИ.
В конце рабочего дня лидеры государств посетят территорию "Белого города" и кафедральный собор Святых жен-мироносиц. После чего состоится государственный прием от имени Алиева в честь Путина.
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