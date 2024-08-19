https://crimea.ria.ru/20240819/tovarooborot-rf-i-azerbaydzhana-poka-ne-sootvetstvuet-potentsialu--putin-1139705988.html

Товарооборот РФ и Азербайджана пока не соответствует потенциалу – Путин

Товарооборот РФ и Азербайджана пока не соответствует потенциалу – Путин - РИА Новости Крым, 19.08.2024

Товарооборот РФ и Азербайджана пока не соответствует потенциалу – Путин

Экономические связи России и Азербайджана развиваются успешно, но нынешний уровень товарооборота в 4,4 миллиарда долларов в год пока не соответствует потенциалу РИА Новости Крым, 19.08.2024

2024-08-19T12:45

2024-08-19T12:45

2024-08-19T12:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Экономические связи России и Азербайджана развиваются успешно, но нынешний уровень товарооборота в 4,4 миллиарда долларов в год пока не соответствует потенциалу двух стран. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.Путин добавил, что российско-азербайджанские отношения развиваются на основе декларации, подписанной в начале 2022 года. Она, по словам президента РФ, успешно развивается.Президент РФ также подчеркнул, что Москва готова расширять взаимодействие с Баку по развитию русского языка.Ильхам Алиев в свою очередь отметил, что в Баку удовлетворены уровнем взаимодействия между странами."Подписанная нами в феврале 2022 декларация о союзническом взаимодействии успешно выполняется. И в политической сфере, и в экономической мы видим очень позитивную динамику, хорошие цифры. Конечно, сотрудничаем в энергетике, транспорте, особое внимание уделяем гуманитарному сотрудничеству", - сказал президент Азербайджана.Владимир Путин прилетел в Баку с двухдневным государственным визитом 18 августа. Ожидается, что по итогам визита будет подписан ряд совместных документов.

https://crimea.ria.ru/20240818/putin-priletel-v-baku-s-dvukhdnevnym-gosudarstvennym-vizitom-1139697495.html

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владимир путин (политик), новости, ильхам алиев, азербайджан, россия, политика, экономика, торговля