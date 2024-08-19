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Товарооборот РФ и Азербайджана пока не соответствует потенциалу – Путин - РИА Новости Крым, 19.08.2024
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Товарооборот РФ и Азербайджана пока не соответствует потенциалу – Путин
Товарооборот РФ и Азербайджана пока не соответствует потенциалу – Путин - РИА Новости Крым, 19.08.2024
Товарооборот РФ и Азербайджана пока не соответствует потенциалу – Путин
Экономические связи России и Азербайджана развиваются успешно, но нынешний уровень товарооборота в 4,4 миллиарда долларов в год пока не соответствует потенциалу РИА Новости Крым, 19.08.2024
2024-08-19T12:45
2024-08-19T12:51
владимир путин (политик)
новости
ильхам алиев
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политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Экономические связи России и Азербайджана развиваются успешно, но нынешний уровень товарооборота в 4,4 миллиарда долларов в год пока не соответствует потенциалу двух стран. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.Путин добавил, что российско-азербайджанские отношения развиваются на основе декларации, подписанной в начале 2022 года. Она, по словам президента РФ, успешно развивается.Президент РФ также подчеркнул, что Москва готова расширять взаимодействие с Баку по развитию русского языка.Ильхам Алиев в свою очередь отметил, что в Баку удовлетворены уровнем взаимодействия между странами."Подписанная нами в феврале 2022 декларация о союзническом взаимодействии успешно выполняется. И в политической сфере, и в экономической мы видим очень позитивную динамику, хорошие цифры. Конечно, сотрудничаем в энергетике, транспорте, особое внимание уделяем гуманитарному сотрудничеству", - сказал президент Азербайджана.Владимир Путин прилетел в Баку с двухдневным государственным визитом 18 августа. Ожидается, что по итогам визита будет подписан ряд совместных документов.
https://crimea.ria.ru/20240818/putin-priletel-v-baku-s-dvukhdnevnym-gosudarstvennym-vizitom-1139697495.html
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владимир путин (политик), новости, ильхам алиев, азербайджан, россия, политика, экономика, торговля
Товарооборот РФ и Азербайджана пока не соответствует потенциалу – Путин

Товарооборот между РФ и Азербайджаном пока не соответствует потенциалу двух стран – Путин

12:45 19.08.2024 (обновлено: 12:51 19.08.2024)
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГосударственный визит президента Владимира Путина в Азербайджан
Государственный визит президента Владимира Путина в Азербайджан - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Экономические связи России и Азербайджана развиваются успешно, но нынешний уровень товарооборота в 4,4 миллиарда долларов в год пока не соответствует потенциалу двух стран. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
"Экономические связи развиваются успешно, четыре с небольшим миллиарда – это хорошая цифра, но она не соответствует потенциалу наших возможностей. Здесь можно говорить не только об энергетике, но и о промышленной кооперации, транспорте, логистике, легкой промышленности. У нас много направлений для совместной работы", - сказал российский лидер в ходе встречи с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым в Баку.
Путин добавил, что российско-азербайджанские отношения развиваются на основе декларации, подписанной в начале 2022 года. Она, по словам президента РФ, успешно развивается.
Президент РФ также подчеркнул, что Москва готова расширять взаимодействие с Баку по развитию русского языка.
Ильхам Алиев в свою очередь отметил, что в Баку удовлетворены уровнем взаимодействия между странами.
"Подписанная нами в феврале 2022 декларация о союзническом взаимодействии успешно выполняется. И в политической сфере, и в экономической мы видим очень позитивную динамику, хорошие цифры. Конечно, сотрудничаем в энергетике, транспорте, особое внимание уделяем гуманитарному сотрудничеству", - сказал президент Азербайджана.
Владимир Путин прилетел в Баку с двухдневным государственным визитом 18 августа. Ожидается, что по итогам визита будет подписан ряд совместных документов.
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Владимир Путин (политик)НовостиИльхам АлиевАзербайджанРоссияПолитикаЭкономикаТорговля
 
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