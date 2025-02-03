https://crimea.ria.ru/20250203/chleny-opg-sozdali-tenevoy-rynok-selkhozproduktsii-v-khersonskoy-oblasti-1143868129.html

Члены ОПГ создали теневой рынок сельхозпродукции в Херсонской области

Члены ОПГ создали теневой рынок сельхозпродукции в Херсонской области - РИА Новости Крым, 03.02.2025

Члены ОПГ создали теневой рынок сельхозпродукции в Херсонской области

В Херсонской области сотрудники ФСБ раскрыли преступную группу, члены которой организовали теневой рынок сельхозпродукции. Общий оборот по их счетам составил... РИА Новости Крым, 03.02.2025

2025-02-03T11:22

2025-02-03T11:22

2025-02-03T11:22

херсонская область

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

сельское хозяйство

закон и право

новости

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. В Херсонской области сотрудники ФСБ раскрыли преступную группу, члены которой организовали теневой рынок сельхозпродукции. Общий оборот по их счетам составил более 150 миллионов рублей, сообщает пресс-служба УФСБ по региону.От имени этих КФХ фигуранты закупали зерно у частников, которое вывозили на продажу за пределы Херсонской области. Для расчетов злоумышленники использовали средства электронных платежей."Распределение дохода происходило путем использования средств электронных платежей, принадлежащих номинальным руководителям юридических лиц. Общий оборот по их счетам составил более 150 млн рублей", - уточнили в ведомстве.Сотрудники ОМВД России города Скадовска возбудили в отношении фигурантов уголовные дела по статьям за незаконное использование документов для образования юридического лица и неправомерный оборот средств платежей."В настоящее время проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств противоправной деятельности фигурантов, а также выявление их преступных связей", - сообщает пресс-служба УФСБ.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 500 агрохозяйств Запорожья получили субсидии от Минсельхоза РФХерсонская область налаживает экспорт зерна в дружественные страныНа Кубани компания воровала миллионы на фиктивных поставках зерна

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), сельское хозяйство, закон и право, новости, крым