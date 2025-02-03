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Вылетел в лоб микроавтобусу: на трассе под Алупкой погиб водитель - РИА Новости Крым, 03.02.2025
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Вылетел в лоб микроавтобусу: на трассе под Алупкой погиб водитель
Вылетел в лоб микроавтобусу: на трассе под Алупкой погиб водитель - РИА Новости Крым, 03.02.2025
Вылетел в лоб микроавтобусу: на трассе под Алупкой погиб водитель
На трассе Ялта - Севастополь погиб водитель "Лады", выехавший на встречную полосу и врезавшийся в иномарку. Об этом сообщает Госавтоинспекция Крыма. РИА Новости Крым, 03.02.2025
2025-02-03T10:16
2025-02-03T10:17
ситуация на дорогах крыма
дтп в крыму и севастополе
происшествия
алупка
крым
новости крыма
госавтоинспекция крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. На трассе Ялта - Севастополь погиб водитель "Лады", выехавший на встречную полосу и врезавшийся в иномарку. Об этом сообщает Госавтоинспекция Крыма.ДТП произошло в понедельник в 07:40 вблизи г. Алупка.На месте работают сотрудники Госавтоинспекции г. Ялты, обстоятельства произошедшего устанавливаются.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму легковушка рухнула в 7-метровую балку – есть пострадавшиеПод Феодосией автомобиль перевернулся на крышу - пострадал водительВ Крыму ВАЗ влетел в отбойник и смял иномарку – погибли два человека
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РИА Новости Крым
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дтп в крыму и севастополе, происшествия, алупка, крым, новости крыма, госавтоинспекция крыма
Вылетел в лоб микроавтобусу: на трассе под Алупкой погиб водитель

На трассе Ялта - Севастополь водитель легковушки вылетел на "встречку" и погиб

10:16 03.02.2025 (обновлено: 10:17 03.02.2025)
 
© Госавтоинспекция КрымаНа трассе под Алупкой в лобовом ДТП погиб водитель
На трассе под Алупкой в лобовом ДТП погиб водитель
© Госавтоинспекция Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. На трассе Ялта - Севастополь погиб водитель "Лады", выехавший на встречную полосу и врезавшийся в иномарку. Об этом сообщает Госавтоинспекция Крыма.
ДТП произошло в понедельник в 07:40 вблизи г. Алупка.
"Водитель 1990 года рождения, ехавший за рулем "Лады Калина" в сторону Севастополя, выехал на полосу встречного движения, где врезался в микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter под управлением водителя 1991 года рождения. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля "Лада" смертельно травмирован", - рассказали в ГАИ.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции г. Ялты, обстоятельства произошедшего устанавливаются.
© Госавтоинспекция КрымаНа трассе под Алупкой в лобовом ДТП погиб водитель
На трассе под Алупкой в лобовом ДТП погиб водитель
© Госавтоинспекция Крыма
На трассе под Алупкой в лобовом ДТП погиб водитель
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