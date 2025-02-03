https://crimea.ria.ru/20250203/vyletel-v-lob-mikroavtobusu-na-trasse-pod-alupkoy-pogib-voditel-1143865890.html

Вылетел в лоб микроавтобусу: на трассе под Алупкой погиб водитель

Вылетел в лоб микроавтобусу: на трассе под Алупкой погиб водитель - РИА Новости Крым, 03.02.2025

Вылетел в лоб микроавтобусу: на трассе под Алупкой погиб водитель

На трассе Ялта - Севастополь погиб водитель "Лады", выехавший на встречную полосу и врезавшийся в иномарку. Об этом сообщает Госавтоинспекция Крыма. РИА Новости Крым, 03.02.2025

2025-02-03T10:16

2025-02-03T10:16

2025-02-03T10:17

ситуация на дорогах крыма

дтп в крыму и севастополе

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алупка

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госавтоинспекция крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. На трассе Ялта - Севастополь погиб водитель "Лады", выехавший на встречную полосу и врезавшийся в иномарку. Об этом сообщает Госавтоинспекция Крыма.ДТП произошло в понедельник в 07:40 вблизи г. Алупка.На месте работают сотрудники Госавтоинспекции г. Ялты, обстоятельства произошедшего устанавливаются.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму легковушка рухнула в 7-метровую балку – есть пострадавшиеПод Феодосией автомобиль перевернулся на крышу - пострадал водительВ Крыму ВАЗ влетел в отбойник и смял иномарку – погибли два человека

алупка

крым

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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