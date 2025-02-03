https://crimea.ria.ru/20250203/vyletel-v-lob-mikroavtobusu-na-trasse-pod-alupkoy-pogib-voditel-1143865890.html
Вылетел в лоб микроавтобусу: на трассе под Алупкой погиб водитель
Вылетел в лоб микроавтобусу: на трассе под Алупкой погиб водитель - РИА Новости Крым, 03.02.2025
Вылетел в лоб микроавтобусу: на трассе под Алупкой погиб водитель
На трассе Ялта - Севастополь погиб водитель "Лады", выехавший на встречную полосу и врезавшийся в иномарку. Об этом сообщает Госавтоинспекция Крыма. РИА Новости Крым, 03.02.2025
2025-02-03T10:16
2025-02-03T10:16
2025-02-03T10:17
ситуация на дорогах крыма
дтп в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. На трассе Ялта - Севастополь погиб водитель "Лады", выехавший на встречную полосу и врезавшийся в иномарку. Об этом сообщает Госавтоинспекция Крыма.ДТП произошло в понедельник в 07:40 вблизи г. Алупка.На месте работают сотрудники Госавтоинспекции г. Ялты, обстоятельства произошедшего устанавливаются.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму легковушка рухнула в 7-метровую балку – есть пострадавшиеПод Феодосией автомобиль перевернулся на крышу - пострадал водительВ Крыму ВАЗ влетел в отбойник и смял иномарку – погибли два человека
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Вылетел в лоб микроавтобусу: на трассе под Алупкой погиб водитель
На трассе Ялта - Севастополь водитель легковушки вылетел на "встречку" и погиб
10:16 03.02.2025 (обновлено: 10:17 03.02.2025)