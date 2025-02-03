https://crimea.ria.ru/20250203/zaschitniki-zemli-russkoy-zavershenie-vislo-oderskoy-operatsii-1143832165.html

Защитники земли русской: завершение Висло-Одерской операции

Защитники земли русской: завершение Висло-Одерской операции - РИА Новости Крым, 03.02.2025

Защитники земли русской: завершение Висло-Одерской операции

80 лет назад завершилась Висло-Одерская стратегическая наступательная операция советских войск. В ходе нее Красная армия освободила значительную часть Польши и... РИА Новости Крым, 03.02.2025

2025-02-03T11:01

2025-02-03T11:01

2025-02-03T11:01

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80 лет победы

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. 80 лет назад завершилась Висло-Одерская стратегическая наступательная операция советских войск. В ходе нее Красная армия освободила значительную часть Польши и вступила на территорию Германии, существенно приблизив крах нацистского рейха. Этот прорыв стал одной из крупнейших наступательных операций Великой Отечественной войны и важнейшим этапом на пути к Великой Победе.Спецпроект сайта РИА Новости Крым "Защитники земли русской" посвящен героическим подвигам воинов, защищавших русскую землю и ее народ на протяжении многовековой истории нашей страны. Их доблесть, отвага и смелость навсегда вписаны в летопись воинской славы России. Проект приурочен к Году защитника Отечества.Висло-Одерская операция началась 12 января 1945 года и была проведена силами войск 1-го Белорусского фронта под командованием первого заместителя наркома обороны СССР маршала Георгия Жукова и 1-го Украинского фронта под командованием маршала Ивана Конева. Операции предшествовало немецкое контрнаступление в Арденнах юго-западнее Бельгии в конце 1944 года. Гитлеровцы на первом этапе прорвали оборону англо-американских войск, и британский премьер-министр Уинстон Черчилль обратился к советскому лидеру Иосифу Сталину с личной просьбой ускорить подготовку советского наступления вглубь Германии на Восточном фронте, чтобы оттянуть на себя нацистские силы. По версии ряда историков, Сталин решил пойти навстречу союзникам, начав операцию на несколько недель раньше запланированного срока.К январю 1945 года СССР стянул к проходящему по Польше фронту 2,2 миллиона солдат, 4,5 тысячи танков, 2,5 тысячи артиллерийских самоходок, 13,7 тысяч пушек, почти 15 тысяч минометов, две тысячи реактивных установок "Катюша" и пять тысяч самолетов, создав огромный перевес в силе. Например, соотношение пехоты на отдельных участках оценивалось как 11:1, в танках 7:1, артиллерии 20:1.Немецкое командование предупреждало Гитлера о готовящемся ударе и призвало перебросить силы с Западного на Восточный фронт. Но фюрер посчитал советскую подготовку блефом.Советское командование планировало двумя мощными ударами на Познань силами 1-го Белорусского фронта и Бреслау (нынешний Вроцслав) силами 1-го Украинского фронта рассечь и уничтожить основные силы группы армий "Центр" в междуречье Вислы и Одера.Висло-Одерская операция началась с массированной артподготовки, затем в наступление пошли танки. Прорвать оборону удалось в первый же день наступления. Просчитавшийся Гитлер все же начал перебрасывать части с Западного фронта, а также резервы из самой Германии, но было уже поздно.Одновременно 13-14 января перешли в наступление в Восточной Пруссии части 2-го и 3-го Белорусских фронтов, лишая противника возможности маневрировать.Оборона врага была прорвана на участке фронта длиной в 500 километров на глубину 100-150 километров. Главные силы группы армий "Центр" были разбиты. 19 января части 1-го Украинского фронта вступили непосредственно на немецкую территорию в Верхней Силезии. Уже 22 января красноармейцы вышли к Одеру. К 3 февраля под контролем советских войск находились плацдармы на западном берегу Одера в районах Штейнау, Бреслау, Оппельна и Кюстрина.Дорога на Берлин была открыта – до вражеской столицы оставалось каких-то 60-70 километров. Но советское командование нее стало спешить, ведь в Восточной Померании гитлеровцами создавалась группа армий "Висла", которая должна была ударить в правый фланг 1-го Белорусского фронта во время его наступления на Берлин. Поэтому Жуков сосредоточился на уничтожении противника в Восточной Померании.В ходе Висло-Одерской операции, продлившейся 23 дня, вермахт потеряли убитыми и ранеными около полумиллиона человек. Еще 150 тысяч взяли в плен советские войска. В операции были уничтожены 35 немецких дивизий, а 25 потеряли от 50 до 75% своего состава. Красная армия потеряла в боях 43 тысячи человек убитыми и около 116 тысяч ранеными.Советские войска продемонстрировали блестящую выучку командиров и солдат, их доблесть и героизм, а также умение командования искусно маневрировать крупными соединениями и максимально грамотно распоряжаться накопленными ресурсами, эффективно и стремительно прорывая оборону противника.Хотя решающий удар на Берлин был отложен, было очевидно, что нацистский Третий рейх доживает последние месяцы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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великая отечественная война, история, россия, защитники земли русской, память, 80 лет победы