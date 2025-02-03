200 украинских беспилотников сбили силы ПВО за сутки
Вне зоны спецоперации за сутки сбили 124 украинских беспилотника - Минобороны РФ
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1"
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. Российские силы ПВО за минувшие сутки сбили 199 украинских беспилотников, в том числе 124 - вне зоны спецоперации. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 199 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 124 вне зоны специальной военной операции", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, с начала проведения специальной военной операции уничтожены 653 самолета, 283 вертолета, 42338 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 21007 танков и других боевых бронированных машин, 1513 боевых машин реактивных систем залпового огня, 21190 орудий полевой артиллерии и минометов, 31149 единиц специальной военной автомобильной техники.
Как сообщалось, в течение прошедшей ночи над регионами России сбиты и подавлены 70 украинских дронов.
В результате массированной атаки беспилотников в Волгоградской области произошли локальные возгорания на территории НПЗ. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщал, что при попытке ВСУ атаковать объекты в регионе, в том числе топливного энергетического комплекса, произошло возгорание.
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