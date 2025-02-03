https://crimea.ria.ru/20250203/200-ukrainskikh-bespilotnikov-sbili-sily-pvo-za-sutki-1143871092.html

200 украинских беспилотников сбили силы ПВО за сутки

200 украинских беспилотников сбили силы ПВО за сутки - РИА Новости Крым, 03.02.2025

200 украинских беспилотников сбили силы ПВО за сутки

Российские силы ПВО за минувшие сутки сбили 199 украинских беспилотников, в том числе 124 - вне зоны спецоперации. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 03.02.2025

2025-02-03T12:43

2025-02-03T12:43

2025-02-03T12:43

новости сво

беспилотник (бпла, дрон)

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. Российские силы ПВО за минувшие сутки сбили 199 украинских беспилотников, в том числе 124 - вне зоны спецоперации. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.По данным ведомства, с начала проведения специальной военной операции уничтожены 653 самолета, 283 вертолета, 42338 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 21007 танков и других боевых бронированных машин, 1513 боевых машин реактивных систем залпового огня, 21190 орудий полевой артиллерии и минометов, 31149 единиц специальной военной автомобильной техники.Как сообщалось, в течение прошедшей ночи над регионами России сбиты и подавлены 70 украинских дронов.В результате массированной атаки беспилотников в Волгоградской области произошли локальные возгорания на территории НПЗ. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщал, что при попытке ВСУ атаковать объекты в регионе, в том числе топливного энергетического комплекса, произошло возгорание.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Чем грозит ВСУ заход российских войск в Днепропетровскую область"Это конец": чем для Зеленского обернется снижение возраста мобилизацииУкраина отброшена на 100 лет назад – госсекретарь США

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф, вооруженные силы россии, пво, новости